Jackie Chan gyászba borult: elhunyt a híres kungfu-színész

A harcművészet legendája, Bruce Leung elhunyt 77 évesen. A pofonok földje (Kung Fu Hustle) sztárja és Jackie Chan barátja január 14-én hunyt el szívelégtelenség következtében.

Elhunyt Jackie Chan barátja

Fotó: zignal_88 / Shutterstock

Leungot a kínai mozi „négy sárkányának” egyikeként ismerték Bruce Lee, Jackie Chan és Ti Lung mellett.

Chan és Leung többek között a Csodálatos testőrök (Magnificent Bodyguards) című filmben dolgoztak együtt. A színész, aki egy utazás közben kapta a szomorú hírt, és így emlékezett szeretett barátjára:

Emlékeim szerint mindig is kungfu mester volt, aki számos hagyományos harcművészetben jártas volt, mindegyiknek megvolt a maga egyedi stílusa. Élethosszig tartó tanulmányait film és televíziós alkotásokban alkalmazta, ami kiváló akciórendezővé tette őt.

Leung harcművészeti tudását apjától szerezte, és számos kungfu-filmben szerepelt. Művészi élete után üzleti karrierbe kezdett, megnősült, és három gyermeke lett.

Úgy tudni, hogy a család magánúton intézi a temetést, a szertartásra január 26-án, a sencseni Longgangban kerül sor - írja a Mirror.