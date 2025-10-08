3 elképesztő egzotikus kaland, amit minden adrenalinfüggőnek ki kell próbálnia

Hogy hangzik egy 250 kilométeres verseny Namíbia-sivatagjain keresztül? Esetleg egy lovaglás a mongol sztyeppéken vagy hómobilozás az izlandi gleccsereken? Amennyiben kedveled az extrém sportokat és valódi adrenalinfüggő vagy, akkor ez a válogatás neked szól!

Az igazi adrenalinfüggőknek valóságos álom, ha eljuthatnak ezekre a helyekre

Fotó: Przemek Iciak / Shutterstock

Csak igazi adrenalinfüggők élveznék ezeket az egzotikus kalandokat

Az adrenalinfüggőket nehéz lekötni, de a National Geographic összeállításában szereplő programok között vélhetően a legbátrabbak is megtalálják, hogy melyek azok, amelyeket örömmel kipróbálnának. Vigyázat: a raftingolás vagy az ejtőernyőzés nem szerepel az alább felsorolt extrém kalandok között! Íme 5 izgalmas, egzotikus kikapcsolódási lehetőség, amelyeket csak igazi adrenalinfüggők teljesíthetnek!

Futóverseny a Namib-sivatagban

A Namib Race nevű verseny egy résztvevője

Fotó: SWNS.com

A Namib Race-en a versenyző futóknak egy hét alatt hat szakaszt kell teljesíteni a dél-afrikai sivatagban. Az első három napon nagyjából 40 kilométeres, maratoni távot futnak a versenyzők, majd következik egy 80 kilométeres, majd ismét egy maratoni táv. Az utolsó, befutó napon már csak egy „rövid”, tíz kilométer körüli távot kell legyűrniük a versenyzőknek – mindezt a Namib-sivatag közel sem ideális klímájában. A verseny teljesítésével 2019-ben egy magyar hölgy, Lubics Szilvia is megpróbálkozott, aki sikerrel vette az akadályokat és harmadik helyen végzett, így ő az első magyar, aki teljesítette ezt a versenyt.

Túrák a Torres del Paine Nemzeti Parkban

Torres del Paine Nemzeti Park

Fotó: Mauro Flamini/REDA&CO/Universal Images Group

A világ légdélibb csücskében, Chilében jéghideg szél tombol, és akár nyáron is nyakunkba kaphatunk egy hóvihart. Ezen a vidéken lagúnák, gleccserek és füstölgő hegyek váltják egymást. A Torres del Paine Nemzeti Parkban kétféle túra létezik: vagy egyedül vágunk neki, sátorral és élelemmel, vagy túravezetőt fogadunk, aki mindent elintéz. A neheze azonban csak ezután jön: az öt napos, úgynevezett W-túra során a szél gyakran olyan erős, hogy kapaszkodni kell a fákba. A látvány azonban mindenért kárpótol!

Hómobillal Izlandon

Hómobilozók Izlandon

Fotó: Design Pics Editorial

Langjökull Izland második legnagyobb gleccsere és az ország egyik legkiemelkedőbb természeti látnivalója. Területe körülbelül 953 négyzetkilométer, és a fővárostól, Reykjavíktól északra található. A gleccsert kopár vulkanikus táj veszi körül, amely hegyekkel, lávamezőkkel és vulkáni kráterekkel tarkított. Erre járva valószínűleg nem az lenne az első gondolatod, hogy felpattanj egy hómobilra, pedig sokan éppen ezt teszik. Az egy napos vezetett túrák Skjól falucskájából indulnak, az utat a résztvevők olyan járművel teszik meg, amely alkalmas jégen, valamint törékeny vulkáni tájakon való közlekedésre.