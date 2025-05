Több jó hír is érkezett a Bridgerton rajongóinak: előzetes, premierdátum és új évadok a Netflixen

Több szuper hír is érkezett a kedvenc nemesi családunk házatájáról. A Bridgerton negyedik évada ugyanis újabb előzetest kapott, amiben újabb ízelítőt kaphatunk az évad két főhőséről: a bohém életet élő Benedict Bridgertonról és Sophie Baek évelődéséről. A maszkos jelenet egyszerre romantikus, pajzán és szenvedélyes. A Netflix premierdátumot is közölt a szériához, sőt elárulta mi lesz a Bridgertonok sorsa a következő években.

Az új főhősei a Bridgerton 4. évadának (Fotó: Netflix)

Bridgerton 4. évad: Benedictet eltalálja Ámor-nyila?

Az előzetes alapján nagyon úgy tűnik, hogy az eddig a művészeteknek és egy özvegy szerelmi háromszögének hódoló Bridgerton-fiú a következő báli szezonban beadja a derekát a házasság oltárán. Az odáig vezető út azonban rögös, és ahogy az új előzetes is mutatja, hiába szikrázik a levegő, ha nem lépünk időben. A negyedik szezon két főszereplője, Luke Thompson és Yerin Ha lesz, mellette pedig szinte az összes régi szereplő feltűnik, úgy mint a Wickedben befutott Jonathan Bailey ( Anthony) Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston), Hyacinth (Florence Hunt).Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), a Mary Poppins legendája Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Coughlan, Dodd, Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Hunt, Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessie, Newton, Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Tilston, Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) és Hugh Sachs (Brimsley). Új szereplőként csatlakozik a csaphatoz a Sophie családját alakító Isabella Wei, Michelle Mao és Katie Leung.

A bohém Benedict rátalál a boldogságra? (Fotó: Netflix)

Mikor jön a Bridgerton 4. évada?

A következő szezon pontos dátuma nincs még meg, de a trailer végén annyi kiderült, 2026-ban derül ki, hogy beteljesül-e Benedict és Sophie szerelme. Többen arra tippelnek, hogy a második évadhoz hasonlóan tavasszal debütálhat a széria, de ezt a Netflix még nem erősítette meg.

Lesz új Bridgerton évad?

Bizony hogy lesz, és nem is egy! A Netflix a hatalmas sikerre való tekintettel újabb két évadot, tehát az ötödik és hatodik szezont is berendelte a producer Shonda Rhimes-tól, aki legutóbb A rezidencia című sorozattal szórakoztatta a Netlflix közöségét. Azt még nem mondták meg, melyik Bridgerton-gyerek szerelmi életét követhetjük nyomon az új szériákban, amik – ha ebben a tempóban forgatnak – 2028 és 2030-ban debütálhatnak.