James Van Der Beek sorozatán egy generáció nőtt fel: Ennyi mindent adott nekünk a Dawson és a haverok

A Dawson és a haverok a kilencvenes évek egyik ikonikus tinisorozata volt, amely nemcsak a szerelemről és barátságról mesélt, hanem a felnőtté válás bizonytalanságait és a tinédzserkor komplex érzelmeit is érzékletesen ábrázolta. James Van Der Beek halála előtt ez volt az a sorozat, mely évekre feltette őt a térképre, cserébe pedig megreformálta a tinisorozatok tárházát.

A nemrégiben elhunyt James Van Der Beek Dawsonként vált ismertté (Fotó: Sony Pictures Television)

James Van Der Beek sorozata bátran foglalkozott érettebb témákkal is

A Dawson és a haverok egy amerikai kisvárosban, Capeside-ban játszódó tinidráma, amely öt barát felnőtté válását követi végig. A történet középpontjában a filmrendezői álmokat dédelgető, reménytelenül romantikus Dawson Leery – akit a nemrég elhunyt James Van Der Beek alakított –, gyerekkori legjobb barátja és szomszédja, az önállóságra vágyó Joey Potter (Katie Holmes), valamint a karizmatikus, lázadó Pacey Witter (Joshua Jackson) különleges barátsága áll. Hozzájuk csatlakozik a New Yorkból érkező, kívülállónak érzett Jen Lindley (Michelle Williams) és az érzékeny, szexuális identitásának felvállalásával küzdő Jack McPhee (Kerr Smith).

A sorozat az egyik legfülbemászóbb intrózenét adta nekünk. Amint meghalljuk, olyan mintha visszamennénk az időben:

A kilencvenes évek tinédzser sztorijaiból merőben kitűnt komolyan vehető témái miatt. Nem olyan volt, mint mondjuk a Beverly Hills 90210, vagy Melrose Place, ahol a melodrámákon és lássuk be, pehelysúlyú generált problémákon volt a hangsúly. Ezekkel szembemenve a Dawson történetvezetése merte elengedni a nézők kezét, hogy a felnőttéletbe vezesse át őket a főszereplőkkel együtt. Persze, itt is előfordultak tinédzser intrikák, de a Dawson és a haveroknál inkább ez is egy realista mintát erősített meg minden öncélúság nélkül.

Persze visszatérő kritika a sorozat kapcsán, hogy jóval idősebbnek tűnnek a színészek a megformált karaktereknél: a sorozat elején középiskolás diákokat játszottak, de már az első évadban szinte mindenki 20 év körül volt — sőt, Jack színésze a valóságban 26 éves volt, amikor becsatlakozott a második évadban. Kicsit idős egy tininek, nemde?

Mindenesetre a sorozat bízott abban, hogy a fiatalok be tudják fogadni ezeket a vehemensebb történeteket is és ebben a törekvésben zsánerének úttörő tagja volt. A stúdió bizalma pedig végül meghozta gyümölcsét. A Dawson és a haverok IMDb oldala alapján a WB Channel húzócíme volt, hat évada alatt stabil nézőközönséget gyűjtött magának, akik a mai napig nekiülnek egy jóleső nosztalgiára. Ennek 2026-ban már semmi akadálya nincs, akár most újra tudjuk nézni a Netflix kínálatában.