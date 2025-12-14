Elszöktünk karácsonyozni - az év, amikor kihagytuk a rokonokat

A tavalyi évvége úgy zajlott, mint minden másik: októberben már kezdtünk izgulni, novemberben pánikolni, december első napján pedig körbetelefonáltam a rokonokat, hogy tudomásukra hozzam, idén mi nem leszünk itthon karácsonykor, elutazunk, minden le van zsírozva és meg van szervezve. Azt nekik nem mondtam, de minden telefonbeszélgetés közben jó erősen gondoltam, hogy idén nem fogok meggebedni azért, hogy mindenkinek megfeleljek.

A döntés még augusztusban született. Ültünk a kertben a gyerekekkel, és a nagy melegben a téli évszakra, az ünnepekre gondoltunk, aztán elkezdtünk róla beszélgetni, és kiderült, hogy egyikünk sem érzi igazán jól magát az év utolsó napjain.

Évek óta ugyanaz a műsor: rohanás az ajándékokért, sütisütés hajnali kettőkor, háromszori menü egymás után - mindig mi vagyunk a vendéglátók, mert mi vagyunk a rokonság földrajzi középpontjában – faállítás, fadíszítés, tűlevél őrület (nem szeretem, eleve az ötlet is idegen, hogy egy kivágott fácskát vigyek haza), gyerekek túlcsordult energiái, nagytakarítás, rendrakás, kirakat-nappali fenntartása a sorozatos vendégségeknek. Az egész egy képtelenség.

Augusztusban, a kerti beszélgetés végén felidéztük a karácsony szélsőségesen megterhelő oldalát és miközben a konyhapultra támaszkodva elképzeltem a mézeskalács-hegyeket, a rokonság felvonulását, egyszer csak kimondtam: „Én idén ezt idén nem szeretném. Elmegyünk. Bárhova. Mondjuk mit szólnátok Malagához?”

És ő, mintha erre várt volna hónapok óta, csak annyit mondott:

„Benne vagyok, gyerünk a napsütésbe pihenni!” Így lett belőle tavaly spanyol karácsony.

Miért éppen Alaszka Malaga?

Gyerekként két évet éltem Malagán. A szüleim munkája miatt kerültünk oda, de én csak arra emlékszem, hogy minden olyan volt, mint a mesefilmből kivágott jelenetek: a tengerparti sétány mindig csillogott, a színes csempékkel kirakott falak pedig máig felejthetetlenek számomra.

Aztán hazaköltöztünk, és másféle élet jött. Soha nem tértem vissza.

De ahogy elkezdtem keresgélni a gyerekkori emlékeimet, egyből ott volt a sok színes kép, a pálmák, tengerpart, a sok szabad, vadon élő papagáj, akik folyton ott repkednek a városlakók között, szóval egy teljesen idilli helyszín, gyerekkori megszépült emlékekkel felcicomázva. És így lett belőle igazi családi projekt, nekem egyfajta hazatérés, a többieknek pedig egy teljesen ismeretlen felfedezés.