Tom Holland és Zendaya: Hollywood álompárja meghódítja a világot

A sztárpár mindig is igyekezett óvni a nyilvánosságtól a magánéletét, ám nemrég napvilágot látott, hogy titokban egybekeltek, így hivatalosan is ők lettek a filmipar első számú álomházaspárja. Íme minden Tom Holland és Zendaya kapcsolatáról!
Magánéleti boldogságuk mellett ráadásul a karrierjük is megállíthatatlanul ível felfelé – írja a hot!. A most mozikba került Pókember: Vadonatúj nap történelmi rekordot döntött: a film alig néhány nap alatt átlépte a bűvös egymilliárd dolláros bevételi határt, ebből Tom mintegy nyolcmilliárd forintnak megfelelő összeget kaszált. Ezzel a teljesítménnyel jelenleg ők Hollywood legmagasabb jövedelmű és legbefolyásosabb párosa. Ám Holland és Zendaya nem csak a Marvel-univerzumban képesek hatalmas tömegeket megmozgatni: Christopher Nolan legújabb, Odüsszeia című, monumentális sci-fi eposzában szintén együtt szerepelnek, ami tovább növeli a szakmai elismertségüket – no meg a bankszámlaegyenlegüket.
Tom Holland nemrég úgy nyilatkozott, hogy a köztük lévő szent és sérthetetlen kötelék részleteit nem kívánják a nyilvánosság elé tárni.
A kapcsolatunk olyasvalami, amit hihetetlenül óvunk, és amit szeretnénk az életünk lehető legszentebb részeként kezelni. Úgy gondoljuk, hogy senkinek sem tartozunk róla beszámolóval, ez a mi dolgunk, és semmi köze a karrierünkhöz
– nyilatkozta a színész.
Zendaya egy közös sajtóeseményükön azt azért elárulta, hogy a köztük lévő mély barátság képezi a kapcsolatuk alapját. „Tom a legjobb barátom. Kiváltság vele együtt forgatni ezeket a filmeket, imádok vele együtt fejlődni szakmailag” – fejtette ki a színésznő, amire Holland egy interjúban úgy reagált, hogy Zendaya az egyetlen, aki a hollywoodi őrület közepette is képes biztosítani számára a szükséges nyugalmat.
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