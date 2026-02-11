Közel 60 éves lett Jennifer Aniston! Mutatjuk a kortalan bombázó legszexibb vetkőzéseit – Fotók

Ma ünnepli születésnapját az örök Rachel Green, Jennifer Aniston. Szinte hihetetlen, hogy a színésznő az 57. életévét tölti, ugyanis remek formában van, és néhány évet bőven letagadhatna.

A Jennifer Aniston filmek kivétel nélkül elvarázsolnak a színésznő szépsége miatt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Jennifer Aniston első szerepei

Jennifer Aniston már egészen fiatalon a színpad felé kacsintgatott, előadóművészeti tanulmányokat folytatott és több Off-Broadway darabban is játszott, mielőtt 1990-ben megkapta volna első televíziós szerepét a Molloy című szériában. A következő években több televíziós műsorban is feltűnt, például a Meglógtam a Ferrarival című film alapján készült Ferris Bueller sorozatban alakította Jeannie, Ferris nővérének szerepét. Ugyan a széria csak egy évadot ért meg, de fontos állomása volt a Jóbarátok előtti kezdeti karrierjének.

A Jóbarátok castingján eredetileg Monica szerepét szánták neki, de ő visszautasította, mert Rachel Green karakterét szerette volna eljátszani. Így került Monica Courteney Cox-hoz, a közönség pedig Jennifer Aniston személyében szeretett bele a kezdetben elkényeztetett Rachelbe. A Jóbarátok kirobbanó sikert aratott, Rachel karaktere pedig külön népszerűségre tett szert, mégpedig az ikonikus frizura miatt, mely akkoriban valósággal megfertőzte az egész világot. Minden lány “Rachel-hajat” vágatott magának a fodrásznál, akkoriban igazi virágkorát élte, hogy a rajongók kedvenc színészeikre akartak hasonlítani és magazinokból lesték el a sztárok szépségtrükkjeit. A Jóbarátok ugródeszkája így hozzásegítette Anistont a későbbi nagyjátékfilmes szerepekhez is.

A Jóbarátok segítette a világhírhez Jennifer Anistont (Fotó: Warner Bros Tv)

Jennifer Aniston a Jóbarátok után

A Jóbarátok után már nagyjátékfilmekben is könnyedén kapott szerepeket, sőt, főszerepeket is. Főként vígjátékokban és romantikus filmekben vált állandó szereplővé olyan sztárok oldalán, mint Jim Carrey a Minden6ó-ban, Adam Sandler a Kellékfeleségben vagy Ben Stiller a Derült égből Pollyban. Amellett, hogy a komikus-romantikus hősnő szerepében könnyedén megállja a helyét, drámaibb oldalát is megmutatta a tragikus körülmények között elhunyt Rob Reiner rendezte Azt beszélik című moziban és a szívmelengető kutyás családi filmben, az Owen Wilsonnal készült Marley meg én-ben.