Jackie Chan gyászba borult: elhunyt a híres kungfu-színész

Jackie Chan
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 16:27 / FRISSÍTÉS: 2026. január 20. 16:35
A legenda 77 éves volt. Jackie Chan hosszasan kifejezte fájdalmát barátja, Bruce Leung elvesztése miatt.
A harcművészet legendája, Bruce Leung elhunyt 77 évesen. A pofonok földje (Kung Fu Hustle) sztárja és Jackie Chan barátja január 14-én hunyt el szívelégtelenség következtében.

Fotó: zignal_88 /  Shutterstock 

Leungot a kínai mozi „négy sárkányának” egyikeként ismerték Bruce Lee, Jackie Chan és Ti Lung mellett.

Jackie Chan közeli barátját vesztette el

Chan és Leung többek között a Csodálatos testőrök (Magnificent Bodyguards) című filmben dolgoztak együtt. A színész, aki egy utazás közben kapta a szomorú hírt, és így emlékezett szeretett barátjára:

Emlékeim szerint mindig is kungfu mester volt, aki számos hagyományos harcművészetben jártas volt, mindegyiknek megvolt a maga egyedi stílusa. Élethosszig tartó tanulmányait film és televíziós alkotásokban alkalmazta, ami kiváló akciórendezővé tette őt.

Leung harcművészeti tudását apjától szerezte, és számos kungfu-filmben szerepelt. Művészi élete után üzleti karrierbe kezdett, megnősült, és három gyermeke lett.

Úgy tudni, hogy a család magánúton intézi a temetést, a szertartásra január 26-án, a sencseni Longgangban kerül sor - írja a Mirror.

 

