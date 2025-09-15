Bruce Willis felesége bevallotta: Már csak így tud kommunikálni férjével

Emma Heming Willis újabb betekintést engedett a kapcsolatukba. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a férje egészségügyi állapotának fokozatos romlása miatt saját nyelvet kellett kialakítaniuk ahhoz, hogy kommunikálni tudjanak egymással.
Miközben Bruce Willis egészségügyi állapota egyre romlik, felesége, Emma Heming Willis minden tőle telhetőt megtesz, hogy javítson az életkörülményeiken. A színészre fokozatosan jellemző beszédzavar, személyiségváltozás és kommunikációs nehézségek miatt saját 'nyelvet' alakítottak ki, hogy fenntartsák a kapcsolatot. Bruce Willis felesége sírva mesélt a jelenlegi helyzetükről a Sunday Times-nak egy szombaton megjelent interjúban:
Bruce-nak és nekem most már megvan a saját nyelvünk, a saját módszerünk, hogy együtt legyünk. Csak arról van szó, hogy vele ülök, vele sétálok, hallgatom, ahogy megpróbálja a saját nyelvén kifejezni magát.
Emma Heming Willis azt is bevallotta, hogy már a diagnózis előtt is érezhető volt, hogy Bruce Willis viselkedése megváltozott. Úgy fogalmazott:
Nem az a Bruce volt többé.
A demencia ugyanis nemcsak a beszédkészséget és a nyelvet, hanem az egész személyiséget is fokozatosan megváltoztatja. Ez a folyamat pedig súlyos érzelmi terhet jelent Emma számára. Ezért is döntött úgy, hogy elköltözteti a Die Hard sztárt a családi otthonból.
Bruce Willis felesége rengeteg támadást kapott az utóbbi időszakban azért, mert elköltöztette férjét az otthonukból. Állítása szerint ez volt élete egyik legnehezebb döntése, de kénytelen volt meghozni, ugyanis férje egészségügyi állapota egyre csak romlott. A Die Hard sztárja így most már nem velük él, hanem egy különálló, egyszintes házban, ahol 24 órás gondozást kap. Ez lehetővé teszi azt, hogy a színész nyugodt körülmények között legyen, a család meglátogassa őt, együtt legyenek, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy Emma és a közös gyermekeik, Evelyn és Mabel, egy kevésbé megterhelő környezetben élhessenek.
Emma Heming Willis nemcsak Bruce Willis felesége, hanem első számú gondozója is. Tapasztalatairól nemrég könyvet is írt The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path címmel. Ebben őszintén vall a mindennapi nehézségekről, a döntésekről, és arról, hogyan lehet erőt találni egy ilyen embert próbáló időszakban. Emellett pedig fontos szószólója lett a demenciával élő családoknak, különösen azoknak, akik egy szeretett hozzátartozót ápolnak. Arra ösztönöz mindenkit, hogy kérjenek segítséget, és ne érezzék magukat egyedül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.