Döbbenetes bejelentést tette a hollywoodi sztár: hamarosan felhagy a színészettel

Idris Elba, a 53 éves, Emmy-díjra jelölt színész ismét rendezőként lépett a közönség elé: legújabb rövidfilmjét, a Dust To Dreams-t a Red Sea International Film Festivalon mutatta be Szaúd-Arábiában. A vetítést követő beszélgetés során Elba őszintén beszélt arról, hogy a jövőben inkább a rendezés felé kíván fordulni.

Idris Elba már nem sokáig szerepel a mozivásznon / Fotó: KGC-158

Idris Elba végleg a rendezői székbe ül

Csak azt remélem, hogy a rajongók nem lesznek mérgesek rám

– mondta el a sztár, a People magazin szerint, hozzátéve, a továbbiakban végleg rendezőként kíván karriert építeni.

Elba több mint 130 színészi szerepet tudhat maga mögött, ám most úgy érzi, ideje valami másba belefognia:

Már nagyon régóta színészkedem. Még mindig szeretem, de a rendezés másfajta kreatív energiákat mozgat meg, és teljesen más módon enged részesévé válni a forgatásnak. Imádom ezt az érzést.

A színész-rendező egyúttal beszélt következő nagy projektjéről, a This Is How It Goes című filmadaptációról, amely egy 2005-ös Neil LaBute-darab újragondolása. A beszélgetés során Elba azt a pletykát is cáfolta, hogy ő lenne a következő James Bond. Ugyanakkor ezután sem fordít hátat végérvényesen a színjátszásnak: februárban kezdi el forgatni az új filmjét, amelyben ismét John Luther nyomozót alakítja, akit először 2010-ben formált meg.

Idris Elba egy korábbi interjúban beszélt arról, hogy számára a színészet sosem érződött munkának: