Ufót rögzített a chilei vadkamera? A magyar ufókutató szerint megvan a bizonyíték - VIDEÓ

Chile távoli részén elhelyezett nyomkövető kamera megmagyarázhatatlan módon közlekedő, rejtélyes fényeket rögzített. A tudósok tanácstalanul állnak a jelenség előtt. A magyar ufókutató, Kriston Endre szerint újabb bizonyítékot kaptunk. A rejtélyes felvételek a lenti fotón és videón is láthatóak. Vajon valóban azt bizonyítják, hogy nem vagyunk egyedül?

A chilei vadkamera által készített első kép. Nem ufók, hanem ilyen állatok rögzítésére való / Forrás: chilei UMAG TV YouTube-csatornája

Ha nem vadállat, akkor micsoda? Talán ufó

A chilei média beszámolója szerint a felvételeket a chilei Magellán Egyetem Környezettudományi Csoportjának ökológiai felmérést végző kutatói által elhelyezett, eredetileg vadkameraként funkcionáló eszköz rögzítette. A projekt adatait átnézve a tudósokat azonnal megzavarták a különösen mozgó fénygömbök.

A biológus Alejandro Kush Schwarzenberg elmagyarázta:

A kamerát egy völgy szélén helyeztük el, távol minden közúttól, ezért csodálkoztunk a felvételeken. Azóta sem tudjuk megmagyarázni a készülék által rögzített rendellenes fényforrások eredetét.

A Magellán Egyetem csapata kizárta a rejtélyes fények lehetséges okai közül, hogy azokat gömbvillám, jármű vagy állat okozta. Most fantasztikusabb lehetőségeken törik a fejüket. A chilei ufológus, Freddy Alexis Silva szerint a kamera előtt rejtélyes módon megjelenő fényjelenségeket valamilyen plazma okozza, ami lehet akár földönkívüli eredetű is.

A magyar ufókutató, Kriston Endre szerint a két hatalmas fénygömb, amit rögzített egy chilei vadkamera valódi bizonyíték.

A fénygömbök a chilei vadkamera felvételén / Forrás: chilei UMAG TV YouTube-csatornája

Valóban megvan a bizonyíték?

Rodrigo Bravo Garrido, a Környezetvédelmi Tanulmányozó Csoport tagja megjegyezte, hogy a tudományos kutatás során észlelt és az egyetem tudósai által elismert megmagyarázhatatlan jelenségek „valami nagyon szokatlan” esetet jelentenek. Ezért úgy vélte, hogy ilyen körülmények között komolyan meg kell vizsgálni, hogy mit rögzített a kamera.

Ezeket a véletlenül rögzített jelenségeket mélyebben meg kell vizsgálni.

- mondja Garrido a már korábban is idézett TV adásban.

Kriston Endre ufókutató, a Hihetetlen Magazin főszerkesztője szerint, első körben, ha csak a közreadott vadkamera felvételeket nézzük a két fénygömbről, akkor konkrétum nehezen állítható. Ugyanis a televíziós adásban közreadott állatokról készült felvételek valójában nincsenek összekötve a fénygömb felvételekkel.

A fénygömbök felvételének méretarányait így valójában nem tudjuk. Nem megállapítható ebből, hogy távol vannak, és akkor valóban hatalmas gömbökről van szó, vagy közel, akkor akár valakinek a lámpája is lehet. A TV adás részletének második felében pedig olyan, mintha egy továbbgondolt animációt, nem pedig magát az eredeti felvételt látnánk.

- avatta be a Bors-ot Kriston Endre szakmai elemzésébe.

Viszont Chiléről van szó, ahol valóban rengeteg ufó észlelés történik. Valamint az adásban az eset kapcsán komoly tudósok és szakemberek nyilatkoznak, akik hitelesek, így el lehet hinni nekik, hogy ismert természettudományos magyarázatot nem tudnak adni a jelenségre. Az összkép alapján mégiscsak állítható: a felvétel valóban bizonyíték. Bizonyíték arra, hogy az életünk és a világunk jelenségeinek csak töredékére tudjuk a magyarázatot. A fényeknek lehet eddig nem ismert természeti, természetfeletti vagy akár földönkívüli magyarázata is.

- zárta gondolatait Kriston Endre.