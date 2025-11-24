Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Aggódnak a rajongók: Kanye West sokkoló megjegyzést tett az életéről

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 14:50
A 48 éves rapper sokkoló megjegyzése után újra aggódni kezdtek a rajongók. Kanye West bevallotta, hogy a legjobban az életet bánja.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A rajongók továbbra is aggódnak a Kanye West mentális egészsége miatt. A 48 éves rapper most egy váratlanul őszinte utcai interjúja közben vallotta be, hogy a legjobban az életét bánja.

Kanye West a legjobban az életet bánja
Kanye West egy ártatlan kérdésre válaszolt sokkolóan, aggódnak a rajongók (Fotó: Ian West/Northfoto)

Kanye West sokkoló megjegyzése miatt aggódnak a rajongók

Kanye West legutóbb Tokió utcáin tűnt fel, ahol a Mystery Fashionist nevű TikTok divatblogger kapta el pár kérdés erejéig. A riporter csupán egy ártatlan divatkérdést tett fel:

Melyik trendet bánod a leginkább azok közül, amelyekben részt vettél? 

Amire Ye olyan választ adott, amitől a rajongók lélegzete is elállt. Komor tekintettel csak annyit mondott: 

Az életet.

Ez a rövid, mégis sokatmondó szó villámgyorsan végigsöpört az interneten. A videó milliós nézettséget gyűjtött, a rajongók pedig értetlenül állnak Kanye West válasza előtt.

@mysteryfashionist @Ye Filmed by @biig_c Interviewed by @ajay_porter Location Tokyo Japan #tokyo #ye #kanye #fashion ♬ original sound - Mystery Fashionist

 

Kanye West mentális állapota labilis

Az aggodalom azért sem alaptalan, mert az interjúkban is gyakran furcsán megnyilvánuló Kanye West az utóbbi években többször beszélt mentális egészségéről. 2025-ben például arról nyilatkozott, hogy az őt korábban bipolárisnak diagnosztizáló orvosok tévedtek, és valójában autizmus spektrumzavarral él. Szerinte ez sokkal jobban megmagyarázza viselkedését, az impulzív döntéseit és azt, hogy gyakran félreértik. Éppen ezért a gyerekkori abúzusról is valló Ye mostanában inkább visszavonultan tölti mindennapjait Japánban, és ritkábban mutatkozik nyilvánosan.

Bianca Censori nehezen viseli Kanye West kontrolláló
Bianca Censori nehezen viseli párja, Kanye West kontrolláló természetét (Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

 

Kanye West szerelmi élete

Kanye West Kim Kardashiannal való kapcsolata is részben a rapper mentális egészsége miatt ért véget. A 45 éves valóságshow-sztár az egyik Call Her Daddy podcast műsorban való szereplése során vallotta be, hogy a Ye-vel kötött házasságának végét jelentő „utolsó csepp” az volt, hogy „érzelmileg és anyagilag is bizonytalannak” érezte magát. Kim Kardashian elmondta, hogy folyamatosan feszült volt KanyeWest kiszámíthatatlan viselkedése miatt. Állítása szerint előfordult olyan is, hogy a rapper egyik reggel elajándékozta öt Lamborghinijüket.

Sosem tudhatod, mi vár rád, amikor felébredsz, és ez egy nagyon nyugtalanító érzés.

A négygyerekes anyuka ezután annyira aggódni kezdett, hogy beadta a válókeresetet, amely 2022-ben hivatalossá is vált. Ezután a rapper ismét megházasodott, ám a jelenlegi feleségével, Bianca Censorival való kapcsolata is éppoly viharos, mint az előző. A pár 2022 végén mondta ki a boldogító igent, ám az utóbbi hónapokban egyre több pletyka kering arról, hogy a szakítás szélén állnak, ugyanis a fiatal lány nehezen viseli Kanye West kontrolláló természetét.

 

