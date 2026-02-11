Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közel 60 éves lett Jennifer Aniston! Mutatjuk a kortalan bombázó legszexibb vetkőzéseit – Fotók

Jennifer Aniston
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 20:45
Családi üzelmekJóbarátok
A Jóbarátok sztárja bájos Rachel Green-ből lett igazi érett bombázó. Jennifer Aniston közel a 60-hoz is letagadhat jó pár évet.

Ma ünnepli születésnapját az örök Rachel Green, Jennifer Aniston. Szinte hihetetlen, hogy a színésznő az 57. életévét tölti, ugyanis remek formában van, és néhány évet bőven letagadhatna. 

Jennifer Aniston a 2026-os Super Bowl reklámban.
A Jennifer Aniston filmek kivétel nélkül elvarázsolnak a színésznő szépsége miatt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Jennifer Aniston első szerepei

Jennifer Aniston már egészen fiatalon a színpad felé kacsintgatott, előadóművészeti tanulmányokat folytatott és több Off-Broadway darabban is játszott, mielőtt 1990-ben megkapta volna első televíziós szerepét a Molloy című szériában. A következő években több televíziós műsorban is feltűnt, például a Meglógtam a Ferrarival című film alapján készült Ferris Bueller sorozatban alakította Jeannie, Ferris nővérének szerepét. Ugyan a széria csak egy évadot ért meg, de fontos állomása volt a Jóbarátok előtti kezdeti karrierjének. 

A Jóbarátok castingján eredetileg Monica szerepét szánták neki, de ő visszautasította, mert Rachel Green karakterét szerette volna eljátszani. Így került Monica Courteney Cox-hoz, a közönség pedig Jennifer Aniston személyében szeretett bele a kezdetben elkényeztetett Rachelbe. A Jóbarátok kirobbanó sikert aratott, Rachel karaktere pedig külön népszerűségre tett szert, mégpedig az ikonikus frizura miatt, mely akkoriban valósággal megfertőzte az egész világot. Minden lány “Rachel-hajat” vágatott magának a fodrásznál, akkoriban igazi virágkorát élte, hogy a rajongók kedvenc színészeikre akartak hasonlítani és magazinokból lesték el a sztárok szépségtrükkjeit. A Jóbarátok ugródeszkája így hozzásegítette Anistont a későbbi nagyjátékfilmes szerepekhez is.  

A Jóbarátok stábja: Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt Le Blanc, Courteney Cox és Matthew Perry.
A Jóbarátok segítette a világhírhez Jennifer Anistont (Fotó: Warner Bros Tv)

Jennifer Aniston a Jóbarátok után 

A Jóbarátok után már nagyjátékfilmekben is könnyedén kapott szerepeket, sőt, főszerepeket is. Főként vígjátékokban és romantikus filmekben vált állandó szereplővé olyan sztárok oldalán, mint Jim Carrey a Minden6ó-ban, Adam Sandler a Kellékfeleségben vagy Ben Stiller a Derült égből Pollyban. Amellett, hogy a komikus-romantikus hősnő szerepében könnyedén megállja a helyét, drámaibb oldalát is megmutatta a tragikus körülmények között elhunyt Rob Reiner rendezte Azt beszélik című moziban és a szívmelengető kutyás családi filmben, az Owen Wilsonnal készült Marley meg én-ben.  

Owen Wilson és Jennifer Aniston a Marley meg én egy jelenetében a Marley-t játszó labradorral.
A Marley meg Én szerepe egyszerre volt drámai és komikus alakítás (Fotó: Moviestore)

Jennifer Aniston a szexszimbólum

Jennifer Aniston a korral csak nemesedett, ahogy teltek az évek a fiatal, “csinos pofiból” igazi érett nő vált, ami a kapott filmszerepein is meglátszott, ennek ellenére továbbra sem félt megmutatni káprázatos alakját a kamerák előtt. Mind emlékszünk arra a bizonyos jelenetre a Családi üzelmek című vígjátékban, amikor falatnyi fehérneműben olyan sztriptíztáncot lejt egy üzemi területen, hogy abba még a szakmabeli lányok is belepirulnának. A 60-hoz közelítve is igazi bombázó, nemrég pedig az is kiderült, hogy hosszú idő után a szíve is foglalt, úgyhogy akárcsak a frissen szingli Brad Pitt, úgy a hímnemű rajongók is verhetik a falba a fejüket a kihagyott lehetőség miatt.    

Galéria: Jennifer Aniston legnagyobb szexizései – 57 évesen is bombázó a Jóbarátok sztárja
1/7
Jennifer Aniston maga ragaszkodott hozzá, hogy a jelenet hosszabb legyen, és profi koreográfussal gyakorolt (Fotó: New Line Cinema/XPOSUREPHOTOS.CO)
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu