Teljes döbbenet: titokban szétment a sztárpár, a színész már el is költözött

Shia LaBeouf és barátnője, Mia Goth már tavaly különváltak - erről most egy bennfentes számolt be.

Shia Labeouf kapcsolatának végleg vége? Fotó: TheImageDirect.com

A két színész 2012 óta többször is szakított és újra egymásra talált. A 39 éves LaBeouf és a 32 éves Goth 2022-ben köszöntötték közös gyermeküket.

A kapcsolatuk mindig is bonyolult volt. Nem jöttek ki egymással, és tavaly sok dráma volt közöttük

- mondta a forrás, hozzátéve, hogy LaBeouf a Los Angeles-i otthonukból New Orleansba költözött.

A bennfentes szerint Goth bátorította volt párját a költözésre. Bár szereti őt, nincs rá igazán szüksége, mivel független és karrierközpontú nő. Ennek ellenére LaBeouf imádja a lányát, és továbbra is tartja vele a kapcsolatot.

LaBeouf és Goth 2012-ben találkoztak Lars von Trier Nimfomániás: II. rész című filmjének forgatásán. 2016-ban egy Las Vegas-i szertartáson házasodtak össze, ám a hatóságok még abban az évben megerősítették, hogy ez nem volt hivatalos.

Mi történt Shia Labeouffal?

A színészt február 17-én éjfél után egy szóváltásból kialakult verekedést követően vitték kórházba, majd letartóztatták. A beszámolók szerint napokig járta a bárokat, olykor félmeztelenül és készpénz nélkül.

Állítások szerint egy bárból kidobták, ezt követően megütött egy személyt, elhagyta a helyszínt, majd később visszatért, ismét bántalmazta ugyanazt az illetőt, és egy másik embert is megtámadott.

Miután ismeretlen sérülések miatt kórházba szállították, a rendőrségi jelentés szerint letartóztatták. Órákkal később, február 18-án a Transformers sztárját a New Orleans-i Bourbon Streeten látták, amint más mulatozókkal táncolt, és a szájában egy börtönből való szabadulásáról szóló papírt tartott. (People)