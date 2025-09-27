Jennifer Aniston és Reese Withespoon nem tudják abbahagyni a balhézást

Az Apple Tv+ nem kevés bizalmat szavazott 2019-ben a két megasztárnak. Jennifer Aniston és Reese Witherspoon a világ legjobban fizetett színésznői lettek, részenként 2 millió dolláros gázsival, plusz produceri extrákkal a The Morning Show című szériáért. Az elmúlt három évadban a két díva beintett a #metoo-nak, számos traumát éltek még, és még egy Elon Musk utánzatot is simán térdre kényszerítettek. Jogosan merül fel a kérdés, hogy tudnak-e újat mondani még nekünk, vagy csak nyújtják a The Morning Show-t, mint a Dallast? Nos, a válasz egyértelműen igen!
Az eddigi első két rész alapján mindkét állításra a válasz pozitív, vagyis komoly mondanivalója van továbbra is a szériának, miközben nyújtják is, mint a Dallast, vagyis van 1-2 béna fordulat a dráma fenntartása érdekében. A harmadik évad ott maradt abba, hogy Alex kitúrta a szeretőjét a tévétársaságtól, aki feldarabolta volna a céget, Bradley szakított a barátnőjével és önként vonul be az FBI-hoz, amiért védte a Capitoliumban forradalmárt játszó testvérét. A fonalat a 2024-es párizsi olimpia előtt vesszük fel, ahol Alex egy súlyos, világméretű összeesküvésbe kerül bele egy iráni sportolónő és annak apja miatt. A gond egyre nagyobb, úgyhogy az amerikai választások előtti időszakban szükség van egy olyan arcra, akit mindkét szavazóbázis elfogadja, magyarán szólva meg kell keresni Bradley-t. A tévés visszavonultan tanít és ír szülővárosában, ám egy rejtélyes üzenet és egy, a volt munkahelyét érintő, emberek ezreinek életét veszélyeztető hír újra visszahúzza a műsorvezetői székbe.
Kezdjük a gonddal, mert abból szerencsére kevesebb van. Nem értjük, miért kell ezt a két nőt állandóan mondvacsinált baromságokkal egymásnak ugrasztani, miután tényleg barátnők lettek. A harmadik szezon végén tényleg legjobb barátok lettek, most meg az első találkozásuknál levágnak egy hisztit, és megint fasírt van 10 részre, hogy a végén aztán megint jóban legyenek, majd a már berendelt ötödik évadra megint összebalhézzanak. A második gond Jennifer Aniston arca. Az 56 éves színésznő még mindig egy zseniális jelenség, jó hallgatni a hangját és nézni, úgy nyaktól lefelé, mert konkrétan már egy működő arcizma nem maradt, rémisztően néz ki. A harmadik - és egyben utolsó - pedig néhány figurával látványosan nem tudnak már mit kezdeni, ilyen Karen Pittman Miája, vagy Mark Duplass Chipje. Lehet egyszerűbb lett volna őket kiírni.
Ennyit a fekete levesről, mert ami viszont zseniális benne, az a paranoia, amiben folyamatosan élünk. Hírszerkesztők, akik nem tudják, hogy valódi tartalmat kapnak-e. Bízhatunk-e egyáltalán a médiában, vagy akár a saját szemünkben? És mi van, ha már helyettünk beszél az AI? Csupa olyan kérdés, amire az első két rész alapján izgalmas válaszokat fogunk kapni az Apple Tv+ sikersorozatában. Reese Witherspoon még kicsit takarékon ég, Jennifer Aniston karaktere jobban előtérbe került, ahogy a Stellát alakító Greta Lee is, aki üde színfoltja a sorozatnak.
Billy Crudup még mindig zseniális Corykét, aki képes arra a színészi bravúrra, hogy egy igazán hitvány karaktert tegyen szerethetővé. Hozzájuk csatakozott idén az Oscar-díjas Marion Cotillard az igazgatótanács tagjaként. Celine rejtélyes figura, nagy játékos és a francia színésznők jól áll a szerep. Az Oscar-díjas Jeremy Irons Alex apjaként eddig hozta a kötelezőt, a pasi energiát Boyd Holbrook hímsoviniszta podcastere biztosítja.
Ígéretes a The Morning Show negyedik évada és még mindig magasan az egyik legjobb streaming széria, csak egy picit kevesebb Dallas-effektust kérnénk a jövőben a Jennifer Aniston-Reese Witherspoon párostól.
10/8
A The Morning show negyedik évadának első két része elérhető az Apple Tv+ kínálatában, az új részek minden szerdán jönnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.