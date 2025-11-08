Szívszorító: Lehet, hogy a karácsonyt sem éri meg az apuka! Halálos diagnózist kapott

Egy fiatal apuka és családja előre hozta az ünnepi időszakot, mikor nem sokkal első gyermeke születése után halálos diagnózis sújtotta az életét. Dan Kettle és felesége, Bethan márciusban pillanthatták meg újszülött gyermeküket, Rexet a 2024. júniusi esküvőjük után. A 33 éves Dannel orvosai azonban lesújtó hírt közöltek: negyedik stádiumú nyelőcsőrákja van.

Halálos diagnózis taglózta le a családot / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

A karácsonyt is keresztbe húzhatja a halálos diagnózis

Egy szeptemberi vizsgálat kimutatta, hogy a daganatok áttétesek lettek, az orvosok pedig azt tanácsolták neki, hogy hagyja abba a kezelést és koncentráljon a családjával töltött időre.

A család előre hozta a karácsonyi ünneplést is, hogy újszülött fiuk Rex is együtt ünnepelhessen az egész családdal. Bethan nővére így nyilatkozott a Mirror cikke szerint:

Mindig azt mondják, hogy ez a legjobb emberekkel is megtörténik, de Dan tényleg az egyik legjobb ember.

Dan és családja pozitívan és kitartással néznek szembe az előttük álló időszakkal, az erő és a bátorság Bethan nővére szerint mindig is jellemezte a férfit és továbbra is ezzel a mentalitással karöltve veszik fel a harcot.

Dan vízvezeték-szerelőként és fűtés-szerelőként dolgozott, áprilisban kereste fel orvosát, mikor nyelési nehézségei támadtak és fogyni kezdett. Az endoszkópia és a vizsgálatok megerősítették a daganat jelenlétét, a nyelőcsődaganat megnehezítette az étkezését is.

Az apuka arra figyelmezteti az embereket, hogy akik hasonló tünetekkel találkoznak, azonnal forduljanak orvoshoz, a korai felismerés növeli a túlélés esélyeit.

A vizsgálatok rendkívül megviselték a férfit, így a család most arra összpontosít, hogy minél több emléket szerezzenek együtt. „Lenyűgözött minket sok ismerősünk kedvessége, és sok olyan emberé is, akiket egyáltalán nem ismerünk, de akiket megérintett a történetük” - jegyezte meg Bethan nővére, Christine.

Adománygyűjtő akcióba fogtak, aminek meglett az eredménye, mivel a pár összeházasodhatott ennek révén és egy hotelben tölthették meghitt pillanataikat.