Az égben is barátok maradnak! James Van Der Beek özvegye szívszorító sorokkal búcsúzott Eric Dane-től

Alig egy hét telt el azóta, hogy Kimberly Van Der Beek elvesztette férjét, most ismét búcsúzni kényszerül. James Van Der Beek özvegye megható sorokkal tisztelgett férje egykori jó barátja, Eric Dane előtt.

James Van Der Beek Eric Dane-nel való barátságának köszönhetően a két család is jó kapcsolatban volt egymással

Fotó: MediaPunch/face to face / Northfoto

James Van Der Beek özvegye így búcsúzott férje barátjától

Kimberly Van Der Beek Instagram-oldalán megható sorokkal tisztelgett férje jó barátja, Eric Dane előtt:

Nyugodj békében Eric! Szeretünk Rebecca! Hiányozni fog, ahogy a fiúk együtt nevetnek a karácsonyi partikon.

James Van Der Beek özvegye a bejegyzésben egy közös régi fotót is megosztott, amelyen a két család együtt látható egy jótékonysági eseményen, a Chrysalis Butterfly Ball gálán még 2017-ben. A rendezvényen a Chrysalia számára gyűjtöttek adományokat, egy olyan nonprofit szervezetnek, amely segít az álláskeresésben és a biztonság megteremtésében. Eric Dane felesége, Rebecca Gayheart régóta támogatja és népszerűsíti a szervezetet és nem ez volt az első alkalom, hogy meghívta a James Van Der Beek családot, hogy csatlakozzanak hozzájuk a jótékonykodásban.

Eric Dane barátnője, Janell Shirtcliff is megszólalt

James Van Der Beek özvegye után Eric Dane barátnője is megtörte a csendet a Grace klinika sztárjának halálával kapcsolatban. Janell Shirtcliff Instagram oldalán egy megható fotósorozattal tisztelgett szerelme előtt. A képek között szerepelt egy felvétel arról, amint épp tetoválják a színészt, egy kép, amin a lehengerlő mosolya látható, egy közös fotó, egy videó és még megannyi közös emlék, amik az utóbbi években készültek róluk.

Eric Dane barátnője, Janell Shirtcliff közösségi oldalán búcsúzott szerelmétől

Fotó: Billy Bennight / Northfoto

Az égben is barátok lesznek: James Van Der Beek és Eric Dane halála közt egy hét volt

A Dawson és a haverok sztárja 2026. február 11-én hunyt el vastagbélrákban. Halálhírét felesége, Kimberly Van Der Beek jelentette be közösségi oldalán. Alig egy héttel James Van Der Beek halála után, pedig egy másik legendát veszített el Hollywood. Eric Dane február 19-én hunyt el ALS következtében. A Grace klinka és az Eufória sztárjaként ismert színész hosszú ideig próbált erős maradni családja és rajongói kedvéért, ám végül legyőzte őt a gyógyíthatatlan kór. James Van Der Beek és Eric Dane is utolsó pillanatig nyíltan vállalták a betegséggel való küzdelmüket, ezzel erőt adva másoknak. Haláluk után a barátok egy GoFundMe kampányon keresztül adománygyűjtést szerveztek a család számára.