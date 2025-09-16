Az Ázsia Expressz Kuala Lumpurban (2. rész) – Élmények felhőkarcolók és barlangszentélyek árnyékában

A maláj főváros egyszerre vibráló modern metropolisz és a tradíciók őrzője, ahol a hatalmas felhőkarcolók árnyékában évszázados szentélyek és kulturális kincsek sorakoznak. Ide érkeztek meg most az Ázsia Expressz játékosai, akik Penang szigetét elhagyva Perak állam felé vették az irányt, érintve Ipoh és Kuala Kangsar hangulatos városait, majd a Cameron Highlands hűvös, eperillatú hegyvidékét, mielőtt megérkeztek volna Kuala Lumpur pezsgő forgatagába.

Az Ázsia Expressz versenyzői hosszú, kalandos út után elérték a maláj fővárost, Kuala Lumpurt, miközben bepillantást kaptak Malajzia történelmébe és tradícióiba.

Fotó: Efired / Shutterstock

Penangtól Kuala Lumpurig az Ázsia Expressz és a múlt nyomvonalán

Ahogy Penangból dél felé haladtak a versenyzők, a táj fokozatosan változott: a tengerparti nyüzsgés után Perak zöldellő dombvidéke, majd a Cameron-felföld hűvös levegője fogadta őket. Ezen a kalandos útvonalon nemcsak a fizikai kihívások várták a játékosokat, hanem Malajzia kulturális örökségének izgalmas darabkáiba is bepillantást nyertek.

Az ipohi barlangtemplom, ami szintén komoly kihívást jelentett az Ázsia Expressz versenyzőinek

Fotó: Sun_Shine / Shutterstock

Az első hajsza egyik legemlékezetesebb állomása az ónbányászathoz kapcsolódott, amely a brit gyarmati időszakban az ország egyik legfontosabb iparágát jelentette. A XIX. század közepén Perak állam vált a világ egyik legnagyobb ónkitermelő központjává, ide érkeztek a kínai és indiai munkások, akik máig meghatározzák Malajzia sokszínű társadalmát. A bányák köré egész városok épültek fel, a helyi kínai klánok pedig komoly háborúkat (laruti háborúk, amelyekből négy is volt) vívtak a bányák jogaiért. Végül a peraki közrend helyreállításának szükségessége adott lehetőséget a brit koronának a beavatkozásra, és arra, hogy az angolok végül Perakban is megvethessék a lábukat.

Malajzia utolsó, épségben fennmaradt ón kotrója a peraki Tanjung Tualangban, ahol az Ázsia Expressz első hajszája zajlott.

Fotó: Cloud_Yew / Shutterstock

Hogy a fokozatos brit beavatkozás érthetőbb legyen: Malajzia 1963. szeptember 16-án nyerte csak el teljes függetlenségét, csupán azóta beszélhetünk a mai értelemben vett Malajziáról, korábban csak maláj királyságok halmaza létezett a Maláj-félszigeten. A térség gyarmatosítása során történetük összefonódott a portugál, a holland, végül pedig a brit gyarmati politikával, míg a XIX. századra az összes maláj királyság brit fennhatóság alá került. Ez alól csak a XX. század derekán szabadult fel az ország, melyben egészen egyedülálló módon ma is a kilenc ősi szultanátus családfői választanak maguk közül uralkodót öt esztendőre.

Taiping és a tőle délkeletre fekvő Ipoh például az „ón fővárosaiként” váltak ismertté. Nem véletlen, hogy az Ázsia Expressz egyik feladata is itt zajlott: a versenyzőknek át kellett élniük valamit abból a kemény fizikai munkából, amely egykor a helyiek mindennapjaihoz tartozott.