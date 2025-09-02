Ez az Ázsia Expressz valódi arca – A kaland, amely a malajziai Penang szigetén indult (1. rész)

A sokak által kedvelt Ázsia Expressz legújabb, 6. évadában a játékosok Malajzia és Indonézia egzotikus tájain vetik bele magukat a gyakran hajmeresztő kalandokba, az izgalmak első állomása pedig az elbűvölő maláj sziget, Penang, amely Magyarországon kevésbé ismert úti cél.

Az Ázsia Expressz a 6. évadban Malajziát és Indonéziát fedezi fel: a kalandok Penang szigetén kezdődnek, ahol az első nap befutója Teluk Bahang halászfalu partja és luxusszállodája.

Fotó: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock

Mivel az Ázsia Expressz elsősorban a párok feszült versengéséről szól, a helyszínek gyakran csak látványos háttérként villannak fel a képernyőn. E cikksorozatunkban azonban szeretnénk közelebbről is bemutatni a helyszíneket, azok természeti és kulturális örökségeit, illetve valódi értékeit, amelyek túlmutatnak a reality show keretein.

Az Ázsia Expressz első állomása: Penang

Az Ázsia Expressz résztvevői már rögtön a verseny kezdetén szembesültek a helyi kihívásokkal, legyen szó dzsungelbeli akadályokról, halászfalvak kaotikus piacairól vagy a helyi kultúra sokszínűségének felfedezéséről. Az első etap végére mindenkinek a sziget északi részén található Teluk Bahang halászfaluban található elegáns luxusszállodába kellett eljutnia, amely közel sem volt egyszerű mutatvány.

A szálloda, közvetlenül a trópusi erdő mellett, a Melaka-szoros partján nemcsak kényelmet, hanem lélegzetelállító kilátást is nyújt a tengerre, és már önmagában is egy tökéletes kiindulópont a sziget felfedezéséhez. Bár közel 40 perces autóútra fekszik Penang központjától, Georgetown-tól, a csend és a nyugalom minden kilométert megér.

A Teluk Bahang partján épült elegáns luxusszálloda igazi felüdülést nyújtott a játékosoknak a dzsungel megpróbáltatásai után.

Fotó: TY Lim

Az Ázsia Expressz már a szigeten is igazi teszt elé állította a versenyzőket: a dzsungel sűrűjében a helyi flóra és fauna (igen, méretes varánuszok és mérges kígyók is vannak errefelé), a rizsföldek és mangroveerdők között nemcsak fizikai, hanem lelki állóképességükre is szükségük volt.

De emellett a sziget különleges kulturális mozaikja is folyamatosan próbára teszi a játékosokat. Különböző etnikai csoportok – malájok, kínaiak, indiaiak – hagyományos piacaikkal, templomaikkal és utcai ételeikkel várják a kalandvágyókat, így a dzsungel, a tengerparti városkák és a nyüzsgő utcai élet között a versenyzők valóságos kulturális kalandot élhetnek át.