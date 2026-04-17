Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló bejelentést tett Andrew Lloyd Webber testvére: súlyos betegséggel küzd

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 12:10
Prosztatarákot diagnosztizáltak a csellistánál. Andrew Lloyd Webber testvére, Julian azután tette meg a bejelentést, miután 12 év után visszatért a színpadra.
Bors
A szerző cikkei

Sokkoló bejelentéssel állt elő Andrew Lloyd Webber testvére. A csellista, Julian kedden egy születésnapi jótékonysági gálán lépett fel, miután betöltötte a 75. életévét, és amely egyben a visszatérése volt a színpadra, azt követően, hogy 12 évvel ezelőtt a jobb karjának ismételt hajlítása porckorongsérvet okozott nála. A zenész ezután a Wigmore Hallban is fellépett, majd elárulta, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála, és jelenleg kezelés alatt áll.

 Andrew Lloyd Webber testvére súlyos betegséggel küzd / Fotó: AFP

Súlyos betegségéről vallott Webber testvére

Nem akartam senkinek sem csalódást okozni, ezért a diagnózisomat a születésnapi koncertem utánig titokban tartottam, de most a lehető leghamarabb el kell kezdenem a kezelést. Az orvosi csapat elvárásai biztatóak, és teljes felépülésre számítok

- osztotta meg Julian, hozzátéve, nem tervez fellépéseket lemondani, további információkat pedig nem kíván megosztani, amíg tart a kezelése.

A családban egyébként nem egyszer kellett már megküzdeniük a rákkal. Andrew-nál 2009-ben diagnosztizálták ugyanezt a betegséget, melynek következtében el kellett távolíttatnia a prosztatáját, míg a fia, a 43 éves Nick 2023-ban tragikus módon elhunyt, miután 18 hónapig hősiesen harcolt a gyomorrákkal - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
