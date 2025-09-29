Elképesztő! Jane Fonda két napig fetrengett részegen és meztelenül

Mindannyiunk fejében ott van a galaxis királynője, a Barbarella című nyitójelenete, amikor az űrből visszatérő hősnő a súlytalanság állapotában veszi le a felszerelését. A jelenetet a most 87 éves Jane Fonda 57 évvel ezelőtt forgatta két napig. Igaz, a saját bevallása szerint nem sokra emlékszik belőle, ugyanis annyira feszült volt a meztelenkedéstől, hogy a „legjobb barátját” hívta segítségül a feszültségoldáshoz.

Jane Fonda filmje óta minden férfi vágyálma volt (Fotó: Entertainment Pictures)

Jane Fonda, mint Barbarella

A sci-fi képregény a maga korában formabontónak, sőt, polgárpukkasztónak számított. A negyvenegyedik században utazó hősnő egy gonosz tudóst keres, aki egy, az univerzumot elpusztító fegyvert hozott létre. A figura mindezt falatnyi ruhákban teszi, miközben különböző szexkalandokkal, egy vak angyallal és egy már-már kibírhatatlan orgazmust okozó orgonával is szembekerül küldetése során. A szürreális szex sci-fit a legnagyobb dívák passzolták, a legendás Sophia Loren és Brigitte Bardot is nemet mondott a szerepre a túl erős szexuális tartalma miatt. Roger Vadim így akkori feleségét, Jane Fondát kérte fel a szerepre.

Jane Fonda férje kedvéért vállalta a meztelenkedést a forgatáson (Fotó: Entertainment Pictures)

A sztár elmondása szerint a férje akkora képregény rajongó volt, hogy elképzelhetetlen lett volna, hogy ne ő rendezze meg a filmet. Fonda nem volt szégyenlős, de tudta, hogy a film nagyrészében sok gondja nem lesz a kosztümökkel. A kétszeres Oscar-díjas díva a Jane Fonda öt felvonásban című filmben mesélt a legendás nyitójelenet forgatásáról.

Vadim űrbéli sztriptízt akart nyitójelenetnek. Fogta a díszletet, és megfordította, hogy a plafon felé nézzen, ne előre. Aztán ráfektetett egy vastag üveglapot, én pedig ráfeküdtem, mintha az űrben lebegnék. Pucéran kellett forgatnom. Részeg voltam, rengeteg vodkát ittam, hogy meg tudjam csinálni. Annyira félelmetes volt számomra. Aztán másnap reggel kiderült, hogy berepült egy denevér közém és a plafonról lógó kamera közé, tönkretette a jelenetet, ezért újra fel kellett venni. Te jó ég... A filmben látható jelenetben nemcsak részeg, hanem másnapos is voltam

– mesélte Fonda a forgatásról.