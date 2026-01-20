Fekete gyászba borultak a szívek, feleségével halt meg a népszerű énekes

Meghalt Tucker Zimmerman: a David Bowie által is imádott énekes feleségével együtt vesztette életét egy tűzben, 84 évesen.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tucker Zimmerman amerikai folkénekes, aki leginkább az 1969-es Ten Songs by Tucker Zimmerman című albumával szerzett nevet magának, 84 éves korában, január 17-én meghalt. Ő és több mint 50 éve vele élő felesége, Marie-Claire Lambert tűzvészben vesztették életüket belgiumi otthonukban, a Liège közelében fekvő Saint-Georges-sur-Meuse városában.

A halálhírt Tony Visconti, az elismert lemezproducer jelentette be a Facebookon. Bejegyzésében ezt írta:

Épp most kaptam a tragikus hírt Quanah Zimmermantól, Tucker Zimmerman énekes-dalszerző fiától. Tucker és csodálatos felesége, Marie-Claire egy háztűzben vesztették életüket. Teljesen lesújtott a hír.

David Bowie gyakran emlegette a Ten Songs by Tucker Zimmerman lemezt kedvenc albumai között.

Zimmerman 1941. február 14-én született San Franciscóban. Már gyerekként lenyűgözte a zene, négyéves korától hegedülni tanult. Később zeneelméletet és zeneszerzést tanult a San Francisco State College-en, ahol dalszerzéssel is elkezdett foglalkozni. 1966-ban ösztöndíjat kapott és Rómába költözött, hogy Goffredo Petrassi irányítása alatt tanuljon zeneszerzést. 1967 januárjában ismerkedett meg Marie-Claire Lamberttel. „Azóta együtt vagyunk” – írta Zimmerman az önéletrajzában.

Londonban ismerkedett meg Tony Viscontival, aki arra biztatta, hogy rögzítse első albumát. Két év Angliában tartózkodás után Zimmerman és Lambert Belgiumba költöztek. 1970 és 1984 között több száz szólókoncertet adott szerte Európában. 1985-ben Zimmerman regényeket, novellákat és verseket kezdett írni. 1996-ban visszatért a dalszerzéshez és az előadóművészethez, előbb egy blues zenekarral, majd saját formációjával, a Nightshift Trióval. 2024-ben jelent meg Dance of Love című albuma, amelyet a brooklyni indie folk zenekar, a Big Thief készített vele, és ők voltak a kísérőzenekara is - írja az Independent.

