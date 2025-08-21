UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 09:15
Az igazi utazó tudja: az Adria ősszel is gyönyörű. Legtöbben a nyári vakációval, zsúfolt tengerpartokkal és a forró nappalokkal azonosítják Horvátországot, de most megmutatjuk, hogy ősszel is tartogat meglepetéseket.
A mérsékelten meleg és párás éghajlatnak köszönhetően Horvátország az év hűvösebb időszakaiban is kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra. Szeptemberben és októberben az ország egyes részein még mindig napfényes, kellemesen meleg az idő, a turisták többsége már hazatért, és az árak is barátságosabbak. Ez az a hónap, amikor egyszerre élvezheted a nyár utolsó simogatását és az ősz romantikus hangulatát. Mutatjuk, hova érdemes utaznod ősszel az Adriánál.

Dalmácia, Horvátország
Dalmácia, Horvátország
Fotó: Kite_rin /  Shutterstock 

Dalmácia

Ha kellemes meleget keresel októberben, Dalmácia a legjobb választás. Split, Makarska és Dubrovnik környékén nappal akár 22–25 °C is lehet, a tenger pedig 20–22 °C-os hőmérséklettel csábít. A reggelek frissítően hűvösek, a délutánok napfényesek, és a főszezoni tömeg nélkül minden sokkal nyugodtabb. A kavicsos strandokon tiéd lehet a legjobb hely, a történelmi óvárosokban pedig nem kell a tömegben sétálnod.

Horvátország, Isztria, Pula
Isztria, Pula
Fotó: Robbie Smith 1 /  Shutterstock 

Isztria

Az Isztriai-félszigeten valamivel hűvösebb az idő (18–22 °C nappal), de a kulturális és gasztronómiai élmények kárpótolnak érte. Pula ókori amfiteátruma vagy Rovinj festői óvárosa ilyenkor sokkal kellemesebb, mint nyáron. A szőlőhegyekben szüret után pezseg az élet, a helyi borospincék és olívaolaj-készítők szívesen látják a kíváncsi és szomjas vendégeket.

Baranja, Horvátország
Adria ősszel: felfedjük, hol találod a nyár titkos utolsó menedékét Horvátországban.
Fotó: Go2Baranja /  Shutterstock 

Kontinentális kalandok 

Zágráb októberben aranyszínű falevelekbe öltözik, és ideális városnéző időt kínál. Kávézók teraszán ücsörögve figyelheted a város nyugodt ritmusát. 

Baranja Horvátország keleti részén megbúvó, felfedezésre váró kincse. Bár gyakran Szlavónia régióhoz sorolják, valójában önálló régió, amely egyedi földrajzi adottságokkal, gazdag történelemmel és sajátos kulturális örökséggel büszkélkedhet. Az idő még itt is kellemes a kirándulásokhoz, és a vidéki tájakon gasztroélmények sora vár: friss sajtok, borok, halászlé és színes termelői piacok.

Krka Nemzeti Park vízesései, Horvátország
A Krka Nemzeti Park vízesései ősszel is lenyűgözők.
Fotó: fokke baarssen /  Shutterstock 

Októberi programtippek

  • Nemzeti parkok: a Plitvicei-tavak és Krka Nemzeti Park vízesései októberben is lenyűgözők, ráadásul nincs tömeg a legszebb kilátópontoknál.
  • Sziget felfedezés: Hvar és Brač szigete ilyenkor is napos, a part menti túraösvények szinte üresek, a hangulat kellemesen nyugodt. Ideális időszak kiránduláshoz vagy kerékpározáshoz.
  • Gasztrotúra: ősszel indul a friss olívaolaj és az újbor szezonja – tökéletes alkalom a helyi ízek felfedezésére.
Dubrovnik tengerpartja, Horvátország
Dubrovnik tengerpartja
Fotó: DaLiu /  Shutterstock 

Lehet még úszni a tengerben?

A válasz: igen! Bár a tenger már nem a megszokott nyári 25–27 °C meleg, de a 18–22 °C-os víz még bőven alkalmas egy frissítő csobbanásra – főleg Dalmáciában. A bátrabbak vitorlát is bonthatnak, de október második felében a változékony szél miatt érdemes tapasztalt kormányosra bízni a hajót.

Milyen az időjárás Horvátországban októberben?

Az október többnyire kellemesen meleg és száraz, de az időjárás időnként már változékonyra fordulhat. Az esős napok száma régiónként eltérő: a tengerparti vidékeken és a szigeteken jellemzően több csapadékra lehet számítani, mint a szárazföld belső részein. Érdemes réteges, melegebb ruházatot is csomagolni, és indulás előtt ellenőrizni az időjárás-előrejelzést. 

