Megszakad a szív: először lépett a nyilvánosság elé a lányát gyászoló Tommy Lee Jones

Először jelent meg nyilvánosan Tommy Lee Jones a feleségével, Dawn Laurel-Jonesszal, miután a közelmúltban tragikus módon elhunyt a lánya, Victoria. A Men in Black sztárját és partnerét hétfőn látták kilépni egy épületből a texasi San Antonióban, majd ezután beszálltak az autójukba. A 79 éves színész kék flanelinget, barna nadrágot és zöld sportcipőt viselt, emellett borostás volt, és szemüveget is feltett.
Egy bennfentes nemrég úgy nyilatkozott, a sztár jelenleg nem önmaga.
Tommynak összetört a szíve. Egy olyan kemény fickóra, aki általában mindent kézben tart, egy gyermek elvesztése miatti stressz úgy sújtott le, akár egy tonna tégla
- mondta el a forrás.
Tommy Lee Jones nyilvános megjelenése öt nappal azután történt, hogy a lánya, a 34 éves Victoria Jones tragikus módon elhunyt a Fairmont San Francisco-i szállodában január 1-jén. Egy nappal később az Oscar-díjas színész szívszorító nyilatkozatban számolt be a veszteségről.
Köszönjük a kedves szavakat, gondolatokat és imákat. Kérjük, tartsátok tiszteletben a magánéletünket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük
– írta a család a Page Six által január 2-án megszerzett nyilatkozatban.
Victoriára a hírek szerint eszméletlenül találtak rá a fényűző szálloda 14. emeletén újév napján. Ezt követően azonnal értesítették a személyzetet, akik tárcsázták a 911-es segélyhívót. A segélyhívás a rendőrségi rádióforgalomban „3-as kódú túladagolás, elszíneződés” megjelöléssel érkezett be, ami arra utal, hogy a nő halálát feltehetően túladagolás okozta. A halál hivatalos okát azonban még nem erősítették meg.
