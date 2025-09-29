Mi lesz a Pókemberrel? Balesete után először adott életjelet magáról Tom Holland

A filmvilág szíve egy ritmusban rendült össze, amikor Tom Holland balesetéről tudósítottak a filmes portálok. A színész a következő Pókember film forgatása közben beütötte a fejét, ami miatt enyhe agyrázkódást szenvedett és a balesetet követően napokra leálltak a forgatással. A csendet a színész maga törte meg egy Instagram-posztban.
A színész — mintha mi se történt volna — egy jótékonysági eseményen vett részt a napokban Zendaya társaságában, amiről egy Instagram posztban is értesítette a rajongókat. A szüleitől (Dominic Holland, Nikki Holland) indult szervezet, a The Brothers Trust nevű jótékony vállalkozásnak a díszeseményén Tom Holland a balesete után két nappal vett részt kvízmesterként.
Holland kifejtette, megtisztelő, hogy képviselheti a szervezet munkásságát, mely azért indult, hogy anyagilag támogassák a rászorulókat, ugyanakkor az egészségügyi állapotára is kitért:
Adománygyűjtés fantasztikus célokért és közben jól is szórakozunk! Sajnálom, hogy hamarabb el kellett jönnöm, de már jobban vagyok és gyógyulgatok. Hatalmas köszönet apámnak, aki átvette a szerepem, miután elmentem. A műsor sokkal viccesebb lett ezután.
Tom Holland tehát a jelek szerint sokkal jobban van, sőt, ahogy a videót nézzük, még azt is gondolnánk, hogy teljesen felgyógyult a balesete után... de azért van még hova épülnie, hisz minden bizonnyal a sérüléséhez lehet köze az említett korai távozásának.
Egy biztos, Hollandot nem lehet csak úgy kiütni a nyeregből és az értesítések szerint a mai naptól már újra forognak a kamerák, ezúttal talán egy kicsit több biztonsággal. A közelmúltban Henry Cavill ijesztett ránk hasonlóképp, aki a Hegylakó rebootra való gyakorlás közben sérült le, de azóta ő is megnyugtatott minket.
A Spiderman Brand New Day-ben természetesen Tom Hollandot ismét Peter Parker/Pókember szerepében láthatjuk, menyasszonya, Zendaya pedig visszatér MJ szerepében. Melléjük csatlakozik Jon Bernthal, Michael Mando, Mark Ruffalo és Sadie Sink.
