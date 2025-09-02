Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A malajziai Penang fővárosa, Georgetown kulturális sokszínűségéről és történelmi múltjáról nevezetes

Ez az Ázsia Expressz valódi arca – A kaland, amely a malajziai Penang szigetén indult (1. rész)

Malajzia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 14:30
valóságshowÁzsia Expressz
Penang szigete trópusi dzsungellel, bájos halászfalvakkal és gazdag történelmi múltjával várja az utazókat. Most azonban nemcsak a turisták, hanem az Ázsia Expressz játékosai is itt vágnak neki életük egyik legnagyobb kalandjának. Gyere velünk, és ismerd meg te is a gyönyörű maláj szigetet.
Etédi Alexa
A sokak által kedvelt Ázsia Expressz legújabb, 6. évadában a játékosok Malajzia és Indonézia egzotikus tájain vetik bele magukat a gyakran hajmeresztő kalandokba, az izgalmak első állomása pedig az elbűvölő maláj sziget, Penang, amely Magyarországon kevésbé ismert úti cél.

Ázsia Expressz, Malajzia, Penang, Teluk Bahang, tengerpart, tradicionális halászhajók
Az Ázsia Expressz a 6. évadban Malajziát és Indonéziát fedezi fel: a kalandok Penang szigetén kezdődnek, ahol az első nap befutója Teluk Bahang halászfalu partja és luxusszállodája.
Fotó: Tatiana Diuvbanova /  Shutterstock 

Mivel az Ázsia Expressz elsősorban a párok feszült versengéséről szól, a helyszínek gyakran csak látványos háttérként villannak fel a képernyőn. E cikksorozatunkban azonban szeretnénk közelebbről is bemutatni a helyszíneket, azok természeti és kulturális örökségeit, illetve valódi értékeit, amelyek túlmutatnak a reality show keretein.

Az Ázsia Expressz első állomása: Penang

Az Ázsia Expressz résztvevői már rögtön a verseny kezdetén szembesültek a helyi kihívásokkal, legyen szó dzsungelbeli akadályokról, halászfalvak kaotikus piacairól vagy a helyi kultúra sokszínűségének felfedezéséről. Az első etap végére mindenkinek a sziget északi részén található Teluk Bahang halászfaluban található elegáns luxusszállodába kellett eljutnia, amely közel sem volt egyszerű mutatvány.

A szálloda, közvetlenül a trópusi erdő mellett, a Melaka-szoros partján nemcsak kényelmet, hanem lélegzetelállító kilátást is nyújt a tengerre, és már önmagában is egy tökéletes kiindulópont a sziget felfedezéséhez. Bár közel 40 perces autóútra fekszik Penang központjától, Georgetown-tól, a csend és a nyugalom minden kilométert megér.

Ázsia Expressz, Malajzia, Penang, Teluk Bahang, Angsana Teluk Bahang luxusszálloda
A Teluk Bahang partján épült elegáns luxusszálloda igazi felüdülést nyújtott a játékosoknak a dzsungel megpróbáltatásai után.
Fotó: TY Lim

Az Ázsia Expressz már a szigeten is igazi teszt elé állította a versenyzőket: a dzsungel sűrűjében a helyi flóra és fauna (igen, méretes varánuszok és mérges kígyók is vannak errefelé), a rizsföldek és mangroveerdők között nemcsak fizikai, hanem lelki állóképességükre is szükségük volt.

De emellett a sziget különleges kulturális mozaikja is folyamatosan próbára teszi a játékosokat. Különböző etnikai csoportok – malájok, kínaiak, indiaiak – hagyományos piacaikkal, templomaikkal és utcai ételeikkel várják a kalandvágyókat, így a dzsungel, a tengerparti városkák és a nyüzsgő utcai élet között a versenyzők valóságos kulturális kalandot élhetnek át.

Georgetown, ahol a Brit Birodalom első délkelet-ázsiai gyarmatának szíve dobogott

Penang azonban nemcsak a dzsungel és a kultúra miatt érdekes, hanem történelmi jelentősége miatt is. A Brit Birodalom legelső délkelet-ázsiai gyarmataként – Sir Francis Light 1786-ban szerezte meg az aprócska földdarabot a kedahi szultántól – a sziget kulcsfontosságú kikötőként szolgált a XVIII. század végétől.

