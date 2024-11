Elképesztő, mit műveltek a magyar szakemberek Afrikában az elefántokkal és oroszlánokkal – videó

A győri Xantus Alapítvány egy igazán nemes cél miatt jött létre, ugyanis azon dolgoznak, hogy az állatkerti és a természetes élőhelyükön élő vadvilágot megőrizzék. Idén már harmadik éve a tanzán Komazi Nemzeti Park fajfenntartó és edukációs programjainak legfőbb támogatója.

Az első nyakörvet egy 14 év körüli borjas elefánttehén kapta Fotó: Hír TV

Az Mkomazi Nemzeti Park területén a big five azaz az 5 nagyvad is megtalálható, csak elefántból mintegy 3 ezer egyed él a körzetben, ami elsőre ugyan lenyűgözőnek hangzik, azonban számos problémát is felvet.

Mások mellett azt, hogy mivel félsivatagos régió ezért a száraz évszakban a legnagyobb szárazföldi állatnak nem áll rendelkezésére elegendő víz, emiatt az állatok sokszor „kénytelenek” elhagyni a nemzeti parkot, hogy a környező falvak víznyerőiből próbáljanak meg folyadékhoz jutni.

Emiatt pedig szinte állandóan összetűzésbe keverednek az emberekkel, ezen próbáltak meg segíteni többek között a győri Xantus Alapítvány szakemberei. A csapat az állatok – na, meg persze a béke – érdekében arra vállalkozott, hogy túrnak egy új kutat az állatok számára.

Majdnem 2 éves előkészületek előzték meg a nagyjából 3 hétig tartó munkafolyamatot.

Nekem nagyon tetszik ez a természetes jelleg, hogy nem ásunk egy hatalmas lyukat és töltjük fel vízzel, hanem így hagyjuk elárasztani ezt a területet, de kiderül majd, hogy az állatok mennyire akarják és mennyire tudják így használni

- mondta el Dr. Andréka György.

A szakember azt is hozzátette a Hír TV-nek, hogy a kútfúrás mellett a másik fontos feladatuk a nyakörvek elhelyezése volt néhány állatra. Az első nyakörvet ezúttal pedig egy 14 év körüli borjas elefánttehénre tették fel, aminek a figyelésével nyomon tudják követni az egész csapat mozgását - szúrta ki a Ripost.