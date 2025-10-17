Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Bali gyönyörű vidékén fejeződött be az Ázsia Expressz 6. évada

Bali rejtett csodáinak nyomában – Az elbűvölő sziget, ahol az Ázsia Expressz célba ért (4. rész)

Bali
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 14:15
külföldi utazásÁzsia Expressz
Bali különleges világa a hindu templomok, rizsteraszok és tengerpartok között bontakozik ki. Az Ázsia Expressz döntősei itt zárták kalandos útjukat, egy olyan helyen, ahol a hagyomány és a természet tökéletes harmóniában találkozik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az Ázsia Expressz idei évadának versenyzői – legalábbis, a maradék négy páros, akik az utolsó pillanatig kitartottak – Jáva után végül Balira érkeztek, ahol a több hetes küzdelem múlt pénteken befejeződött. A lenyűgöző kis sziget, amely a verseny fináléjának díszlete volt, már önmagában is egy lassan hömpölygő, szakrális világ, ahol minden kőnek, minden vízcseppnek és minden virágnak szerepe van – ahogy ezt a kaland reality játékos feladataiból is megismerhettük.

Bali lenyűgöző tájain végződött az Ázsia Expressz idei évada
Bali lenyűgöző tájai, misztikus vidéke, különleges kultúrája adott otthont az Ázsia Expressz 6. évada befutójának Fotó: Efired / Shutterstock

Az Ázsia Expressz végállomása: Bali szigete

Bali különlegessége nemcsak a tájban, hanem a hitben is rejlik. Indonézia többi részével ellentétben itt a lakosság többsége hindu vallású, ami az építészetben, a rítusokban és a mindennapi szokásokban is megmutatkozik. A családi udvarokban álló kis templomoktól a grandiózus ünnepekig minden a szellemek és istenek tiszteletéről szól.

Tirta Gangga – a bájos vízi palota

A versenyzőknek a Bali keleti felén fekvő Tirta Gangga elbűvölő környezetében is össze kellett mérniük erejüket, ügyességüket és kitartásukat. Ez a mesterséges tavakkal, buja növényzettel, szobrokkal és pavilonokkal díszített helyszín nem csupán egy egyszerű palota, hanem egy vallásos szimbolikával átszőtt, lenyűgöző vízi birodalom. 

Tirta Gangga vízi palotája Bali egyik legszebb látnivalója
Tirta Gangga vízi palotájának elbűvölő környezete sem tudta feledtetni a játékosokkal, hogy milyen nyereményért harcolnak Fotó: saiko3p / Shutterstock

A XX. század derekán épült királyi vízi palotát a hindu istenségeknek ajánlották, akik szerint a víz a megtisztulás eszköze és az élet forrása. A komplexum a szent Gangesz után kapta a nevét. A medencék és a kőszobrok között sétálva a látogató szinte belesimul a lassú mozdulatokkal áramló időbe. 

A Tirta Gangga szinte teljesen elpusztult a közeli Agung vulkán 1963-as kitörése során, később újjáépítették, így ma ismét teljes pompájában élvezhető.

A semarapurai Kertha Gosa pavilon

A hajdani Klungkung királyság fővárosa, Semarapura ma is a balinéz kultúra egyik szellemi központja.

A Kertha Gosa pavilon Bali szigetén
A Kertha Gosa pavilon Bali egyik tradicionális építészeti stílusú műemléke Fotó: A Hie / Shutterstock

A város szívében található a híres Klungkung-palotakomplexum, amely a XVII. század végén épült, de a holland gyarmatosítás összecsapásai nagyrészt megsemmisítették. Csupán bizonyos részletei maradtak fenn, többek között a bíróság, a főkapu, illetve a Kertha Gosa pavilon, amelyet a XVII-XVIII. század fordulóján építtette I. Dewa Agung Jambe.

A Kertha Gosa pavilonnak, vagyis az igazság házának mennyezeti festményei az emberi tettek következményeit ábrázolják – egyfajta morális térkép a hindu hit szerint, szerepe a vallási szertartások és az átmenet rituáléinak (manusa yadnya) lebonyolítása volt. A pavilon festményei a híres árnyszínház, a wayang kulit stílusához igazodnak.

