Az Ázsia Expressz játékosai végre elérték a maláj fővárost, Kuala Lumpurt

Az Ázsia Expressz Kuala Lumpurban (2. rész) – Élmények felhőkarcolók és barlangszentélyek árnyékában

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 11:15
Kuala LumpurÁzsia ExpresszMalajzia
Malajzia fővárosa egyszerre nyújt egzotikus kalandot és kulturális felfedezést annak, akit a modern metropolisz forgataga elragad. Az Ázsia Expressz versenyzői számára Kuala Lumpur egy igazi élményekkel teli terep, ahol a város történelme és pezsgő élete egyszerre van jelen.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A maláj főváros egyszerre vibráló modern metropolisz és a tradíciók őrzője, ahol a hatalmas felhőkarcolók árnyékában évszázados szentélyek és kulturális kincsek sorakoznak. Ide érkeztek meg most az Ázsia Expressz játékosai, akik Penang szigetét elhagyva Perak állam felé vették az irányt, érintve Ipoh és Kuala Kangsar hangulatos városait, majd a Cameron Highlands hűvös, eperillatú hegyvidékét, mielőtt megérkeztek volna Kuala Lumpur pezsgő forgatagába.

Az Ázsia Expressz játékosai elérték Kuala Lumpurt, ahol a Petronas ikertornyok és a KLCC park látványa igazi felüdülést kelt
Az Ázsia Expressz versenyzői hosszú, kalandos út után elérték a maláj fővárost, Kuala Lumpurt, miközben bepillantást kaptak Malajzia történelmébe és tradícióiba.
Fotó: Efired /  Shutterstock 

Penangtól Kuala Lumpurig az Ázsia Expressz és a múlt nyomvonalán

Ahogy Penangból dél felé haladtak a versenyzők, a táj fokozatosan változott: a tengerparti nyüzsgés után Perak zöldellő dombvidéke, majd a Cameron-felföld hűvös levegője fogadta őket. Ezen a kalandos útvonalon nemcsak a fizikai kihívások várták a játékosokat, hanem Malajzia kulturális örökségének izgalmas darabkáiba is bepillantást nyertek.

Az ipohi barlangtemplom, ahol szintén versenyeztek az Ázsia Expressz résztvevői
Az ipohi barlangtemplom, ami szintén komoly kihívást jelentett az Ázsia Expressz versenyzőinek
Fotó: Sun_Shine /  Shutterstock 

Az első hajsza egyik legemlékezetesebb állomása az ónbányászathoz kapcsolódott, amely a brit gyarmati időszakban az ország egyik legfontosabb iparágát jelentette. A XIX. század közepén Perak állam vált a világ egyik legnagyobb ónkitermelő központjává, ide érkeztek a kínai és indiai munkások, akik máig meghatározzák Malajzia sokszínű társadalmát. A bányák köré egész városok épültek fel, a helyi kínai klánok pedig komoly háborúkat (laruti háborúk, amelyekből négy is volt) vívtak a bányák jogaiért. Végül a peraki közrend helyreállításának szükségessége adott lehetőséget a brit koronának a beavatkozásra, és arra, hogy az angolok végül Perakban is megvethessék a lábukat.

A peraki Tanjung Tualang ón kotrója, ahol az Ázsia Expressz hajszája zajlott
Malajzia utolsó, épségben fennmaradt ón kotrója a peraki Tanjung Tualangban, ahol az Ázsia Expressz első hajszája zajlott.
Fotó: Cloud_Yew /  Shutterstock 

Hogy a fokozatos brit beavatkozás érthetőbb legyen: Malajzia 1963. szeptember 16-án nyerte csak el teljes függetlenségét, csupán azóta beszélhetünk a mai értelemben vett Malajziáról, korábban csak maláj királyságok halmaza létezett a Maláj-félszigeten. A térség gyarmatosítása során történetük összefonódott a portugál, a holland, végül pedig a brit gyarmati politikával, míg a XIX. századra az összes maláj királyság brit fennhatóság alá került. Ez alól csak a XX. század derekán szabadult fel az ország, melyben egészen egyedülálló módon ma is a kilenc ősi szultanátus családfői választanak maguk közül uralkodót öt esztendőre.

Taiping és a tőle délkeletre fekvő Ipoh például az „ón fővárosaiként” váltak ismertté. Nem véletlen, hogy az Ázsia Expressz egyik feladata is itt zajlott: a versenyzőknek át kellett élniük valamit abból a kemény fizikai munkából, amely egykor a helyiek mindennapjaihoz tartozott.

Az ón mellett a gumiültetvények váltak a gazdaság másik motorjává, amelyek szintén a brit gyarmati politika örökségét őrzik. A gumifák szabályos sorokban nyúló ültetvényei egész Malajzia arculatát megváltoztatták. Ez a kép nemcsak történelemkönyvekből lehet ismerős: a brit humor rajongói talán emlékeznek a Csengetett, Mylord? sorozat legendás jelenetére, amikor a család a malayai gumiültetvényére akarta száműzni Teddy bácsit.

