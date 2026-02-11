Zokogva jelentette be a felesége: elhunyt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja

A Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek 48 éves korában elhunyt súlyos egészségügyi problémák után. A színész családja a közösségi médiában jelentette be halálát. A színész vastagbélrákkal küzdött. Harcát vállalta a nyilvánosság előtt is.

James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja meghalt - Fotó: NurPhoto via AFP

James Van Der Beek beteg volt

Halálhírét február 11-én jelentették be, 14 hónappal azután, hogy James először elárulta, hogy 3. stádiumú betegséget diagnosztizáltak nála. Felesége, Kimberly Van Der Beek megható tisztelgést tett közzé az Instagramon, egy megható portrét a sztárról, valamint egy szívhez szóló üzenetet.

„Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt. Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait. Sok mindent elárulhatunk kívánságairól, az emberiség iránti szeretetéről és az idő szentségéről. Eljönnek majd ezek a napok. Most azt kérjük, adjatok békés magánéletet nekünk, hadd gyászoljuk szerető férjünk, édesapánk, fiunk, testvérünk és barátunk.”