Döbbenetes bejelentést tette a hollywoodi sztár: hamarosan felhagy a színészettel

Idris Elba, a 53 éves, Emmy-díjra jelölt színész ismét rendezőként lépett a közönség elé: legújabb rövidfilmjét, a Dust To Dreams-t a Red Sea International Film Festivalon mutatta be Szaúd-Arábiában. A vetítést követő beszélgetés során Elba őszintén beszélt arról, hogy a jövőben inkább a rendezés felé kíván fordulni.
Csak azt remélem, hogy a rajongók nem lesznek mérgesek rám
– mondta el a sztár, a People magazin szerint, hozzátéve, a továbbiakban végleg rendezőként kíván karriert építeni.
Elba több mint 130 színészi szerepet tudhat maga mögött, ám most úgy érzi, ideje valami másba belefognia:
Már nagyon régóta színészkedem. Még mindig szeretem, de a rendezés másfajta kreatív energiákat mozgat meg, és teljesen más módon enged részesévé válni a forgatásnak. Imádom ezt az érzést.
A színész-rendező egyúttal beszélt következő nagy projektjéről, a This Is How It Goes című filmadaptációról, amely egy 2005-ös Neil LaBute-darab újragondolása. A beszélgetés során Elba azt a pletykát is cáfolta, hogy ő lenne a következő James Bond. Ugyanakkor ezután sem fordít hátat végérvényesen a színjátszásnak: februárban kezdi el forgatni az új filmjét, amelyben ismét John Luther nyomozót alakítja, akit először 2010-ben formált meg.
Idris Elba egy korábbi interjúban beszélt arról, hogy számára a színészet sosem érződött munkának:
Ez nem munka. Ha lehetőségem van egy új projektre, úgy érzem, kiváltság, nem pedig feladat. Mások szerint keményen dolgozom, de számomra ez nem megterhelő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.