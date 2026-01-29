Kitálalt diagnózisáról a híres énekes: már csak hónapjai vannak hátra

Az amerikai énekes Ray J a közösségi médiában adott hírt rajongóinak állapotáról, amelyben elmondta, hogy az utóbbi időben rengeteg nehézséggel küzd, és úgy tűnik, hátralévő ideje már meg van számlálva.

Halálos betegséggel küzd az énekes. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Halálos diagnózist kapott az énekes

Az énekes elárulta, hogy nemrég egy Las Vegas-i kórházba kellett szállítani, mert majdnem meghalt. Nem kertelt állapotával kapcsolatban, és elárulta, hogy már csak hónapjai vannak hátra szerinte, hozzátéve, hogy a 2027-es év mindenképpen a véget jelenti számára.

A szívem csak 25 százalékkal ver, de amíg koncentrálok és a helyes úton maradok, minden rendben lesz.

- mondta egy 5 perces videóban Ray J, aki Kim Kardashian volt párja.

Az egészségügyi állapotom nincs rendben, ezért köszönöm mindenkinek, hogy támogattak és imádkoztak értem a kórházban töltött idő alatt.

Elmondta, hogy súlyos tüdőgyulladása van, de a túlzásba vitt életmódja is negatívan befolyásolta az egészségét.

Azt hittem, nagy vagyok, hogy elbírom az összes alkoholt, az összes adderallt, az összes drogot, de nem bírtam. Ez megrövidítette az itt töltött időmet

- magyarázta.

A jövővel kapcsolatban az énekes elárulta, hogy gyermekei és édesanyjuk is biztosítva vannak.

A gyerekeim anyja rendben lesz, a gyerekeim is rendben lesznek. Ha az összes pénzt el akarják költeni, hát költsék el. Én megtettem a magamét.

Videóját azzal zárta, hogy ha meghal, ne temessék el, hanem inkább hamvasszák - írta a Unilad.