80 éves lett a magyarok Sandokanja: így néz ki most Kabir Bedi – Fotón az örök sármőr

80 éves lett a magyar nők álma, a Maláj Tigris, Kabir Bedi. A gigantikus sikernek örvendő Sandokan-A maláj tigris című olasz televíziós sorozatban alakította a címszerepet. Hazánkban rendkívül népszerű volt, a magyar nők bármit megadtak volna igéző tekintete egyetlen pillantásáért.
Az egyetlen évadot megélt Sandokan-A maláj tigris című sorozat 1976-ban került először az olasz televíziók műsorára. Hazánkban egyedülálló módon 1978-ban a Mokép forgalmazásában a mozik vetítették először A maláj tigris címmel, majd 1983-ban volt látható a Magyar Televízióban sorozat formájában és azonnal hatalmas rajongótáborra tett szert. Persze vélhetően nem azért, mert film- és televíziótörténetileg jelentős alkotás volt, sokkal inkább az ominózus Sandokan szerepét alakító Kabir Bedi legendás megjelenése miatt.
A magyar nők teljesen megőrültek érte, ezért amikor 1984-ben meghívták Budapestre az indiai filmsztárt, szinte teljesen megállt az élet a mai Allee bevásárlóközpont helyén, ahol akkoriban egy Skála áruház állt. Kabir Bedi feleségével és egy kölyöktigrissel állt ki a magyar rajongók elé. A sorozat nemcsak Kabir Bedi miatt, hanem a Neoton Família Sandokan című slágere miatt is különösen kedves számunkra. A zenekar a széria magyar változatához készítette el a főcímdalt, ami a mai napig Csepregi Éváék egyik legnépszerűbb alkotása. A sorozat világszerte is sikereket aratott, az IMDB-n jelenleg is 8,4-es értékelésen áll, a rajongók pedig a ‘70-es éve egyik legjobb televíziós alkotásának tartják.
A maláj tigris három alkalommal nősült, jelenlegi felesége Parveen Dusanj, akivel 2005-ben ismerkedett meg. A nála 29 évvel fiatalabb Parveen a nézőtéren ült Kabir Bedi egyik előadása alatt, a színész szólította meg őt a műsor végén. Kezdetben barátságnak indult kapcsolatukból szerelem szövődött, amit 2016-ban házassággal pecsételtek meg, mely kiállta az idők próbáját a jelentős korkülönbség ellenére is. Kabir Bedi gyermekei első házasságából születtek, egy lány és két fiú. Lánya, Pooja Bedi apja nyomdokaiba lépve filmszínésznőként dolgozik, fia Adam Bedi pedig szintén a filmszakmában helyezkedett el, és egészen Hollywoodig vitte karrierje, ahol számítógépes effektekkel foglalkozik. Kabir Bedi élete sem mentes a tragédiáktól. Idősebb fia, Siddharth Bedi skizofréniában szenvedett és 1997-ben alig 25 évesen öngyilkos lett. A színész élete legsötétebb időszakaként élte meg fia halálát.
