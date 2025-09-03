Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Váratlan egészségügyi probléma miatt mondta le fellépését Celine Dion

Celine Dion
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 12:55
fellépésénekesnőbetegség
Celine Dion rajongói számítottak arra, hogy fellép az Eurovíziós Dalfesztiválon, azonban egy váratlan egészségügyi probléma keresztbe tett a terveknek. Bár az énekesnő megérkezett a helyszínre, egy hirtelen roham miatt távoznia kellett.

Celine Dion megerősítette, hogy idén tavasszal fellépett volna a Eurovíziós Dalfesztiválon Bázelben, de egy egészségügyi probléma megakadályozta, hogy színpadra lépjen.

Váratlan roham miatt kellett lemondani fellépését Celine Dionnak.
Váratlan roham miatt kellett lemondani fellépését Celine Dionnak. Fotó:  Northfoto

Az 57 éves énekesnő, aki 1988-ban Svájc színeiben megnyerte a versenyt, idén ugyan megjelent a képernyőn az első elődöntőben, de nem lépett színpadra, és a döntőn sem vett részt, noha akkor is Bázelben tartózkodott.

Egy új dokumentumfilm részeként, amely D’eux című albuma 30. évfordulóját ünnepli, Celine most elárulta, hogy Bázelben volt, hogy fellépjen a Eurovízió döntőjén, de egy egészségügyi probléma miatt az utolsó pillanatban vissza kellett lépnie.

Az elődöntő során Celine videóval üzent a nézőknek, mondván, hogy semmire sem vágyna jobban, mint hogy ott lehessen a versenyen. A rajongók ekkor azt gyanították, hogy személyesen is fellép majd a döntőben, amikor magánrepülőjét is észrevették a városban.

A beszámolók szerint elvileg előadta volna a győztes Eurovíziós dalát, a Ne Partez Pas Sans Moi-t, és a próbákon még részletet is lejátszottak belőle. Amikor azonban a helyszínre érkezett, Celine rohamot kapott, ami megakadályozta az éneklésben, és távoznia kellett.

Az énekesnő 2022 óta él együtt a merev ember szindrómával (SPS), egy ritka idegrendszeri rendellenességgel, amely jelentősen befolyásolta egészségét és fellépési képességét. 2024-ben még meg tudott jelenni a párizsi olimpia megnyitóján az Eiffel-torony tetején, de az azt megelőző évben számos Courage World Tour koncertjét le kellett mondania görcsök miatt.

Egészségi gondjainak híre egy nehéz évtized után érkezett, miután férje 2016-ban, 73 évesen halt meg torokrákban, Celinere hagyva három fiuk felnevelését. A legfrissebb hírek szerint azonban az énekesnő jól van, és óvatosan próbálgatja újra a fellépéseket - írta a Mirror.

