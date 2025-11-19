Varázslók egymás között: Daniel Radcliffe megható levelet írt az új Harry Potternek

Hiába van már a nyakunkon a téli szünet, a Roxfortban még mindig nem csengettek be, de ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának gőzerővel J.K. Rowling világhírű regényeinek adaptálásán az HBO háza táján. A Harry Potter-sorozat forgatása ugyanis már hónapok óta tart, ráadásul mostanra megannyi lesifotó is kiszivárgott az internetre, melyek nem mellesleg alaposan megosztják a közönséget. Ám, amíg a rajongókat már most, jóval az HBO Max sorozatának 2027 elejére várható premierje előtt két táborra szakítja az a vita, hogy a régi vagy az új Harry lesz majd jobb, addig a két kiválasztott köszöni szépen, remekül megvannak egymással. Méghozzá annak köszönhetően, hogy a filmek főszereplője, Daniel Radcliffe nem bírta megállni, és levelet írt a következő „kis túlélőnek”, Dominic McLaughlinnek.

Az HBO Harry Potter-sorozatának főszereplői: Arabella Stanton, Dominic McLaughlin és Alastair Stout (Fotó: HBO)

Két Harry Potter beszélget…

Mintha csak egy elcsépelt, szakállas vicc kezdősora lenne, pedig nem erről van szó, ez tényleg megtörtént. Erről pedig az egyik Harry Potter, Daniel Radcliffe számolt be egy műsor vendégeként. A csevegést nem mellesleg ő maga kezdeményezte, mert jelezni szerette volna a mindössze 11 éves színészpalántának, hogy bármilyen segítségre lenne szüksége, ő a rendelkezésére áll, és bízik benne, hogy legalább akkora élmény lesz számára az ifjú varázslótanonc életre keltése, mint amekkorában Radcliffe-nek volt része egy évtizeden keresztül.

Ismerek pár embert azok közül, akik a produkción dolgoznak, szóval küldtem is egy levelet Dominic-nek, amiben csak el akartam mondani neki, hogy remélem ez lesz élete legjobb élménye. Nekem is varázslatos volt, de azt szeretném, ha neki még inkább az lenne

− mesélte az egykori Harry Potter, aki azt is elárulta, hogy utódjától csakhamar egy hasonló, érzelmekkel teli választ kapott.

A Harry Potter-filmek címszereplője, Daniel Radcliffe levében üzent az új sztárvarázslónak (Fotó: Isabel Infantes)

Daniel Radcliffe is visszatér a Roxfortba?

Amíg a Harry Potter-franchise-ba a színpadon visszatérő Tom Felton vagy a filmek után az HBO Max-sorozatok legjobban várt darabjában is Flitwick professzor szerepét magára öltő Warwick Davis képtelenek elszakadni a mágia világától, addig ez Daniel Radcliffe-nek nem esik annyira nehezére. A 36 éves színészt hiába győzködik rajongók és producerek kész hada, neki esze ágában sincs visszatérni J.K. Rowling univerzumába, még ha csak egy másik szerepben is kellene ezt megtennie.