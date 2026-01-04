A TV2 programigazgatója nagy bejelentést tett: „Azt hiszem, megvan 2026 legnézettebb televíziós műsora”

A Demjén Ferenc dalokra épülő romantikus-vígjáték 2024 decemberében került a mozikba, és olyan elsöprő sikert aratott, amire szinte lehetetlen volt felkészülni. A Hogyan tudnék élni nélküled film az egész 2025-ös évet uralta, és belföldön 900 ezres, külföldi nézőivel együtt pedig több mint 1 milliós nézettséget produkált, amivel az 1990 óta legnézettebb magyar film címet is kivívta magának. És ez még nem minden, hiszen 2026. január 1-én a TV2 is műsorra tűzte a Demjén-filmet, amivel bizony berobbant a csatorna új éve.
Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója látva a Hogyan tudnék élni nélküled nézettségét, úgy érezhette, hogy talán nem csak a rajongók, de csatorna éve is jól indulna, ha már rögtön újév napján leadnának egy ilyen kaliberű közönségkedvencet. És milyen igaza lett! Ugyanis a számokat látva nagyon úgy tűnik, hogy már január első napjaiban eldőlt, melyik tévéműsor lesz az év rekordere.
Gratulálunk az alkotóknak, gigantikus siker lett a Hogyan tudnék élni nélküled? a TV2-n is. Igen, jól látjátok 42,1%-os közönségaránnyal ment. Még csak január 3-a van de azt hiszem, meg van 2026 legnézettebb televíziós műsora
– írta Fischer Gábor Facebook-bejegyzésében.
És persze valószínűleg nem csak ő lepődhetett meg az eredményen, ugyanis a producer, Kirády Attila ennél sokkal szerényebben nyilatkozott lapunknak.
„Természetesen a programingról nem én döntök, hanem a TV2 programigazgatója, de azt gondolom, hogy a dátum választással a csatornának is hasonló volt a célja. És mivel a külföldi vetítésekkel együtt már csaknem 1 millió 300 ezer ember látta a Hogyan tudnék élni nélküled-et, bízom benne a tévében is hasonlóan nagy sikere lesz” – mondta a Borsnak decemberben.
És persze ekkora siker és rajongótábor mellett nem csoda, hogy már hónapokkal ezelőtt elkezdték forgatni a Hogyan tudnék élni nélküled 2. részét, ami még idén mozikba is kerül. Sőt, nemrég kiderült, hogy a folytatás premierjére nem is kell decemberig várnunk, ugyanis már november 12-én látható lesz a mozikban. A hírt a filmbeli Kuplung zenekar tagjai, Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell jelentették be, nem is akárhol. A fiatalok 2024 után 2025-ben is színpadra álltak Demjén Ferenc arénakoncertjén, így méltóbb helyen nem is jelenthették volna be a Demjén-film folytatásának dátumát. És ha mindez nem lenne elég, 2026. november 6-án, a premier előtt alig egy héttel a Kuplung koncertjére is sor kerül a Papp László Budapest Sportarénában.
