A mérsékelten meleg és párás éghajlatnak köszönhetően Horvátország az év hűvösebb időszakaiban is kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra. Szeptemberben és októberben az ország egyes részein még mindig napfényes, kellemesen meleg az idő, a turisták többsége már hazatért, és az árak is barátságosabbak. Ez az a hónap, amikor egyszerre élvezheted a nyár utolsó simogatását és az ősz romantikus hangulatát. Mutatjuk, hova érdemes utaznod ősszel az Adriánál.

Dalmácia, Horvátország

Fotó: Kite_rin / Shutterstock

Dalmácia

Ha kellemes meleget keresel októberben, Dalmácia a legjobb választás. Split, Makarska és Dubrovnik környékén nappal akár 22–25 °C is lehet, a tenger pedig 20–22 °C-os hőmérséklettel csábít. A reggelek frissítően hűvösek, a délutánok napfényesek, és a főszezoni tömeg nélkül minden sokkal nyugodtabb. A kavicsos strandokon tiéd lehet a legjobb hely, a történelmi óvárosokban pedig nem kell a tömegben sétálnod.

Isztria, Pula

Fotó: Robbie Smith 1 / Shutterstock

Isztria

Az Isztriai-félszigeten valamivel hűvösebb az idő (18–22 °C nappal), de a kulturális és gasztronómiai élmények kárpótolnak érte. Pula ókori amfiteátruma vagy Rovinj festői óvárosa ilyenkor sokkal kellemesebb, mint nyáron. A szőlőhegyekben szüret után pezseg az élet, a helyi borospincék és olívaolaj-készítők szívesen látják a kíváncsi és szomjas vendégeket.

Adria ősszel: felfedjük, hol találod a nyár titkos utolsó menedékét Horvátországban.

Fotó: Go2Baranja / Shutterstock

Kontinentális kalandok

Zágráb októberben aranyszínű falevelekbe öltözik, és ideális városnéző időt kínál. Kávézók teraszán ücsörögve figyelheted a város nyugodt ritmusát.

Baranja Horvátország keleti részén megbúvó, felfedezésre váró kincse. Bár gyakran Szlavónia régióhoz sorolják, valójában önálló régió, amely egyedi földrajzi adottságokkal, gazdag történelemmel és sajátos kulturális örökséggel büszkélkedhet. Az idő még itt is kellemes a kirándulásokhoz, és a vidéki tájakon gasztroélmények sora vár: friss sajtok, borok, halászlé és színes termelői piacok.

A Krka Nemzeti Park vízesései ősszel is lenyűgözők.

Fotó: fokke baarssen / Shutterstock

Októberi programtippek