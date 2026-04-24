Hoppá! Évekkel visszavonulása után ügyvédnek állt a kedvelt felnőttfilmsztár

A felnőttfilmes sztár, Asia Carrera meglepő döntést hozott karrierjével kapcsolatban: ügyvédnek állt.

Miért lett ügyvéd a felnőttfilmes sztár?

Polgári nevén Jessica Steinhauser elmondta, hogy februárban tette le a vizsgát, amelynek sikeres teljesítése után megszerezte a képesítését.

Idegesítő érzés volt körülnézni ebben a hatalmas előadóteremben, ahol majdnem ezren görnyedtek a laptopjuk fölé, és dühösen gépeltek

- írta.

Az 52 éves sztár a több mint kétnapos vizsgát másodjára még néhány ponttal elbukta, ám harmadjára minden erejét összeszedve a vizsgázók 91%-ánál jobb eredményt ért el. Most a Texasi Ügyvédi Kamarába is felvételt nyert - ez kulcsfontosságú lépés a jogi pálya gyakorlása felé.

Carrera elmondta, nem is igazán szeretne ügyvédként dolgozni, csupán be akarta bizonyítani, hogy elég okos ahhoz, hogy átmenjen egy ilyen nehéz vizsgán. Hozzátette: IQ-ja 156, és oktatási területen mesterdiplomával is rendelkezik.

A New Yorkban született sztár már fiatalon komoly tanulmányi eredményeket ért el: 16 évesen angolt tanított egy japán főiskolában. Később egyetemre kapott ösztöndíjat, de modellként több pénzt keresett, ezért abbahagyta tanulmányait.

Pár éve vonult vissza az iparból, és jelenleg saját életére koncentrál. Sikeres vizsgája után azonban továbbra sem világos, vajon láthatjuk-e valaha tárgyalóteremben - írja a Page Six.