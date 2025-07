Fedezd fel Isztria rejtett látnivalóit, amelyeket csak a helyiek ismernek

Zavrsje-levendulamezők Isztrián Fotó: Zumbul photo

Završje levendulaföldjei

Završje városa egy őskori földvár helyén épült, a későbbi ókori nyüzsgő életről pedig feliratok és domborművek tanúskodnak. Završje környékén levendulával borított lankák várnak nyáron, amelyek már messziről illatoznak. Itt nem csak a látvány, hanem az élmény is különleges. Megnézheted, hogyan takarítják be a levendulát, illetve készíthetsz illatos olajat és szappant is.

Labinról csodaszép a kilátás a tengerre Fotó: xbrchx

Labin óvárosa

Labin óvárosa egy domb tetején fekszik, nagyjából 320 méterrel a tenger szintje fölött – innen gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A szűk utcák, színes házak és régi épületek között sétálva könnyű beleszeretni a hely hangulatába. A történelmi óváros utcái, kis galériái és rejtett teraszai egy pillanat alatt elvarázsolnak.