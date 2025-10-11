Ismerd meg az Ázsia Expressz helyszínét! – Templomok, maszkok és vulkánok nyomában

Az Ázsia Expressz csapata Malajzia után végül megérkezett Jáva szigetére, ahol folytatódott a verseny. Bandung – az első indonéziai helyszín – modern utcái és nagyvárosi környezete azonban csak rövid kitérőt jelentettek: a város nyüzsgése után a csapat hamar a sziget belseje, kulturális és történelmi központjai felé indult, ahol minden egyes állomás új feladatot és új élményt tartogatott.

Bandung, Indonézia harmadik legnagyobb városa, innen indultak az Ázsia Expressz játékosai felfedezni Jáva szigetét.

Fotó: tangyan / Shutterstock

Extrém kihívások az Ázsia Expressz jávai szakaszán

Már az első kilométereknél érezhető volt, hogy Jáva nemcsak látványosan egzotikus, hanem rendkívül gazdag múltú és lenyűgöző kultúrájú sziget.

Jáva múltja és kultúrája: maszkok és a wayang kulit

Jáva történelmét és kultúráját elsősorban a középkorban itt virágzó hindu-buddhista tengeri nagyhatalom, a thalasszokratikus Majapahit Birodalom formálta, amely 1292 és 1527 között állt fenn. A fővárosa a mai Mojokerto közelében volt, legnagyobb kiterjedése során elfoglalta a környező vidékeket, a Maláj-félszigetet, illetve a Szumátrától Új-Guineáig terjedő szigetvilágot. A Majapahit Birodalomra ma már csak a szigeten számos helyen fellelhető, jellegzetes templomromok emlékeztetnek.

A jávai maszkok a helyi mitológia történeteiben gyökereznek.

Fotó: Faturbisa / Shutterstock

A sziget kulturális életének meghatározó részei a tradicionális maszkok, illetve a wayang kulit, az árnyjáték. A jávai maszkokat, a Topengeket évszázadok óta használják rituális táncokban, fesztiválokon, minden arc és szín külön jelentéssel bír. Ezek a maszkok többnyire a helyi mitológia és történelmi alakjait jelenítik meg.

A wayang kulit, vagyis az árnybábozás bőr alapú bábok segítségével meséli el a hindu eposzok történeteit, leggyakrabban a Ramayanát, erkölcsi tanulságokkal és mitológiai jelentésekkel. A bábok finom faragása és részletgazdagsága a jávai kézművesség magas színvonalát mutatja, miközben a történetek a vallás, a politika és a mindennapi élet tanulságait közvetítik. Ez a művészeti forma 2003 óta az UNESCO szellemi örökségének remekműve.

A Jáva és Bali kultúrájában fellelhető wayang kulit, vagyis az árnybábozás történetei a jó és a rossz küzdelmén alapulnak.

Fotó: wisely / Shutterstock

Prambanan – a hindu templomok csúcsa

A Közép-Jáván (Yogyakartától 14 kilométerre) található lenyűgöző Prambanan templomkomplexum a IX. században épült, és Jáva legnagyobb hindu szentélyegyüttese. A templomok tornyainak díszítése a Ramayana eposz jeleneteit ábrázolják, és a szentélyek egykor vallási, kulturális és politikai központként szolgáltak.