Sokkoló bejelentést tett Andrew Lloyd Webber testvére: súlyos betegséggel küzd

Sokkoló bejelentéssel állt elő Andrew Lloyd Webber testvére. A csellista, Julian kedden egy születésnapi jótékonysági gálán lépett fel, miután betöltötte a 75. életévét, és amely egyben a visszatérése volt a színpadra, azt követően, hogy 12 évvel ezelőtt a jobb karjának ismételt hajlítása porckorongsérvet okozott nála. A zenész ezután a Wigmore Hallban is fellépett, majd elárulta, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála, és jelenleg kezelés alatt áll.

Andrew Lloyd Webber testvére súlyos betegséggel küzd / Fotó: AFP

Súlyos betegségéről vallott Webber testvére

Nem akartam senkinek sem csalódást okozni, ezért a diagnózisomat a születésnapi koncertem utánig titokban tartottam, de most a lehető leghamarabb el kell kezdenem a kezelést. Az orvosi csapat elvárásai biztatóak, és teljes felépülésre számítok

- osztotta meg Julian, hozzátéve, nem tervez fellépéseket lemondani, további információkat pedig nem kíván megosztani, amíg tart a kezelése.

A családban egyébként nem egyszer kellett már megküzdeniük a rákkal. Andrew-nál 2009-ben diagnosztizálták ugyanezt a betegséget, melynek következtében el kellett távolíttatnia a prosztatáját, míg a fia, a 43 éves Nick 2023-ban tragikus módon elhunyt, miután 18 hónapig hősiesen harcolt a gyomorrákkal - írja a Mirror.