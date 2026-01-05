Tommy Lee Jones lánya nem az egyetlen sztárcsemete, akit tönkretett a hírnév

Az utóbbi hetekben aktuálissá vált a nemzetközi sztárok gyermekeinek, az úgynevezett nepo babáknak nehézsége, mely több tragédiát okozott az elmúlt hetekben. A híres rendező, Rob Reiner halála is ehhez köthető és Tommy Lee Jones lánya is áldozata lett saját démonjainak. Ugyanakkor sajnos nem velük kezdődött ez a jelenség — és minden bizonnyal nem is ők az utolsók.
Az Oscar-díjas színész új éve tragédiával indult. Gyermekét, a 34 éves Victoria Kafka Jonest holtan találták egy szállodában. Halálának pontos körülményeit még vizsgálják, azt tudjuk viszont, hogy drogtúladagolásra hivatkozva utaltak az esetre a rendőrségi rádióban. A New York Post-nak nyilatkozó, korábban vele kapcsolatba kerülő rendőrtiszt szerint a nő „problémás gyerek” volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal, és több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, mialatt rendőri intézkedésre került a sor. A tiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer-túladagolás miatt halt meg.
Még élénken van bennünk az a december 14-ei tragédia, mely szerint a Tortúra, A herceg menyasszonya és a Bakancslista rendezőjét, Rob Reinert és feleségét, Michele Singer Reinert holtan találták Los Angeles-i otthonukban. A gyanú egyből a fiukra, Nick Reinerre hárult, akit órákkal később a helyszíntől nem túl messze találtak meg. A fiú már régebben is beszámolt nehéz életéről, miután a rehabilitációs kúráról megszökve évekig hajléktalanként élt, és bár apjával való kapcsolata normalizálódni látszott — még közös filmet is készítettek Being Charlie címmel — a jelek szerint soha nem tudták igazán rendezni soraikat.
Nicolas Cage és Christina Fulton fia, Weston Cage felnőttként többször is komoly jogi problémákba keveredett. 2011-ben családon belüli erőszak miatt vették elő, 2024-ben pedig letartoztatták, miután rátámadott saját édesanyjára. A helyzetet súlyosbította, hogy a támadás egy meg nem nevezett halálos fegyverrel történt. Westont végül 150,000 dollárra bírságolták, melyet végül apja, Nicolas Cage fizetett ki a hatóságnak. A mentális nehézségekkel küszködő Weston azóta nagyon megbánta az esetet, újabban az életét és nehézségeit feldolgozó dokumentumfilmen dolgozik.
A Mátrix filmek sztárjának lánya, Montana Fishburne már akkor felborzolta a kedélyeket, amikor 2010-ben, 18 évesen saját pornófilmjét adta ki. 2022-ben pedig jogi problémákba is ütközött, miután állítólag egy hatósági eljárás következtében nem volt túl együttműködő és meg is ütött egy rendőrt. Bár bűnösségét nem ismerte el, a bírósági ügy végül 24 hónap próbaidővel zárult.
A Vasember számára különösen érzékeny téma fia, Indio Falconer Downey drogproblémája, hiszen a színész maga is évtizedeken át küzdött súlyos függőségekkel. Indiót 2014-ben tartóztatták le Los Angelesben kokain birtoklása miatt, az ügyet pedig azonnal az apjával hozták párhuzamba. Robert nyíltan beszélt arról, hogy fia nem „bűnöző”, hanem segítségre szoruló fiatal, és aktívan támogatta rehabilitációját.
