127 centi magas, de óriási erő van benne: Gyuri a paralimpiáig meg sem áll

Sztanó György minden nap bizonyít a világnak, de elsősorban saját magának: kitartóan küzd azért, hogy elérje a céljait. Türelemmel és szorgalommal gyűjti az érmeket, amelyek mögött emberfeletti küzdelem és győzni akarás húzódik. A szentesi kis növésű sportoló 127 centiméternyi erő és izom. Nem áll meg az Európa és a világbajnoki címnél, a Paralimpián akar bizonyítani.
Gyuri 28 éves. Annyi érme és kupája van, hogy nem is érti az ember, hogy az elmúlt 10 évben, amióta a pályára lépett, mikor volt ideje ezen a sok versenyen részt venni és felkészülni azokra. A sok munka és lemondás mögött óriási hitről tesz tanúságot nap mint nap.
Az egész Gyuri gyerekkorában kezdődött. Ötéves volt, amikor meglátott a tévében egy sportversenyt, és érezte, hogy ezt akarja csinálni. Az édesapja hobbiból súlyzókat emelgetett, így készíttetett a kis Gyurikának apró, félkilós súlyokat, hogy együtt edzhessenek.
Ami akkor még csak játék volt, komoly szenvedélyemmé vált, annyira hogy a középiskolában már igazi fekvenyomó padon emelgettem a súlyokat a tornateremben. Aztán 2015-ben, amikor már fekve kinyomtam 88 és fél kilót, összeszedtem a bátorságomat, és felhívtam egy paralimpiai bronzérmest, Tunkel Nándort. Három hét múlva Zalaigricén találtam magam, életem első versenyén, amit meg is nyertem
– mesélte Gyuri.
Azt, hogy mennyire fontos, hogy gyerekkorban milyen támogatást kap valaki, – legyen az bármilyen területe is az életnek – Gyuri példája jól bizonyítja.
A szüleim látták rajtam az elszántságot, a versenyszellemet, azt, hogy nem a kifogásokat keresem, hanem a megoldásokat. Fizették az edzőtermet, segítettek, amíg tanultam. CAD-CAM informatikát végeztem, de sajnos soha nem dolgoztam a szakmámban. Mindig mozgékony gyerek voltam, és fizikai munkára vágytam. Dolgoztam adminisztrátorként, de annál a cégnél jobban élveztem a konyhai munkát, amikor a pandémia idején átkerültem abba a pozícióba. Ott végre mozoghattam. Voltam takarító is, de az az edzés rovására ment volna, így most nem dolgozom. Lehet, hogy furcsán hangzik, de januártól személyi- és vagyonőr képzésre megyek.
Gyuri akondropláziás, egy mutáns gén miatt lett kis növésű. A családban rajta kívül senki más nem érintett, két nővére normál magasságú. Gyuri azt mondja, hogy a szülei soha nem tettek különbséget a gyerekek közt, nem segítettek többet, de nem vártak el kevesebbet sem. Ugyanazt a nevelést kapta, mint a testvérei. Az általános iskolában sok bántás érte, lelkileg és fizikailag is, de nem tört meg. A középiskolában már könnyebb volt, barátai is lettek.
A magánéletében is megtalálta az egyensúlyt. Kedvese, Adrienn 160 centi magas, de ez soha nem volt kérdés köztük. „Nem a magasság számít, hanem az, hogy milyen ember vagy” – vallják mindketten. Gyuri szerint a lélek és a szív határoz meg mindent.
Gyuri sporteredményei elképesztőek: világcsúcsok, Európa-bajnoki címek, világkupa győzelmek, kilencszeres magyar bajnoki arany. Az 59 kilós kategóriában 155, a 65 kilósban 156 kilóval tart országos rekordot fekvenyomásban, ami az erőemelés egyik fajtája. A nagy álma a 2028-as Los Angeles-i paralimpia 54 kilós kategóriában. Ahhoz, hogy kvalifikáljon, 170 kilót kell teljesítenie. Most 160-nál tart, de két év alatt tíz kilót akar javítani. Tudja, hogy ehhez nemcsak izom kell, hanem hit és támogatás is. Szerencséje az edzője Faragó Péter szövetségi kapitány, aki hisz benne.
Gyuri nem panaszkodik, megy, csinálja, emel. Nem fél segítséget kérni, és abból is erőt kovácsol, hogy más, mint az átlag. Vicces videókat készít a TikTokra Mr.150 néven, és az emberek figyelnek rá, mert az igazi erő nem centiméterben mérhető.
Az akondroplázia egy genetikai eredetű növekedési rendellenesség, amely a csontok fejlődését érinti, és az alacsony termet leggyakoribb formája. A törzs általában átlagos méretű, míg a karok és a lábak rövidebbek, különösen a felkar és a combcsont.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.