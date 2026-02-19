Zendaya kapcsolati red flag-jeiről vallott új filmje népszerűsítése közben

Zendaya új filmje népszerűsítése közben őszintén megnyílt arról, hogy számára mik a red flag-ek, vagyis figyelmeztető jelzések egy párkapcsolatban.

Zendaya szerint, ha valaki nem bánik tisztelettel másokkal, az komoly kapcsolati 'red flag' lehet

(Fotó: Claudia Albuquerque/Bestimage/Northfoto)

Zendaya kapcsolati red flag-jeiről vallott

Zendaya Robert Pattinsonnal közös filmje népszerűsítése közben egy meglepően őszinte interjút adott arról, hogy véleménye szerint mik számítanak red flag-nek, vagyis figyelmeztető jelzésnek egy párkapcsolatban. A színésznő szerint, ha valaki nem bánik tisztelettel másokkal – különösen azokkal, akik nem tudnak neki előnyt biztosítani –, az komoly kapcsolati red flag lehet. Úgy véli, sokat elárul egy ember jelleméről, hogyan viselkedik a háttérben dolgozó stábtagokkal, asszisztensekkel vagy akár idegenekkel. A tisztelet és a kedvesség számára alapérték.

Csodálom azokat az embereket, akik mindenkivel kedvesek, nem csak a színészekkel, rendezőkkel vagy producerekkel. Nagyon sokat elárul az, hogy a stáb hogyan viszonyul egy adott színészhez, mert ők látják, hogy az emberek milyenek, amikor a kamerák nem forognak.

Zendaya és Tom Holland a Pókember forgatásán ismerkedett meg egymással

(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Zendaya és Tom Holland kapcsolata

Zendaya és Tom Holland a Pókember filmek forgatásán ismerkedtek meg, a kapcsolatuk pedig 2021-ben vált hivatalossá a nyilvánosság előtt. Négy évvel később, 2025-ben pedig bejelentették eljegyzésüket is. A híres pár tudatosan védi a magánéletét. És bár mindketten világsztárok, igyekeznek a kapcsolatukat nem teljes mértékben a nyilvánosság előtt élni. Zendaya szerint a privát pillanatok megőrzése kulcsfontosságú egy egészséges kapcsolatban. A Mirrornak mondták el korábban ezzel kapcsolatban a véleményüket.

Egyikünk sem akarja elrejteni magát, nem akarja megtagadni magától a normális életet, például a vacsorázást, de ugyanakkor meg akarjuk őrizni a magánéletünket.

Zendaya új filmje

És miközben az Eufória sztárjának a szerelmi életét leginkább a békés harmónia jellemzi, új filmjében egy drámai párkapcsolati utat jár be. Zendaya Robert Pattinson partnereként tűnik fel a The Drama című filmben, amely egy látszólag tökéletes pár történetét követi az esküvőjük előtti napokban. A fiatal pár eleinte boldognak tűnik, ám egy váratlan titok alapjaiban rengeti meg a kapcsolatukat. A film várhatóan 2026. április 3-án kerül majd a hazai mozikba.