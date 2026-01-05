Tommy Lee Jones lánya nem az egyetlen sztárcsemete, akit tönkretett a hírnév

Az utóbbi hetekben aktuálissá vált a nemzetközi sztárok gyermekeinek, az úgynevezett nepo babáknak nehézsége, mely több tragédiát okozott az elmúlt hetekben. A híres rendező, Rob Reiner halála is ehhez köthető és Tommy Lee Jones lánya is áldozata lett saját démonjainak. Ugyanakkor sajnos nem velük kezdődött ez a jelenség — és minden bizonnyal nem is ők az utolsók.

Tommy Lee Jones lánya az év első sztártragédiája (Fotó: Janet Gough/AFF-USA.com / MEGA)

Tommy Lee Jones lánya már korábban is drogproblémákkal küszködött

Az Oscar-díjas színész új éve tragédiával indult. Gyermekét, a 34 éves Victoria Kafka Jonest holtan találták egy szállodában. Halálának pontos körülményeit még vizsgálják, azt tudjuk viszont, hogy drogtúladagolásra hivatkozva utaltak az esetre a rendőrségi rádióban. A New York Post-nak nyilatkozó, korábban vele kapcsolatba kerülő rendőrtiszt szerint a nő „problémás gyerek” volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal, és több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, mialatt rendőri intézkedésre került a sor. A tiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer-túladagolás miatt halt meg.

Rob Reiner fia őrizetben van szülei meggyilkolásának vádjával

Még élénken van bennünk az a december 14-ei tragédia, mely szerint a Tortúra, A herceg menyasszonya és a Bakancslista rendezőjét, Rob Reinert és feleségét, Michele Singer Reinert holtan találták Los Angeles-i otthonukban. A gyanú egyből a fiukra, Nick Reinerre hárult, akit órákkal később a helyszíntől nem túl messze találtak meg. A fiú már régebben is beszámolt nehéz életéről, miután a rehabilitációs kúráról megszökve évekig hajléktalanként élt, és bár apjával való kapcsolata normalizálódni látszott — még közös filmet is készítettek Being Charlie címmel — a jelek szerint soha nem tudták igazán rendezni soraikat.

Nicolas Cage fia rátámadt az édesanyjára

Nicolas Cage és Christina Fulton fia, Weston Cage felnőttként többször is komoly jogi problémákba keveredett. 2011-ben családon belüli erőszak miatt vették elő, 2024-ben pedig letartoztatták, miután rátámadott saját édesanyjára. A helyzetet súlyosbította, hogy a támadás egy meg nem nevezett halálos fegyverrel történt. Westont végül 150,000 dollárra bírságolták, melyet végül apja, Nicolas Cage fizetett ki a hatóságnak. A mentális nehézségekkel küszködő Weston azóta nagyon megbánta az esetet, újabban az életét és nehézségeit feldolgozó dokumentumfilmen dolgozik.