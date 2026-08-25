Tom Holland és Zendaya: Hollywood álompárja meghódítja a világot

A sztárpár mindig is igyekezett óvni a nyilvánosságtól a magánéletét, ám nemrég nap­világot látott, hogy titokban egybekeltek, így hivatalosan is ők lettek a filmipar első számú álomházaspárja. Íme minden Tom Holland és Zendaya kapcsolatáról!

Tom Holland és Zendaya Hollywood kedvenc álompárja lett

(Fotó: Northfoto)

Tom Holland és Zenday nemrég titokban összeházasodtak

Kapcsolatukat azonban féltve óvják a nyilvánosságtól

Karrierjük is megállíthatatlanul ível felfelé, nemrég ismét közös filmben szerepeltek

Az utóbbi években Hollywood kedvenc álompárjává váltak

Tom Holland és Zendaya a Pókember után együtt szerepeltek az Odüsszeiában is

Magánéleti boldogságuk mellett ráadásul a karrierjük is megállíthatatlanul ível felfelé – írja a hot!. A most mozikba került Pókember: Vadonatúj nap történelmi rekordot döntött: a film alig néhány nap alatt átlépte a bűvös egymilliárd dolláros bevételi határt, ebből Tom mintegy nyolcmilliárd forintnak megfelelő összeget kaszált. Ezzel a teljesítménnyel jelenleg ők Hollywood legmagasabb jövedelmű és legbefolyásosabb párosa. Ám Holland és Zendaya nem csak a Mar­vel-univer­zum­ban képesek hatalmas tömegeket megmozgatni: Christopher Nolan legújabb, Odüsszeia című, monumentális sci-fi eposzában szintén együtt szerepelnek, ami tovább növeli a szakmai elismertségüket – no meg a bankszámlaegyenlegüket.

Tom Holland nemrég úgy nyilatkozott, hogy a köztük lévő szent és sérthetetlen kötelék részleteit nem kívánják a nyilvánosság elé tárni.

A kapcsolatunk olyasvalami, amit hihetetlenül óvunk, és amit szeretnénk az életünk lehető legszentebb részeként kezelni. Úgy gondoljuk, hogy senkinek sem tartozunk róla beszámolóval, ez a mi dolgunk, és semmi köze a karrierünkhöz

– nyilatkozta a színész.

Zendaya egy közös saj­tó­ese­mé­nyü­kön azt azért elárulta, hogy a köztük lévő mély barátság képezi a kapcsolatuk alapját. „Tom a legjobb barátom. Kiváltság vele együtt forgatni ezeket a filmeket, imádok vele együtt fejlődni szakmailag” – fejtette ki a színésznő, amire Holland egy interjúban úgy re­agált, hogy Zen­daya az egyetlen, aki a hollywoodi őrület közepette is képes biztosítani számára a szükséges nyugalmat.