A Kertha Gosa pavilon Bali szigetén
A Kertha Gosa pavilon szobordíszei a hindu mitológia alakjait örökítik meg
Fotó: Gekko Gallery / Shutterstock

Semarapura piaca is különleges: itt a füstölők, fűszerek és virágok illata olvad össze egymással harmóniában, és szinte kézzel tapinthatóvá teszi azt a mindennapi vallásosságot, ami Balin még mindig jelen van.

Kopi luwak – a világ legdrágább és legbizarrabb kávéja

A világ egyik legdrágább és legvitatottabb kávéja, a kopi luwak is Balin készül. Így természetesen az ezzel kapcsolatos kihívás sem maradhatott el az Ázsia Expressz feladatai közül.

cibetmacska, kopi luwak, kávé
A cibetmacska, amelynek ürülékéből összegyűjtött kávészemekből készül a világ legdrágább kávéja, a kopi luwak
Fotó: truphotovideo / Shutterstock

A különlegesség elmaradhatatlan tényezője a cibetmacska, amely a kávécserjék termését megeszi, majd, miután megemésztette, kiüríti. Ezt követően a helyiek összeszedik az állat ürülékét, majd a magot – alapos tisztítást követően – megpörkölik és lefőzik. A végeredmény egy földes, lágy, szinte csokoládés ízű kávé, amely egyszerre egzotikus és megosztó.

kopi luwak, Bali, kávé
Bali híres és borsos árú kávéja, a kopi luwak
Fotó: Nguyen Quang Ngoc Tonkin / Shutterstock

A modern Bali már igyekszik etikus farmokra terelni a termelést, de a kopi luwak még mindig sokat elmond arról, hogyan fér meg a luxus és a természet a szigeten.

Tegallalang – festői rizsföldek nyomában

Ubud közelében, Tegallalang teraszos rizsföldjei Bali ikonikus látványát kínálják. A domboldalakba vájt lépcsők között apró öntözőcsatornák futnak, amelyeket a „subak” nevű ősi közösségi rendszer tart fenn – ennek eredete a IX. századig nyúlik vissza. A rizs itt szakrális kapcsolat az ember, a föld és az istenek között. A gazdák a vetést és az aratást is imával kezdik, mert a rizs istennője, Dewi Sri nélkül semmi sem teremne.

Tegallalang teraszos rizsföldjei Bali fontos turisztikai célpontjai
Tegallalang teraszos rizsföldjei, ahol Bali legfontosabb táplálékát, a rizst termesztik
Fotó: kitzcorner / Shutterstock

Balin a rizs a mindennapi élet középpontja, szó szerint és szimbolikusan is. Az étkezések mellett a templomokban áldozatként is használják. Egy balinéz ember számára a rizs nem csupán táplálék, hanem az istenek ajándéka, a közösség erejének megtestesítője. Az, hogy a sziget ma is megtartotta ezt az ősi tiszteletet, jól mutatja, mennyire másképp gondolkodnak az életről.

Ubud és Denpasar – Bali szíve

Ubud Bali szíve, és sokak szerint a lelke is. Művészek, jógázók, írók és álmodozók városa, ahol a természet és az ember harmóniája még valóságos, létező. A hangulatos kis utcákon kézműves boltok, galériák, kávézók és templomok váltják egymást, a háttérben pedig rizsföldek és dzsungelek zöldje húzódik.

Denpsar, Bali fővárosa
Denpasar, a sziget fővárosa, ahol minden balinéz kaland kezdődik és végződik
Fotó: monticello / Shutterstock

Aki Balin jár, legtöbbször Denpasarban kezdi vagy fejezi útját, de a főváros jóval több, mint egy közlekedési csomópont. Ez a hely mutatja meg, milyen az igazi, hétköznapi Bali: zsúfolt, hangos és lüktető. A piacokon fűszereket és texileket árulnak, az utcákon kismotorok ezrei cikáznak, a templomok előtt pedig mindig ég néhány füstölő. Mert Balin a szent és a profán soha nem válik el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