Maláj tradíciók nyomában

Malajzia nemzeti szimbólumai közül az egyik legszebb a hibiszkusz, malájul bunga raya, amelyet méltán neveznek „ünnepi virágnak”. Élénk piros szirmai szinte minden kertben és parkban felbukkannak, a pénzérméktől a hivatalos emblémákig, sőt a virág, amely számos helyen megjelenik, még egy koktélt is megihletett. A hibiszkusz nem csupán dísznövény, hanem a függetlenség és a nemzeti identitás jelképe, öt szirma pedig a maláj nemzet elveit szimbolizálja.

A malajziai fizetőeszköz, a ringgit, amelyen a hibiszkusz látható - szintén feladat kapcsolódott hozzá az Ázsia Expresszben
A malajziai egy ringgites, amelyen az ország nemzeti szimbóluma, a hibiszkusz, vagyis a bunga raya látható. 
Fotó: ilapinto /  Shutterstock 

Egy másik maláj szimbólum – amely szintén felbukkan az Ázsia Expresszben – a vidéki falvakban és a tengerpartokon gyakran látható színes sárkány: a maláj sárkányeregetés hagyománya több száz éves. A különlegesen ívelt, félhold alakú „wau bulan”, vagyis a holdsárkány nemcsak játék, hanem egyfajta közösségi rítus is, amely a termékenységhez és az évszakok váltakozásához kapcsolódik. A holdsárkány szintén szerepelt a maláj fizető eszközön, az 1989-es kiadású 50 centes hátoldalán, de még a maláj légitársaság, a Malaysian Airlines logóján is felbukkant, ami a macska sárkány, a wau kucing formáját idézi.

Az Ázsia Expressz játékosai a tradicionális maláj sárkánnyal, a wau bulannal is találkoznak
Egy másik maláj tradíció, a holdsárkány, vagyis a wau bulan, amely elképesztő művészi alkotás is egyben.
Fotó: shaifulzamri /  Shutterstock 

És ha már különleges hagyományokról van szó, amelyek az Ázsia Expressz feladatai között is felbukkantak, és amely sok versenyzőnél komolyan kiverte a biztosítékot, a Malajzia gasztronómiai örökségéhez tartozó híres fecskefészek-leves. Az apró szalanganó fecskék nyálából épített fészkekből készülő ételt a kínai közösség luxuscsemegeként élvezi. Már évszázadok óta úgy tartják, hogy ez a leves erőt ad, fiatalít, és gyógyító hatása van. Az ára ma is az aranyéval vetekszik, de aki egyszer megkóstolja, úgy érzi, egy darabka történelem és kultúra kerül a tányérjára. Vagy nem, de erről inkább a versenyzők tudnának mesélni.

fecskefészek-leves alkotója, a szalangano fecskék nyálából készült fészek, ami az Ázsia Expressz játékosainak nem ízlett
A szalangano fecskék nyálából készült fecskefészek-leves Malajziában csemege - az Ázsia Expressz játékosain azonban kifogott
Fotó: 54613 /  Shutterstock 

Kuala Lumpur: modern égbe nyúló tornyok és misztikus barlangok

A maláj fővárosba érve rögtön feltűnik, mennyire kettős arcot mutat a város: egyik oldalon a futurisztikus felhőkarcolók, másikon a színes piacok és a régi gyarmati épületek. A város ikonja kétségkívül a Petronas ikertorony, amely 452 méteres magasságával hosszú évekig a világ legmagasabb épülete volt. A tornyok között kifeszülő skybridge-ről szinte az egész városra nyíló panoráma tárul az ember szeme elé, de az igazi élmény inkább az, ahogy a tornyok fémes csillogása esténként a fényárban úszó Kuala Lumpurt uralja.

Egy ilyen fenséges jelenlét mellett hatalmas fegyvertény az, ahogy a Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt alkotta duó egy talicskával megérkezett a modern nyüzsgő metropolisz eme ikonikus épülete elé, és képesek voltak a turisták figyelmét még a tornyok elől is elrabolni.

Ázsia Expressz, Az esti fényárban úszó Petronas ikertorony, Kuala Lumpur jelképe
A Petronas ikertorony úgy tündököl Kuala Lumpur esti egén mint egy ékkő.
Fotó: Casa nayafana /  Shutterstock 

Kuala Lumpur északi szélén egészen más világ fogadja az utazót: a Batu-barlangok hindu szentélyeihez 272 meredek lépcső vezet fel, amelyeket mostanra élénk színekre festettek, így már önmagában is szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak. A barlangok bejáratát őrző, hatalmas arany Murugan-szobor egyszerre lenyűgöző és kissé földöntúli, a barlangok mélye pedig mintha időn és téren kívül létezne. Nem véletlen, hogy az Ázsia Expressz versenyzőinek ide is el kellett látogatniuk: a lépcsők megmászása a tűző napon, a magas páratartalom mellett és a szemtelen makákók hadát visszaverve egyszerre fizikai és lelki próbatétel.

