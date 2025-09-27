Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Európa tavai kétség kívül ősszel a leglátványosabbak

Őszi elvonulás Európa tavaihoz – A legszebb vízparti helyek, ahova bármikor elbújhatsz a világ elől

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 09:45
Az ősz csendesen színezi át a vízpartokat, ahol a fények és az árnyalatok új egyensúlyba kerülnek. Európa tavai ilyenkor a nyugalom és a természet szépségének tökéletes helyszínei, melyek az év ezen szakaszában ideálisak egy csendes feltöltődésre.
Etédi Alexa
Az ősz beköszöntével Európa tavainak partjain is színesbe öltözik a természet. A fák lombjai aranyba és vörösbe borulnak, a víz pedig hűvösebb, mélyebb színeket ölt magára. A csendes tópartokon ilyenkor különleges béke uralkodik, amelyet csak a víz felszínén megülő köd vagy a hullámok halk morajlása tör meg.

Európa tavai, mint a Plitvicei-tavak ősszel is gyönyörűek
Európa tavai ősszel is lenyűgöző látványt kínálnak. Te hová utaznál el legszívesebben?
Fotó: Soloviova Liudmyla

Nyugalom és csend: így varázsolnak el Európa tavai ősszel

A tavak körüli ösvények ideálisak az őszi sétákhoz, amikor minden lépés alatt ropog a lehullott levél. A nappalok rövidülnek, de a fények játékossága új arcot ad a tájnak. A víztükörben tükröződő színek látványa egyszerre megnyugtató és drámai.

Az őszi tópart a lassulásról szól: időt hagy a szemlélődésre, a csend meghallására és a belső elmélyülésre. A hidegebb esték a vízparti kávézókban vagy egy csendes padon ülve válnak igazán emlékezetessé. Az európai ősz a tavak partján legbensőségesebb arcát fedi fel.

De melyek Európa legvarázslatosabb őszi tópartjai? Galériánkban virtuális túrát teszünk az erdélyi Szent Anna-tótól a Matterhorn tövében meglapuló, svájci Grindjisee-ig, a tavak és vízesések rendszerét alkotó Plitvicei-tavaktól a festői szlovéniai Bledi-tóig. Gyere velünk, és élvezd te is az ősz elbűvölő színeit Európa tavai körül. 

A horvátországi Plitvicei-tavak az év minden időszakában lenyűgöző látványt nyújt - nem véletlen, hogy 1979 óta UNESCO Világörökségi helyszín - de ősszel, amikor a természet színes ruhát ölt és a turista tömegek elmaradnak, ellenállhatatlan úti céllá válik.
A kialudt vulkáni kráterben kialakult erdélyi Szent Anna-tó is lenyűgöző látványt nyújt, amikor partján a sárga és a vörös minden árnyalatában pompáznak az őszi erdők.
Az ausztriai Hallstatt festői városkája is izgalmas őszi úti cél, hiszen a Világörökségi helyszín nemcsak színes panorámája, de izgalmas őszi programjai - kulináris, zenei események, túrák - miatt is hívogató ilyenkor.
A szlovéniai Bledi-tó közelsége és természeti szépsége miatt szinte állandó úti cél egy-egy hétvégi kiruccanásra, de ősszel, amikor a természet rőt vörösbe öltözik, egészen ellenállhatatlan. Érdemes ilyenkor is egy sétát tenni a tó körül.
Olaszország északi részén, Dél-Tirol vadregényes hegyei között bújik meg a festői Braies-tó, amelynél nehéz elkülöníteni az évszakok változását, hiszen a tó körüli hegyek szinte mindig hósapkát viselnek, legyen szó a tavaszi olvadásról, vagy az őszi elcsendesülésről.
A német-osztrák határ közelében fekvő Königssee fjordszerű hegyi tava is elképesztő színeket ölt ősszel. A tó nevezetessége a partján épült vörös hagymakupolás Szent Bertalan-templom.
A Skót-felföld határán elterülő, 39 kilométer hosszú Loch Lomond Nagy-Britannia legnagyobb tava, amelyet számos sziget pettyez. A környék kedvelt kiránduló cél az év minden időszakában, ősszel pedig a természet színes panorámája hívogat.
A svájci Matterhorn környéke elsősorban télen kedvelt úti cél - köszönhetően a világ egyik legjobb téli sport helyszínének, de ősszel is érdemes ellátogatni ide, mert ilyenkor még nincs sok turista, a természet viszont a legszebb arcát mutatja.
A horvátországi Plitvicei-tavak az év minden időszakában lenyűgöző látványt nyújt - nem véletlen, hogy 1979 óta UNESCO Világörökségi helyszín - de ősszel, amikor a természet színes ruhát ölt és a turista tömegek elmaradnak, ellenállhatatlan úti céllá válik.

 

