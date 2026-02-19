Teljes döbbenet: titokban szétment a sztárpár, a színész már el is költözött

Shia LaBeouf és barátnője, Mia Goth már tavaly különváltak - erről most egy bennfentes számolt be.
A két színész 2012 óta többször is szakított és újra egymásra talált. A 39 éves LaBeouf és a 32 éves Goth 2022-ben köszöntötték közös gyermeküket.
A kapcsolatuk mindig is bonyolult volt. Nem jöttek ki egymással, és tavaly sok dráma volt közöttük
- mondta a forrás, hozzátéve, hogy LaBeouf a Los Angeles-i otthonukból New Orleansba költözött.
A bennfentes szerint Goth bátorította volt párját a költözésre. Bár szereti őt, nincs rá igazán szüksége, mivel független és karrierközpontú nő. Ennek ellenére LaBeouf imádja a lányát, és továbbra is tartja vele a kapcsolatot.
LaBeouf és Goth 2012-ben találkoztak Lars von Trier Nimfomániás: II. rész című filmjének forgatásán. 2016-ban egy Las Vegas-i szertartáson házasodtak össze, ám a hatóságok még abban az évben megerősítették, hogy ez nem volt hivatalos.
A színészt február 17-én éjfél után egy szóváltásból kialakult verekedést követően vitték kórházba, majd letartóztatták. A beszámolók szerint napokig járta a bárokat, olykor félmeztelenül és készpénz nélkül.
Állítások szerint egy bárból kidobták, ezt követően megütött egy személyt, elhagyta a helyszínt, majd később visszatért, ismét bántalmazta ugyanazt az illetőt, és egy másik embert is megtámadott.
Miután ismeretlen sérülések miatt kórházba szállították, a rendőrségi jelentés szerint letartóztatták. Órákkal később, február 18-án a Transformers sztárját a New Orleans-i Bourbon Streeten látták, amint más mulatozókkal táncolt, és a szájában egy börtönből való szabadulásáról szóló papírt tartott. (People)
