127 centi magas, de óriási erő van benne: Gyuri a paralimpiáig meg sem áll

Sztanó György minden nap bizonyít a világnak, de elsősorban saját magának: kitartóan küzd azért, hogy elérje a céljait. Türelemmel és szorgalommal gyűjti az érmeket, amelyek mögött emberfeletti küzdelem és győzni akarás húzódik. A szentesi kis növésű sportoló 127 centiméternyi erő és izom. Nem áll meg az Európa és a világbajnoki címnél, a Paralimpián akar bizonyítani.

Sztanó György, a kis növésű sportoló Junior Világbajnokként 2017-ben / Fotó: Sztanó György

Kis növésű sportoló, nagy álmokkal

Gyuri 28 éves. Annyi érme és kupája van, hogy nem is érti az ember, hogy az elmúlt 10 évben, amióta a pályára lépett, mikor volt ideje ezen a sok versenyen részt venni és felkészülni azokra. A sok munka és lemondás mögött óriási hitről tesz tanúságot nap mint nap.

Gyuri második otthona az edzőterem / Fotó: Sztanó György

Az egész Gyuri gyerekkorában kezdődött. Ötéves volt, amikor meglátott a tévében egy sportversenyt, és érezte, hogy ezt akarja csinálni. Az édesapja hobbiból súlyzókat emelgetett, így készíttetett a kis Gyurikának apró, félkilós súlyokat, hogy együtt edzhessenek.

Ami akkor még csak játék volt, komoly szenvedélyemmé vált, annyira hogy a középiskolában már igazi fekvenyomó padon emelgettem a súlyokat a tornateremben. Aztán 2015-ben, amikor már fekve kinyomtam 88 és fél kilót, összeszedtem a bátorságomat, és felhívtam egy paralimpiai bronzérmest, Tunkel Nándort. Három hét múlva Zalaigricén találtam magam, életem első versenyén, amit meg is nyertem

– mesélte Gyuri.

Azt, hogy mennyire fontos, hogy gyerekkorban milyen támogatást kap valaki, – legyen az bármilyen területe is az életnek – Gyuri példája jól bizonyítja.