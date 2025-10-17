Bali rejtett csodáinak nyomában – Az elbűvölő sziget, ahol az Ázsia Expressz célba ért (4. rész)

Az Ázsia Expressz idei évadának versenyzői – legalábbis, a maradék négy páros, akik az utolsó pillanatig kitartottak – Jáva után végül Balira érkeztek, ahol a több hetes küzdelem múlt pénteken befejeződött. A lenyűgöző kis sziget, amely a verseny fináléjának díszlete volt, már önmagában is egy lassan hömpölygő, szakrális világ, ahol minden kőnek, minden vízcseppnek és minden virágnak szerepe van – ahogy ezt a kaland reality játékos feladataiból is megismerhettük.

Bali lenyűgöző tájai, misztikus vidéke, különleges kultúrája adott otthont az Ázsia Expressz 6. évada befutójának Fotó: Efired / Shutterstock

Az Ázsia Expressz végállomása: Bali szigete

Bali különlegessége nemcsak a tájban, hanem a hitben is rejlik. Indonézia többi részével ellentétben itt a lakosság többsége hindu vallású, ami az építészetben, a rítusokban és a mindennapi szokásokban is megmutatkozik. A családi udvarokban álló kis templomoktól a grandiózus ünnepekig minden a szellemek és istenek tiszteletéről szól.

Tirta Gangga – a bájos vízi palota

A versenyzőknek a Bali keleti felén fekvő Tirta Gangga elbűvölő környezetében is össze kellett mérniük erejüket, ügyességüket és kitartásukat. Ez a mesterséges tavakkal, buja növényzettel, szobrokkal és pavilonokkal díszített helyszín nem csupán egy egyszerű palota, hanem egy vallásos szimbolikával átszőtt, lenyűgöző vízi birodalom.

Tirta Gangga vízi palotájának elbűvölő környezete sem tudta feledtetni a játékosokkal, hogy milyen nyereményért harcolnak Fotó: saiko3p / Shutterstock

A XX. század derekán épült királyi vízi palotát a hindu istenségeknek ajánlották, akik szerint a víz a megtisztulás eszköze és az élet forrása. A komplexum a szent Gangesz után kapta a nevét. A medencék és a kőszobrok között sétálva a látogató szinte belesimul a lassú mozdulatokkal áramló időbe.

A Tirta Gangga szinte teljesen elpusztult a közeli Agung vulkán 1963-as kitörése során, később újjáépítették, így ma ismét teljes pompájában élvezhető.

A semarapurai Kertha Gosa pavilon

A hajdani Klungkung királyság fővárosa, Semarapura ma is a balinéz kultúra egyik szellemi központja.

A Kertha Gosa pavilon Bali egyik tradicionális építészeti stílusú műemléke Fotó: A Hie / Shutterstock

A város szívében található a híres Klungkung-palotakomplexum, amely a XVII. század végén épült, de a holland gyarmatosítás összecsapásai nagyrészt megsemmisítették. Csupán bizonyos részletei maradtak fenn, többek között a bíróság, a főkapu, illetve a Kertha Gosa pavilon, amelyet a XVII-XVIII. század fordulóján építtette I. Dewa Agung Jambe.