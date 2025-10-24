BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
A rámenős árusokkal szemben a határozott, de udvarias kiállás a legjobb fegyver

Így kerüld el a kellemetlen helyzeteket nyaralás alatt: túlélőkalauz a rámenős árusok ellen

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 09:45
A világ legszebb látnivalói mellett gyakran nemcsak turisták, hanem kitartó szuvenírárusok is sorakoznak – akik egy pillanat alatt elronthatják az élményt. A túlzottan rámenős árusok ellen azonban nem vagyunk védtelenek, és némi előrelátással elkerülhető a sok bosszúság.
A mediterrán, vagy közel-keleti bazárok, egzotikus piacok varázsa könnyen szertefoszlik, ha a érdeklődésünket túlzott figyelem kíséri. A rámenős árusok gyakran egy pillanat alatt képesek elrontani az nyaralás hangulatát – de van rá mód, hogy udvariasan és hatékonyan kezeljük őket.

a rámenős árusok elronthatják az utazás élményét
A rámenős árusok közeledése ellen is van megoldás: a határozott, de udvarias elutasítás.
Fotó: yurakrasil /  Shutterstock 

Rámenős árusok: amikor a szuvenírből átverés lesz

Kairó, Marrákes vagy Tunisz: a színes piacok, illatok és zajok egyszerre bűvölik el és fárasztják ki az utazót. A szuvenírvadászat azonban könnyen rémálommá válhat, ha a lelkes árusok túlságosan is közel jönnek – vagy épp nem hajlandók elfogadni a „nem” szót. Egy tunéziai piacozás például sokaknak ismerős történet lehet: két turista ugyanabba a tükörbe szeretett bele, de mire alkudozásba kezdtek, a kereskedő már körmönfont trükkökkel próbálta rájuk tukmálni a portékát. A végeredmény? Két tükör, kétszeres ár és egy keserű felismerés a buszon.

De a „tevegelős” kalandok sem ritkák. Egy rövid szünet a sivatagban, néhány mosolygó helyi fiú, akik kendőt tekernek a turisták fejére – és mire észbe kapnánk, már pénzt kérnek a „szolgáltatásért”. Aki nem tiltakozik azonnal, annak bizony fizetnie kell.

Törvény védi a turistákat

Nem minden ország nézi tétlenül a zaklató árusokat. Egyiptomban például már 2018 óta törvény bünteti az ilyen magatartást: aki a turistákat zaklatja, akár 460 eurós, azaz közel 180 000 forintos bírságot is kaphat. Bár a szabályozás szigorú, a gyakorlatban nehéz betartatni – sokszor egyszerűbb udvariasan, de határozottan elhatárolódni, mint a rendőrségre rohanni.

szuvenír a bazárban, ne hagyjuk magunkat rábeszélni a rámenős árusoktól
Csak akkor vegyük meg a szuvenírt, ha magunk is akarjuk, ne hagyjuk magunkat rábeszélni az árusoktól.
Fotó: Memories Over Mocha /  Shutterstock 

Hogyan védekezzünk a nyomulós árusok ellen?

A legfontosabb, hogy ne vegyük túl komolyan az alkudozást – ez sok helyen a kultúra része, nem támadás. Ugyanakkor tartsuk magunkat az eredeti döntéshez: ha nem akarunk vásárolni, ne kezdjünk el érdeklődni vagy árakat kérdezgetni, mert ez már fél igennek számít.

  • Kerüljük a szemkontaktust, ha nem akarunk kapcsolatba lépni.
  • Mondjunk röviden és határozottan nemet, majd lépjünk tovább.
  • Ne vegyük elő a pénztárcát nyilvánosan, még alkudozás közben sem.
  • Ha csoporttal utazunk, maradjunk együtt, mert a magányos turisták könnyebb célpontok.

Ha mégis kellemetlen helyzetbe kerülünk, ne emeljünk hangot és ne lökdössünk – ez csak olaj a tűzre. Sokszor egy mosollyal kísért „no, thank you” vagy „la, shukran” (arabul: nem, köszönöm) többet ér, mint a dühös tiltakozás.

A nyaralás maradjon élmény, ne alkuharc

A turistacsalogatás a világ számos pontján mindennapos – legyen szó Egyiptomról, Törökországról vagy Marokkóról. A legtöbb árus csupán a megélhetéséért küzd, és nem rossz szándékkal közelít. A határ azonban ott húzódik, ahol a nyomulás zaklatássá válik.

Ha tehát legközelebb a bazárban valaki túlságosan lelkesen próbál ránk sózni egy „eredeti” Tutankhamon-büsztöt vagy tevebőr táskát, emlékezzünk: a legjobb védekezés a határozott, nyugodt elutasítás – és az, ha inkább élvezzük a hely hangulatát, mintsem belebonyolódunk az alkuharcba.

