Az igazi Annie Hall volt: Diane Keaton ma lenne 80 éves

A mai napon ünnepelné kerek 80. születésnapját az az igazi mozis díva, az ikon, akitől 2025 október 11-én vett könnyes búcsút a világ. Diane Keaton színésznő nemcsak filmszerepeivel, hanem egész lényével mély nyomot hagyott a világban.

Diane Keaton legemlékezetesebb alakítása volt az Annie Hall (Fotó: Entertainment Pictures)

Diane Keaton legnagyobb alakítása

Diane Keaton színésznő Woody Allen elválaszthatatlan partnereként lopta be magát a szívünkbe a rendező Annie Hall című ikonikus filmjével. A filmben Keaton a címszerepet alakította, és megteremtette számunkra az abszolút “alterlány” toposzát. Kezdve a ruhatárral, amit a legenda szerint maga Diane Keaton válogatott össze, hogy saját stílusát tükrözze. A kalapok, nyakkendők és mellények ugyan maszkulin hatást kelthetnek, itt azonban sokkal többről van szó. Annie karaktere az egyik fontos filmes mérföldkő a független, önállósodott női szereplők ábrázolásának sorában. Annie egy vidékről New York-ba költözött fiatal lány, akinek legnagyobb álma, hogy bárénekes lehessen. Humora, intelligenciája és ellenállhatatlan kisugárzása felkelti a Woody Allen által alakított Alvie Singer humorista figyelmét, aki keserű cinizmussal szemléli a világot. A film időbeni ugrásokat eszközölve mutatja be Alvie és Annie kapcsolatát a férfi visszaemlékezései alapján, kihangsúlyozva a pozitív és negatív pillanatokat. Diane Keaton első és egyetlen Oscar-díjat érdemlő alakítása a mai napi kitörölhetetlen része a filmtörténetnek, bár a későbbiekben még 3 alkalommal jelölték, a Vörösök, a Marvin szobája és a Keanu Reeves-zel és Jack Nicholsonnal közös Minden végzet nehéz című filmekért, sajnálatos módon egyik jelölését sem tudta díjra váltani.

Woody Allen és Diane Keaton számos filmben kéz a kézben jártak, sőt, a való életben is (Fotó: Snap/ Northfoto)

Diane Keaton emléke

A színésznő halálhíre 2025 október 11-én az esti órákban érte el hazánkat. Rajongók milliói maradtak szavak nélkül, majd ahogy a világ ocsúdni kezdett a hírre, megemlékező posztok, videók és képek kezdték elárasztani a közösségi médiát, majd bejelentkeztek a pályatársak is, akik szintén könnyek között, nehezen találva a szavakat búcsúztak a legendás színésznőtől. Al Pacino megtörten vett búcsút egykori szerelmétől. Diane Keaton és a Keresztapa sztárja hosszú évtizedeken át éltek se veled se nélküled kapcsolatban, aminek végül a színésznő vetett véget, mert a Michael Corleone-t alakító színész nem volt hajlandó elköteleződni. Egy Al Pacinohoz közeli forrás azonban azt mesélte, a színész később évtizedekig bánta, hogy nem húzott gyűrűt az Oscar-díjas színésznő ujjára.