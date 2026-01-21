„Ott voltam Brooklyn Beckham esküvőjén – itt az igazság Victoria illetlen táncáról”

Nem kérdés, hogy a külföldi sajtó most a Beckham-család botrányától hangos. Hosszú hallgatás után ugyanis Brooklyn Beckham megtörte a csendet és az Instagramján borította a bilit, mindent elmondva a szüleiről. A posztjában elmesélte azt is, hogyan alázta a porig Victoria Beckham Brooklyn feleségét, Nicola Peltzet a saját esküvőjükön.

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola kényszeredetten állt Victoria Beckham mellé

Fotó: PA / Northfoto

Brooklyn Beckham kitálalt a szüleiről

Az egy dolog, hogy Brooklyn szerint az anyja direkt az esküvő előtt mondta vissza a mennyasszonyi ruha elkészítését, így a most 31 éves Peltznek sürgősen új ruha után kellett nézni. A hab a tortán azonban egy sokkal kellemetlenebb dolog volt: Brooklyn és felesége az első közös táncukra készültek. Amikor azonban Brooklynt a színpadra szólították, ott nem Nicola, hanem a saját anyja várta, aki "nem helyénvaló, illetlen táncot" lejtett fiával. Brooklyn így fogalmazott: "Soha életemben nem éreztem magam még ennyire kényelmetlenül vagy megalázva."

Most egy vendég, aki ott volt ezen az ominózus esküvőn, kitálalt arról, milyen is volt Victoria tánca.

„Marc Anthony, aki a Beckhamék barátja, ajándékba ajánlotta fel, hogy fellép az esküvőn. Mielőtt a dal elkezdődött volna, Marc Anthony megkérte Brooklynt, hogy jöjjön fel a színpadra, majd bejelentette: »A ma esti legszebb nő a teremben, gyere fel, Victoria Beckham!« – mesélte a vendég. „Olyan döbbenetes pillanat volt, hogy az egész teremben sokkot kapott – még egy tű leesését is hallani lehetett.”

"Ez lett volna a nagy romantikus első táncuk. Kifejezetten Nicola és Brooklyn számára volt előre megtervezve" - fogalmazta megy egy másik vendég a Page Sixnek. "Victoria Beckham ahogy fellépett a színpadra, átkarolta a fiát, az arcát pedig a nyakába fúrta. Lényegében mintha egy szerelmes pár lettek volna. Nagyon helytelenül táncolt vele. Elvette azt a pillanatot Nicolától, ez az igazság. Nicola sírva elrohant. Beckhamék oldala a teremben éljenzett, Peltzék oldala azonban csendben maradt. Nicola barátai azt mondták neki: „Vissza kell menned.” Az arca fel volt dagadva. Végül visszament, és egész este szomorú volt, olyan szívszorító volt ezt látni" - magyarázta egy vendég a lapnak.