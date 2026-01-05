Szörnyű veszteség: 41 éves korában elhunyt a népszerű banda énekese

Gyászba borult a skót zenei élet: 41 éves korában meghalt Andrew Ure, a Falkirk városából indult The Ray Summers nevű zenekar énekese. A hír bejelentését követően a zenésztársak, a barátok és rajongók százai búcsúztak a közösségi oldalakon a kétgyermekes édesapától.

Az énekes halálának körülményei egyelőre nem tisztázottak/ Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az énekest rengetegen gyászolják

A beszámolók szerint Andrew Ure nem sokkal a tragédia előtt ünnepelte a 41. születésnapját: az énekes egy hegyi sétára indult, hogy kipróbálja az új túrafelszerelését, ahonnan már sohasem tért haza. Halálának pontos körülményeiről nem közöltek részleteket.

Az énekes testvére egy közleményben köszönte meg az Arrochar Mountain Rescue Team munkáját. Mint fogalmazott, szilveszterkor Andrew még tele volt tervekkel és izgatottan beszélt arról, mit tartogat számára 2026. A család háláját fejezte ki a mentőcsapatnak a támogatásukért. A testvér szavai szerint Andrew halálával sokan elveszítettek valakit, aki fontos része volt az életüknek. Saját veszteségéről úgy nyilatkozott, nemcsak az öccsét, hanem a legjobb barátját, az üzlettársát és a legnagyobb támaszát is elveszítette.

A The Ray Summers zenekar is megrendítő üzenetben búcsúzott az énekesétől. Közleményükben azt írták, Andrew nemcsak a zenekar tartópillére volt, hanem a tagoké is. Részvétüket fejezték ki továbbá zenésztársuk párja, Linsey Waddell, a két kisfia és a családja felé.

Az énekes a zenei pályája mellett üzletemberként is tevékenykedett: ő volt az igazgatója a linlithgow-i Wee Whisky Shopnak. A vállalkozás közösségi oldalán is megerősítették a gyászhírt, és együttérzésüket fejezték ki a családnak, hangsúlyozva, hogy a veszteség szavakkal nehezen kifejezhető.

A The Ray Summers korábban olyan előadókkal állt színpadra, mint Paolo Nutini vagy a Doves. Andrew Ure halálhíre után más zenekarok, köztük a The Poachers tagjai is részvétüket nyilvánították, kiemelve az énekes színpadi jelenlétét és személyiségét - írja a Mirror.