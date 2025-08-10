Prága titkos arca: 5 hely, amit nem találsz meg az útikönyvekben

Prága rejtett látnivalói tökéletesek azoknak, akik már jártak a városban, de valami újat és különlegeset keresnek. Cikkünkben most bemutatjuk azt az 5 különleges, rejtett látnivalót, amelyek új szemszögből mutatják meg Prágát.
Prága, a „száztornyú város” minden évben milliókat vonz meseszép óvárosával, a Károly híddal, a prágai várral és a hangulatos kocsmákkal. De ha már láttad a klasszikus nevezetességeket, érdemes felfedezni a cseh főváros eldugottabb, titokzatosabb oldalát is. Olyan helyeket, amiket még a helyiek is csak suttogva emlegetnek, és ahol egy-egy szűk sikátor, barokk kert vagy különös építészeti stílus új történeteket mesél a városról. Most olyan rejtett prágai látnivalókat mutatunk, amelyek tökéletes úti célok azoknak, akik szeretik a különleges helyeket és az apró csodákat.
A Károly-híd közelében található ez a mindössze 50 cm széles sikátor, amelyet a városban csak úgy emlegetnek, hogy a "Vinarna Čertovka melletti lépcsősor" – hivatalos neve nincs. Az utca olyan keskeny, hogy két ember nem fér el egymás mellett, ezért egy kis közlekedési lámpa szabályozza a forgalmat, jelezve, mikor szabad elindulni egyik vagy másik irányba. Ez az apró, de nagyon különleges hely igazi fotóparadicsom, ahol a turisták gyakran megállnak, hogy megörökítsék ezt az egyedi látványt.
Prága várához közel, a Loreto templom mellett rejtőzik az Újvilág, egy festői, szűk utcácska, amely egykor a várban dolgozó szegényebb réteg otthona volt. Ma művészeti galériák és műtermek működnek itt, és az egész utca olyan, mintha egy időutazás lenne a középkorba. A kis házak és a csendes, romantikus hangulat miatt ez az egyik legjobb hely, ha a város nyugodtabb, autentikusabb arcát szeretnéd megismerni.
A Kisvárosban található Wallenstein kert egy igazi oázis a városi nyüzsgésben. A 17. században épült olasz barokk stílusú kert teraszokkal, szökőkutakkal, szobrokkal és egy mesterséges barlanggal várja a látogatókat. A kert központi eleme a hatalmas Neptunusz-szökőkút, amely Európa egyik legnagyobb barokk vízjátéka. A kertben sétálva elfelejtheted a városi zajt, és akár a Sala Terrena termeiben is részt vehetsz kulturális eseményeken.
Prága egyik legkülönlegesebb épülete a Fekete Madonna Háza, ahol az első és egyetlen kubista stílusban berendezett történelmi kávéház található. Ez az épület nemcsak építészetileg különleges, hanem a kávézó hangulata is egyedi, ahol a művészet és a kávékultúra találkozik. Ha szereted a dizájn különlegességeket, ezt a helyet nem szabad kihagyni.
Prága déli külvárosában, a Grébovka parkban egy különleges mesterséges barlang rejtőzik, amelyet a 19. század végén építettek. A park maga is gyönyörű, de a barlang és a környező zöld terület egy különleges hangulatot áraszt, amely ritkán szerepel a turista útikalauzokban. A helyszín ingyenesen látogatható, és tökéletes választás egy nyugodt sétához vagy piknikhez a városban.
Prága rejtett látnivalói tökéletesek azoknak, akik már jártak a városban, de valami újat és különlegeset keresnek. Ezek a helyek nemcsak a város történelmét és kultúráját mutatják meg más szemszögből, hanem garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak minden látogatónak.
Ebből a videóból megtudhatod, hogy járhatod be Prágát 3 nap alatt:
