Az igazi Annie Hall volt: Diane Keaton ma lenne 80 éves

A mai napon ünnepelné kerek 80. születésnapját az az igazi mozis díva, az ikon, akitől 2025 október 11-én vett könnyes búcsút a világ. Diane Keaton színésznő nemcsak filmszerepeivel, hanem egész lényével mély nyomot hagyott a világban.
Diane Keaton színésznő Woody Allen elválaszthatatlan partnereként lopta be magát a szívünkbe a rendező Annie Hall című ikonikus filmjével. A filmben Keaton a címszerepet alakította, és megteremtette számunkra az abszolút “alterlány” toposzát. Kezdve a ruhatárral, amit a legenda szerint maga Diane Keaton válogatott össze, hogy saját stílusát tükrözze. A kalapok, nyakkendők és mellények ugyan maszkulin hatást kelthetnek, itt azonban sokkal többről van szó. Annie karaktere az egyik fontos filmes mérföldkő a független, önállósodott női szereplők ábrázolásának sorában. Annie egy vidékről New York-ba költözött fiatal lány, akinek legnagyobb álma, hogy bárénekes lehessen. Humora, intelligenciája és ellenállhatatlan kisugárzása felkelti a Woody Allen által alakított Alvie Singer humorista figyelmét, aki keserű cinizmussal szemléli a világot. A film időbeni ugrásokat eszközölve mutatja be Alvie és Annie kapcsolatát a férfi visszaemlékezései alapján, kihangsúlyozva a pozitív és negatív pillanatokat. Diane Keaton első és egyetlen Oscar-díjat érdemlő alakítása a mai napi kitörölhetetlen része a filmtörténetnek, bár a későbbiekben még 3 alkalommal jelölték, a Vörösök, a Marvin szobája és a Keanu Reeves-zel és Jack Nicholsonnal közös Minden végzet nehéz című filmekért, sajnálatos módon egyik jelölését sem tudta díjra váltani.
A színésznő halálhíre 2025 október 11-én az esti órákban érte el hazánkat. Rajongók milliói maradtak szavak nélkül, majd ahogy a világ ocsúdni kezdett a hírre, megemlékező posztok, videók és képek kezdték elárasztani a közösségi médiát, majd bejelentkeztek a pályatársak is, akik szintén könnyek között, nehezen találva a szavakat búcsúztak a legendás színésznőtől. Al Pacino megtörten vett búcsút egykori szerelmétől. Diane Keaton és a Keresztapa sztárja hosszú évtizedeken át éltek se veled se nélküled kapcsolatban, aminek végül a színésznő vetett véget, mert a Michael Corleone-t alakító színész nem volt hajlandó elköteleződni. Egy Al Pacinohoz közeli forrás azonban azt mesélte, a színész később évtizedekig bánta, hogy nem húzott gyűrűt az Oscar-díjas színésznő ujjára.
“Az emberek hiányolni fogják, de ennél is több, emlékezni fognak rá. Olyan nyomot hagyott, amely nem halványul el. Megállíthatatlan, rugalmas és mindenekelőtt mélyen emberi volt. Mindig emlékezni fogok rá. Repülni tudott... és a szívemben mindig repülni fog.”
A Minden végzet nehéz című moziban Keanu Reeves-zel is játszott együtt, aki szintén megható sorokkal búcsúzott a színésznőtől.
“Az a csodálatos lehetőségem volt, hogy együtt dolgozhattam vele. Egy nagyon különleges művész és különleges ember volt. Nagyon eredeti és úgy általában egy csodálatos művész.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.