Ázsia Expressz, Malajzia, Penang, Penang-hegy, Georgetown, funicular
A kellemes klímával megáldott Penang-hegy a gyarmati időkben egyfajta "szanatóriumként" szolgált az itt állomásozó britek számára a sziget forró időjárása elől menekülve.
Fotó: Sun_Shine /  Shutterstock 

Georgetown, a sziget fővárosa, azóta is őrzi a koloniális építészet nyomait: az elegáns angol gyarmati épületek, a színes kínai és indiai templomok és a jellegzetes kínai üzletházak sorai mesélnek a hajdani kereskedelmi sikerekről. A sziget történelmi és kulturális sokszínűsége minden sétát izgalmassá tesz, legyen szó a város zsibongó utcáiról vagy a tengerparti promenádról.

Ázsia Expressz, Malajzia, Penang, Georgeton, Irgalmasság istennőjének temploma
Az Irgalmasság Istennőjének kínai temploma a georgetown-i Harmónia utcában.
Fotó: TY Lim / Shutterstock

A Melaka-szoros közelsége tovább növeli Penang stratégiai fontosságát. Ez a szűk tengeri átjáró évszázadokon át határozta meg a kereskedelmi hajók útvonalát, és a sziget kikötője – szabad kikötői státuszban – a nemzetközi kereskedelem egyik megkerülhetetlen kulcspontjává tette Penangot, gyorsan lekörözve a déli Melakát (Penang testvérvárosa az UNESCO Világörökségi cím tekintetében), amely előbb portugál, majd holland, végül brit gyarmat volt, illetve a holland gyarmati központot, Batáviát (a mai Dzsakarta).

Ázsia Expressz, Malajzia, Penang, Georgetown, Kék Kúria
Cheong Fatt Tze kínai filantróp iparmágnás háza, a híres Kék Kúria ma szállodaként és múzeumként működik.
Fotó: Oqbas /  Shutterstock 

Ma a szoros látványa lenyűgöző: a messzire nyúló hajózási útvonalak, a tenger hullámai és a háttérben magasodó dzsungel-borította hegyek egyszerre idézik a történelmi jelentőséget és a természeti szépséget.

Egy UNESCO Világörökségi kincs

Georgetown, az UNESCO Világörökségi város, igazi kulturális gyöngyszem. A város utcái tele vannak színes street art festményekkel, művészeti galériákkal és tradicionális kávézókkal, ahol a helyi konyha legjobb fogásait kóstolhatjuk meg. Érdemes bepattanni egy helyi riksába, amely az óváros legfontosabb nevezetességeit érintve mutatja be Georgetown sokszínű városát.

Ázsia Expressz, Malajzia, Penang, Georgetown, Kek Lok Si
A Georgetown fölött trónoló hatalmas buddhista komplexum, a Kek Lok Si Penang első számú turisztikai nevezetessége
Fotó: Aleksandr Medvedkov /  Shutterstock 

A kínai templomok, indiai hindu szentélyek és muzulmán mecsetek békében és harmóniában sorakoznak egymás mellett, bemutatva a sziget páratlan etnikai és vallási sokszínűségét. Mindez nemcsak a turisták, hanem az Ázsia Expressz játékosai számára is folyamatosan új kihívást jelent: megtanulni eligazodni, alkalmazkodni, megismerni a hely sajátosságait, és közben élvezni annak varázsát.

A vidéki Penang bája

Penang vidéke és vadregényes partjai is különleges élményt kínálnak. A durián ültetvények, rizsföldek és trópusi erdők között tett kirándulások során a látogatók ritka madarakra, hüllőkre, egzotikus növényekre és a természet nyugalmára lelhetnek.

Ázsia Expressz, Malajzia, Penang, Teluk Bahang, tengerpart
Teluk Bahang tengerpartja - Délkelet-Ázsia leghangulatosabb naplementéit is itt csodálhatjuk meg.
Fotó: Cloud_Yew /  Shutterstock 

A helyi halászfalvak betekintést nyújtanak a tradicionális életmódba, megismerhetjük itt a térség jellegzetes kézműves technikáit, mint például a selyem batikolást, míg a tengerparti strandok tökéletes pihenést biztosítanak az aktív napok után. A dzsungel, a tenger, a város és a történelem találkozása Penangot egyedülálló úti céllá teszi, ahol a felfedezés és a minőségi élmények garantáltak.

Penang tehát nemcsak az Ázsia Expressz játékosai számára kínál izgalmakat, hanem minden látogató számára, aki készen áll a trópusi dzsungel, a történelmi emlékek, a gazdag kulturális élet és a délkelet-ázsiai gasztronómia olvasztótégelyének felfedezésére. 

