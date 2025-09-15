Bruce Willis felesége bevallotta: Már csak így tud kommunikálni férjével

Emma Heming Willis újabb betekintést engedett a kapcsolatukba. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a férje egészségügyi állapotának fokozatos romlása miatt saját nyelvet kellett kialakítaniuk ahhoz, hogy kommunikálni tudjanak egymással.

Bruce Willis állapota folyamatosan romlik, felesége ezért már korábban átköltöztette egy másik házba (Fotó: Faye SadouAdmedia / Northfoto)

Bruce Willis felesége már csak így tud kommunikálni férjével

Miközben Bruce Willis egészségügyi állapota egyre romlik, felesége, Emma Heming Willis minden tőle telhetőt megtesz, hogy javítson az életkörülményeiken. A színészre fokozatosan jellemző beszédzavar, személyiségváltozás és kommunikációs nehézségek miatt saját 'nyelvet' alakítottak ki, hogy fenntartsák a kapcsolatot. Bruce Willis felesége sírva mesélt a jelenlegi helyzetükről a Sunday Times-nak egy szombaton megjelent interjúban:

Bruce-nak és nekem most már megvan a saját nyelvünk, a saját módszerünk, hogy együtt legyünk. Csak arról van szó, hogy vele ülök, vele sétálok, hallgatom, ahogy megpróbálja a saját nyelvén kifejezni magát.

Teljesen megváltozott a betegségtől a sztár viselkedése

Emma Heming Willis azt is bevallotta, hogy már a diagnózis előtt is érezhető volt, hogy Bruce Willis viselkedése megváltozott. Úgy fogalmazott:

Nem az a Bruce volt többé.

A demencia ugyanis nemcsak a beszédkészséget és a nyelvet, hanem az egész személyiséget is fokozatosan megváltoztatja. Ez a folyamat pedig súlyos érzelmi terhet jelent Emma számára. Ezért is döntött úgy, hogy elköltözteti a Die Hard sztárt a családi otthonból.

Bruce Willis betegsége nagyon megviseli Emma Heming Willist (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Emma Heming Willis elköltöztette férjét az otthonukból

Bruce Willis felesége rengeteg támadást kapott az utóbbi időszakban azért, mert elköltöztette férjét az otthonukból. Állítása szerint ez volt élete egyik legnehezebb döntése, de kénytelen volt meghozni, ugyanis férje egészségügyi állapota egyre csak romlott. A Die Hard sztárja így most már nem velük él, hanem egy különálló, egyszintes házban, ahol 24 órás gondozást kap. Ez lehetővé teszi azt, hogy a színész nyugodt körülmények között legyen, a család meglátogassa őt, együtt legyenek, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy Emma és a közös gyermekeik, Evelyn és Mabel, egy kevésbé megterhelő környezetben élhessenek.