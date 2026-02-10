Ez kínos! Margot Robbie kollégája könyvvel tudatta, hogy a színésznőnek le kell fogynia

A világhírű ausztrál színésznő egy megdöbbentő és kínos hollywoodi élményt osztott meg a nyilvánossággal. Margot Robbie karrierje elején egyik férfi kollégájától egy olyan könyvet kapott, amely burkoltan arra utalt, hogy kevesebbet kellene ennie.

Margot Robbie kellemetlen emlékéről mesélt

Margot Robbie, aki olyan világsikerekben szerepelt, mint a Barbie, az Én, Tonya vagy a Wall street farkasa, épp az új filmje, az Üvöltő szelek népszerűsítése miatt adott interjúban idézte fel karrierje egyik korai, kellemetlen emlékét, amikor is megkapta élete legmegalázóbb ajándékát. Az ausztrál színésznőt egy másik színész kollégája lepte meg a Why French Women Don’t Get Fat című könyvvel (Miért nem híznak el a francia nők?), amelynek üzenete gyakorlatilag arra épül, hogy a nők kevesebb evéssel őrizhetik meg karcsúságukat.

Margot Robbie fiatal korában önértékelési problémákkal küzdött

Margot Robbie teljesen kiborult

Margot Robbie az interjúban őszintén megnyílt arról, mennyire rosszul érintette őt ez az ajándék, különösen azért, mert senki nem kérte a férfi tanácsát, és az egész gesztus inkább volt sértő, mint segítő szándékú.

Lényegében azért adta nekem a könyvet, hogy tudassa velem, le kell fogynom. Én meg csak annyit mondtam: Hűha.

Az ausztrál színésznő visszaemlékezése szerint akkoriban még nagyon fiatal volt, éppen csak elkezdte bontogatni a szárnyait Hollywoodban és folyamatosan önértékelési problémákkal küzdött. Az említett ajándék pedig csak olaj volt a tűzre, Margot Robbie teljesen kiborult emiatt és sok időbe tellett, amíg túl tudott lépni a megalázó ajándékon.

Margot Robbie Üvöltő szelek című új filmjében Jacob Elordival játszik együtt

Margot Robbie új filmje

Margot Robbie karrierje az elmúlt években látványos ívet futott be. Nemcsak színésznőként, hanem producerként is komoly sikereket ért el, miközben következetesen kiáll a mentális egészség fontossága mellett. Jelenleg több új projekten is dolgozik, köztük az Üvöltő szelek új filmadaptációján. A romantikus történet Emily Bronte regénye alapján készült. A rendező Emerald Fennell, aki a korábbi Saltburn és Ígéretes fiatal nő című filmekkel már bizonyította különleges látásmódját. A filmben Margot Robbie Catherine Earnshaw karakterét formálja meg, amíg Jacob Elordi Heathcliff szerepében tűnik majd fel. Az Üvöltő szelek február 12-én kerül majd a hazai mozikba.