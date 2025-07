„Mintha csak tegnap lett volna…” – DR BRS szívbemarkoló módon emlékezett elhunyt édesanyjára

A nyári eső csendes kopogása fájó emlékeket idézett fel DR BRS, polgári nevén Béres Attila szívében. Az énekes, aki a magyar zenei élet egyik meghatározó alakja, 11 évvel ezelőtt veszítette el szeretett édesanyját. Az évforduló alkalmából egy mély és megható üzenetet osztott meg Instagram-történetében.

DR BRS gyásza 11 év sem akar szűnni (Fotó: Máté Krisztián)

DR BRS úgy érzi, mintha tegnap találkozott volna utoljára az édesanyjával

„Fülledt nyár közepén, épp ma esik az eső... Ma 11 éve, hogy elmentél – de nem hagytál itt! Érdekes... Annyira élénken emlékszem rád, babám. A hangodra, a gyönyörű arcodra, az illatodra – mintha csak tegnap találkoztunk volna utoljára testben. Nincs nap, hogy ne gondolnék rád. Köszönöm, hogy voltál nekünk. És, hogy VAGY nekem”

– írta Instagram storyjában.

Az üzenetben DR BRS arról is elmélkedett, milyen lenne most az édesanyjával együtt tölteni az időt, látni, ahogy az unokájával játszik, nevetnek, esznek és szeretnek együtt. Az emlékezés végén azonban nem a szomorúság, hanem a hála és boldogság töltötte el a szívét.

A nap végére nem a szomorúság tölti el a szívem, hanem a boldogság. Mert sok időnk volt együtt – és az szeretettel és élményekkel volt tele. Köszönöm, hogy fogod a kezem és vigyázol ránk. Édesanyám, Gettóbukszám, mindenki Anci nénije

– vallotta be DR BRS.

DR BRS hálával tekint vissza a közös múltra, ami megadatott nekik együtt (Fotó: Instagram)

DR BRS felesége mellett ő volt a legjobb barátja

A DJ korábban is nyíltan beszélt édesanyja elvesztéséről. Egy Metropolnak adott interjúban elmondta:

„Ő volt a legjobb barátom, mindent megbeszéltünk a csajozástól kezdve, a sikereken át, a kudarcokig. Édesanyám volt a legfőbb kritikusom és a legnagyobb rajongóm is, aki kegyetlenül őszintén mondta el mindig a véleményét”

– árulta el.

A zenész 2021-ben egy érzelmes dallal, a „Csak még egyszer” című számmal búcsúzott édesanyjától. A dal különlegessége, hogy a klipben saját felvételeket használtak fel, így az édesanyja is megjelenik benne. A videóban feltűnik DR BRS kisfia is, aki már csak fényképről ismerheti a nagymamáját. A rapper édesanyja emlékét nemcsak zenéjében, hanem mindennapi életében is őrzi.