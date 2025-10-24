Így kerüld el a kellemetlen helyzeteket nyaralás alatt: túlélőkalauz a rámenős árusok ellen

A mediterrán, vagy közel-keleti bazárok, egzotikus piacok varázsa könnyen szertefoszlik, ha a érdeklődésünket túlzott figyelem kíséri. A rámenős árusok gyakran egy pillanat alatt képesek elrontani az nyaralás hangulatát – de van rá mód, hogy udvariasan és hatékonyan kezeljük őket.

A rámenős árusok közeledése ellen is van megoldás: a határozott, de udvarias elutasítás.

Fotó: yurakrasil / Shutterstock

Rámenős árusok: amikor a szuvenírből átverés lesz

Kairó, Marrákes vagy Tunisz: a színes piacok, illatok és zajok egyszerre bűvölik el és fárasztják ki az utazót. A szuvenírvadászat azonban könnyen rémálommá válhat, ha a lelkes árusok túlságosan is közel jönnek – vagy épp nem hajlandók elfogadni a „nem” szót. Egy tunéziai piacozás például sokaknak ismerős történet lehet: két turista ugyanabba a tükörbe szeretett bele, de mire alkudozásba kezdtek, a kereskedő már körmönfont trükkökkel próbálta rájuk tukmálni a portékát. A végeredmény? Két tükör, kétszeres ár és egy keserű felismerés a buszon.

De a „tevegelős” kalandok sem ritkák. Egy rövid szünet a sivatagban, néhány mosolygó helyi fiú, akik kendőt tekernek a turisták fejére – és mire észbe kapnánk, már pénzt kérnek a „szolgáltatásért”. Aki nem tiltakozik azonnal, annak bizony fizetnie kell.

Törvény védi a turistákat

Nem minden ország nézi tétlenül a zaklató árusokat. Egyiptomban például már 2018 óta törvény bünteti az ilyen magatartást: aki a turistákat zaklatja, akár 460 eurós, azaz közel 180 000 forintos bírságot is kaphat. Bár a szabályozás szigorú, a gyakorlatban nehéz betartatni – sokszor egyszerűbb udvariasan, de határozottan elhatárolódni, mint a rendőrségre rohanni.

Csak akkor vegyük meg a szuvenírt, ha magunk is akarjuk, ne hagyjuk magunkat rábeszélni az árusoktól.

Fotó: Memories Over Mocha / Shutterstock

Hogyan védekezzünk a nyomulós árusok ellen?

A legfontosabb, hogy ne vegyük túl komolyan az alkudozást – ez sok helyen a kultúra része, nem támadás. Ugyanakkor tartsuk magunkat az eredeti döntéshez: ha nem akarunk vásárolni, ne kezdjünk el érdeklődni vagy árakat kérdezgetni, mert ez már fél igennek számít.

Kerüljük a szemkontaktust, ha nem akarunk kapcsolatba lépni.

Mondjunk röviden és határozottan nemet, majd lépjünk tovább.

Ne vegyük elő a pénztárcát nyilvánosan, még alkudozás közben sem.

Ha csoporttal utazunk, maradjunk együtt, mert a magányos turisták könnyebb célpontok.

Ha mégis kellemetlen helyzetbe kerülünk, ne emeljünk hangot és ne lökdössünk – ez csak olaj a tűzre. Sokszor egy mosollyal kísért „no, thank you” vagy „la, shukran” (arabul: nem, köszönöm) többet ér, mint a dühös tiltakozás.