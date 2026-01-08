Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Megszakad a szív: először lépett a nyilvánosság elé a lányát gyászoló Tommy Lee Jones

Tommy Lee Jones
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 15:40
gyásztragédia
Victoria Jonesra újév napján találtak rá holtan. Tommy Lee Jones, egy bennfentes elmondása szerint, teljesen összeomlott a tragédiát követően.
Bors
Először jelent meg nyilvánosan Tommy Lee Jones a feleségével, Dawn Laurel-Jonesszal, miután a közelmúltban tragikus módon elhunyt a lánya, Victoria. A Men in Black sztárját és partnerét hétfőn látták kilépni egy épületből a texasi San Antonióban, majd ezután beszálltak az autójukba. A 79 éves színész kék flanelinget, barna nadrágot és zöld sportcipőt viselt, emellett borostás volt, és szemüveget is feltett.

Tommy Lee Jones és lánya, Victoria Jones
Tommy Lee Jones és a lánya, Victoria Jones / Fotó: AFP

Tommy Lee Jones összeomlott a tragédiát követően

Egy bennfentes nemrég úgy nyilatkozott, a sztár jelenleg nem önmaga.

Tommynak összetört a szíve. Egy olyan kemény fickóra, aki általában mindent kézben tart, egy gyermek elvesztése miatti stressz úgy sújtott le, akár egy tonna tégla

- mondta el a forrás.

Tommy Lee Jones nyilvános megjelenése öt nappal azután történt, hogy a lánya, a 34 éves Victoria Jones tragikus módon elhunyt a Fairmont San Francisco-i szállodában január 1-jén. Egy nappal később az Oscar-díjas színész szívszorító nyilatkozatban számolt be a veszteségről.

Köszönjük a kedves szavakat, gondolatokat és imákat. Kérjük, tartsátok tiszteletben a magánéletünket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük

 – írta a család a Page Six által január 2-án megszerzett nyilatkozatban.

Victoriára a hírek szerint eszméletlenül találtak rá a fényűző szálloda 14. emeletén újév napján. Ezt követően azonnal értesítették a személyzetet, akik tárcsázták a 911-es segélyhívót. A segélyhívás a rendőrségi rádióforgalomban „3-as kódú túladagolás, elszíneződés” megjelöléssel érkezett be, ami arra utal, hogy a nő halálát feltehetően túladagolás okozta. A halál hivatalos okát azonban még nem erősítették meg.

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
