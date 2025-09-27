Jennifer Aniston és Reese Withespoon nem tudják abbahagyni a balhézást

Az Apple Tv+ nem kevés bizalmat szavazott 2019-ben a két megasztárnak. Jennifer Aniston és Reese Witherspoon a világ legjobban fizetett színésznői lettek, részenként 2 millió dolláros gázsival, plusz produceri extrákkal a The Morning Show című szériáért. Az elmúlt három évadban a két díva beintett a #metoo-nak, számos traumát éltek még, és még egy Elon Musk utánzatot is simán térdre kényszerítettek. Jogosan merül fel a kérdés, hogy tudnak-e újat mondani még nekünk, vagy csak nyújtják a The Morning Show-t, mint a Dallast? Nos, a válasz egyértelműen igen!

Jennifer Aniston és Reese Witherspoon megint egymásnak feszülnek (Fotó: Apple Tv+)

Jennifer Aniston és Reese Witherspoon párosa továbbra is verhetetlen

Az eddigi első két rész alapján mindkét állításra a válasz pozitív, vagyis komoly mondanivalója van továbbra is a szériának, miközben nyújtják is, mint a Dallast, vagyis van 1-2 béna fordulat a dráma fenntartása érdekében. A harmadik évad ott maradt abba, hogy Alex kitúrta a szeretőjét a tévétársaságtól, aki feldarabolta volna a céget, Bradley szakított a barátnőjével és önként vonul be az FBI-hoz, amiért védte a Capitoliumban forradalmárt játszó testvérét. A fonalat a 2024-es párizsi olimpia előtt vesszük fel, ahol Alex egy súlyos, világméretű összeesküvésbe kerül bele egy iráni sportolónő és annak apja miatt. A gond egyre nagyobb, úgyhogy az amerikai választások előtti időszakban szükség van egy olyan arcra, akit mindkét szavazóbázis elfogadja, magyarán szólva meg kell keresni Bradley-t. A tévés visszavonultan tanít és ír szülővárosában, ám egy rejtélyes üzenet és egy, a volt munkahelyét érintő, emberek ezreinek életét veszélyeztető hír újra visszahúzza a műsorvezetői székbe.

Bradley visszatér a műsorba, ám titokban nyomoz a kollégái után (Fotó: Erin Simkin)

Kezdjük a gonddal, mert abból szerencsére kevesebb van. Nem értjük, miért kell ezt a két nőt állandóan mondvacsinált baromságokkal egymásnak ugrasztani, miután tényleg barátnők lettek. A harmadik szezon végén tényleg legjobb barátok lettek, most meg az első találkozásuknál levágnak egy hisztit, és megint fasírt van 10 részre, hogy a végén aztán megint jóban legyenek, majd a már berendelt ötödik évadra megint összebalhézzanak. A második gond Jennifer Aniston arca. Az 56 éves színésznő még mindig egy zseniális jelenség, jó hallgatni a hangját és nézni, úgy nyaktól lefelé, mert konkrétan már egy működő arcizma nem maradt, rémisztően néz ki. A harmadik - és egyben utolsó - pedig néhány figurával látványosan nem tudnak már mit kezdeni, ilyen Karen Pittman Miája, vagy Mark Duplass Chipje. Lehet egyszerűbb lett volna őket kiírni.