Prága titkos arca: 5 hely, amit nem találsz meg az útikönyvekben

Prága rejtett látnivalói tökéletesek azoknak, akik már jártak a városban, de valami újat és különlegeset keresnek. Cikkünkben most bemutatjuk azt az 5 különleges, rejtett látnivalót, amelyek új szemszögből mutatják meg Prágát.

Prága, a száztornyú város

Fotó: Tupungato / Shutterstock

Prága másik arca

Prága, a „száztornyú város” minden évben milliókat vonz meseszép óvárosával, a Károly híddal, a prágai várral és a hangulatos kocsmákkal. De ha már láttad a klasszikus nevezetességeket, érdemes felfedezni a cseh főváros eldugottabb, titokzatosabb oldalát is. Olyan helyeket, amiket még a helyiek is csak suttogva emlegetnek, és ahol egy-egy szűk sikátor, barokk kert vagy különös építészeti stílus új történeteket mesél a városról. Most olyan rejtett prágai látnivalókat mutatunk, amelyek tökéletes úti célok azoknak, akik szeretik a különleges helyeket és az apró csodákat.

1. A világ egyik legkeskenyebb utcája

A Károly-híd közelében található ez a mindössze 50 cm széles sikátor, amelyet a városban csak úgy emlegetnek, hogy a "Vinarna Čertovka melletti lépcsősor" – hivatalos neve nincs. Az utca olyan keskeny, hogy két ember nem fér el egymás mellett, ezért egy kis közlekedési lámpa szabályozza a forgalmat, jelezve, mikor szabad elindulni egyik vagy másik irányba. Ez az apró, de nagyon különleges hely igazi fotóparadicsom, ahol a turisták gyakran megállnak, hogy megörökítsék ezt az egyedi látványt.

Vinarna Čertovka melletti lépcsősor

Fotó: Anna ART / Shutterstock

2. Újvilág (Nový Svět)

Prága várához közel, a Loreto templom mellett rejtőzik az Újvilág, egy festői, szűk utcácska, amely egykor a várban dolgozó szegényebb réteg otthona volt. Ma művészeti galériák és műtermek működnek itt, és az egész utca olyan, mintha egy időutazás lenne a középkorba. A kis házak és a csendes, romantikus hangulat miatt ez az egyik legjobb hely, ha a város nyugodtabb, autentikusabb arcát szeretnéd megismerni.

Nový Svět

Fotó: Pyty / Shutterstock

3. Wallenstein kert

A Kisvárosban található Wallenstein kert egy igazi oázis a városi nyüzsgésben. A 17. században épült olasz barokk stílusú kert teraszokkal, szökőkutakkal, szobrokkal és egy mesterséges barlanggal várja a látogatókat. A kert központi eleme a hatalmas Neptunusz-szökőkút, amely Európa egyik legnagyobb barokk vízjátéka. A kertben sétálva elfelejtheted a városi zajt, és akár a Sala Terrena termeiben is részt vehetsz kulturális eseményeken.