Ázsia Expressz, a színes Batu barlangok és Murugan hadisten arany szobra
A színpompás Batu barlangok és a csaknem 43 méter magas Murugan hadisten szobra - Kuala Lumpur legizgalmasabb nevezetessége
Fotó: Khoroshunova Olga /  Shutterstock 

Érdemes ellátogatni Kuala Lumpur másik nagyon látványos szentélyébe, a Thean Hou buddhista templomba is, amelynek díszes, vörös-arany pagodái már első pillantásra lenyűgöznek, a tetejéről pedig az elénk táruló panoráma a város felett szinte lebegni enged. A templom a buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus elemeit ötvözi, miközben hagyományos kínai mozgáskultúrák, mint a tai chi vagy wushu gyakorlására is lehetőséget ad. Grandiózus építészete, faragott oszlopai és szobrai egyszerre varázsolják misztikussá és élettel telivé a helyet.

Ázsia Expressz, a Kuala Lumpur-i Thean Hou kínai templom kivilágítva
A buddhista-konfuciánus-taoista Thean Hou templom Kuala Lumpur másik vallási nevezetessége, amit feltétlenül érdemes útba ejteni
Fotó: wong yu liang /  Shutterstock 

A Chinatown, vagyis a kínai negyed utcái ezzel szemben a város lüktető szívét mutatják: lámpások, színek és illatok kavalkádja szinte minden érzékszervünkre hat. A piacok, kávézók és éttermek mellett a street food, mint a satay vagy a hokkien mee, autentikus ízekkel csábítja az utazót. A templomok és szentélyek sokszínűsége, a nyüzsgő piacokkal együtt, egyszerre kínál kulturális élményt és városi pezsgést.

Ázsia Expressz, Kuala Lumpur látnivalói a Merdeka térrel, a Sultan Abdul Samad palotával és a Merdeka-toronnyal.
A Merdeka tér a Sulta Abdul Samad-palotával és a hátérben a világ jelenleg második legmagasabb felhőkarcolójával (hivatalosan csak a csúccsal együtt), a Warisan Merdeka Towerrel.
Fotó: Michaelnero /  Shutterstock 

Kuala Lumpur belvárosában a futurisztikus toronyházak és az ősi vallási helyszínek mellett a gyarmati múlt emlékei is jól megférnek: a Merdeka tér, ahol 1957-ben kihirdették Malajzia függetlenségét, ma is a város szíve. A tér mellett áll a Sultan Abdul Samad-palota, amely a mór-arab stílus legszebb malajziai példája. Innen pár perc séta a hasonló stílust képviselő Jamek mecset, amely a két városi folyó találkozásánál épült: ezt a szakaszt nem véletlenül hívják „Élet-folyójának”, hisz a víz a város születésének szimbóluma.

Ázsia Expressz, a Jamek mecset és az Élet folyója, Kuala Lumpur belvárosában
A Jamek mecset és az Élet-folyója: ahol a Klang és a Gombak folyók összefolynak. A gyönyörű gyarmati épület szinte eltörpül a felhőkarcolók gyűrűjében.
Fotó: Efired /  Shutterstock 

De Kuala Lumpur modern arcához tartozik a Saloma-híd is, amelynek fényjátéka estére színes alagútként ragyogja be a várost. Aki pedig a város alternatív arcát keresi, az a street art falfestményeket keresse, amelyek oly jellemzőek Malajzia számos nagyvárosára: az eldugott sikátorokban és tűzfalakon megjelenő alkotások egyszerre mesélnek hagyományról és modernitásról.

Ázsia Expressz, a kivilágított Saloma-híd Kuala Lumpur másik nevezetessége
A látványos kivilágítású Saloma-híd, amely tavaly október 23-án a magyar nemzeti színekben tündökölt, tisztelegve az 1956-os magyar forradalom emléke előtt.
Fotó: zairiazmal /  Shutterstock 

Kuala Lumpurban minden utcasarok másról szól: itt a múlt és a jövő, a maláj, a kínai és az indiai, a muszlim, a buddhista és a hindu, a mecsetek kupolája és az üvegpaloták csillogása együtt alkotják azt a vibráló várost, amely az Ázsia Expressz versenyzőinek is egyszerre kihívás és felejthetetlen élmény.

Curious,Monkey,Sits,On,A,Decorative,Post,At,Batu,Caves
Egy kíváncsi makákó pózol a Batu barlangok színes lépcsőjén - mivel az állatok erőszakosak és lopnak, minden értéket el kell zárni, amikor a lépcsőkön felmegyünk a barlangokhoz.
Fotó: artem evdokimov /  Shutterstock 

