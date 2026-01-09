Demi Moore szívszorító titkot osztott meg Bruce Willisről: ez köti össze őket

Hollywood történelme ugyancsak dúskál a sztárpárokban. Ott volt Brad Pitt és Angelina Jolie, Johnny Depp és Winona Ryder vagy Golide Hawn és Kurt Russell, de ne feledjük el a Bruce Willis és Demi Moore alkotta álomduót sem. A Die Hard akciósztárja, valamint A szer Oscartól megfosztott örökifjú színésznője még 1987 és 2000 között alkottak egy párt, és három közös gyermekük is született. Noha belegondolni is félelmetes, hogy kapcsolatuk már több mint negyed évszázada a múlté, mégis közel maradtak egymáshoz, Moore pedig a rossz időkben is volt férje mellett maradt, és nem feledte el őt. Erről tanúskodik az a szerda esti esemény is, melyen Demi Moore egy megindító sztorit mesélt el.

Demi Moore 13 éven át volt Bruce Willis felesége (Fotó: ANGELI-RINDOFF-GARCIA / BESTIMAGE)

Demi Moore lerántotta a leplet Bruce Willis furcsa szokásáról

A héten került bemutatásra, egy szűk körű, de annál extravagánsabb vetítés keretei között a Neil Diamond dalai inspirálta musical, a Song Sung Blue. Az élete legkínosabb élményét nemrégiben felidéző Hugh Jackman és Kate Hudson főszereplésével érkező mozi premierjén olyan sztárok bukkantak fel az előbb említett szereplőkön kívül, mint Al Pacino, Leonardo DiCaprio vagy Mark Ruffalo.

A szer színésznője Bruce Willis mindennapjairól osztott meg egy keserédes emléket (Fotó: Jens Kalaene)

Az est házigazdája pedig az a Demi Moore volt, aki a vetítés utáni beszélgetés során egy igen személyes sztorit osztott meg a közönséggel, melynek főszereplői ő maga, Bruce Willis, valamint az est témájául szolgáló Neil Diamond:

Ez talán egy kicsit személyes, de Bruce minden héten tartott egy Neil Diamond-napot. Néztem a filmet, és egyfolytában az járt a fejemben, hogy milyen sokat hallgatta ezt az énekest. Sokszor képes volt egész álló nap Neil Diamondot hallgatni. Én meg csak kérdeztem tőle, hogy »Hát, te meg mit csinálsz?«, mire ő: »Neil Diamond-nap van!«

– osztotta meg az emlékeit a színésznő, aki hozzátette, ez a tradíció éveken át tartott, amibe egy idő után ő is becsatlakozott, hiszen időközben megkedvelte az előadó munkásságát.

Bruce Willis már a lányait sem ismeri fel

A Neil Diamondért rajongó, 2022-ben végleg visszavonuló színész egyébként sajnálatos módon aligha tudja olyan élénken felidézni az előadóművészhez köthető emlékképeit, mint Demi Moore, hiszen a 70 éves Bruce Willis állapota egyre csak romlik.