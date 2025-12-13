Szörnyű betegséget diagnosztizáltak a színésznőnél, miután az orvosok elbagatellizálták a fájdalmát

Kemény küzdelmről beszélt Lili Reinhart: a Riverdale 29 éves színésznője elárulta, hogy endometriózist diagnosztizáltak nála, miután az orvosok hosszú időn keresztül nem vették komolyan a panaszait.

Megküzdött az endometriózissal a színésznő.

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A Riverdale korábbi színésznője megjárta a poklot

Reinhart december 11-én kórházi fotókat osztott meg az Instagram-oldalán, amelyeken egy laparoszkópos műtét után látható. A bejegyzésben elárulta: egy héttel korábban kapta meg a diagnózist.

Az endometriózis olyan nőgyógyászati betegség, amely során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megjelenik, erős görcsöket és krónikus fájdalmat okozva, írja a People.

A színésznő beszámolója szerint tavaly egy nőgyógyászati szakorvosnál járt, ahol intersticiális cisztitist állapítottak meg nála, és azt mondták, nincs rá valódi gyógykezelés. Három kórházi vizsgálaton esett át, több urológusnál és nőgyógyásznál járt, ám egyikük sem gondolt komolyan arra, hogy a tünetei mögött endometriózis állhat.

„Csak akkor merült fel egyáltalán az endometriózis lehetősége, amikor két különböző medencefenék-terapeutával kezdtem dolgozni”

– írta.

Végül saját maga kérte az MRI-vizsgálatot, amely adenomyosist mutatott ki nála – ez az endometriózis egyik formája, amely kizárólag a méhen belül alakul ki.

Reinhart elmondta, hogy egy endometriózis-specialistával egyeztetve döntött a műtét mellett, miközben egy másik nőgyógyász továbbra is azt állította: „valószínűleg nincs endója”, és inkább csak fogamzásgátló tablettát javasolt.

„Örülök, hogy hallgattam a testemre és a megérzéseimre, és továbbra is erre fogok bátorítani másokat is”

– hangsúlyozta a színésznő.

Posztjában kiemelte: az endometriózis rendkívül félreértett betegség, amelynél gyakran 4-11 év is eltelik a tünetek megjelenése és a műtéti diagnózis között.

A színésznő szerint a műtét utáni pillanat különösen felszabadító volt.

„Amikor magamhoz tértem, az első kérdésem az volt: megtalálták? És az orvos azt mondta: igen, endót találtunk. Megkönnyebbültem és igazolva éreztem magam.”

Korábban Reinhart már beszélt arról is, hogy rejtélyes, krónikus betegséggel küzd, és folyamatosan válaszokat keres. Elmondása szerint nagymamája története is arra tanította meg, mennyire fontos kiállni a saját egészségünkért: a nőt hónapokig figyelmen kívül hagyták az orvosok, miközben egyértelmű daganatos tünetei voltak, és mire diagnosztizálták, a rák már továbbterjedt.

„Ne hagyd, hogy egy orvos elhallgattasson vagy elbagatellizálja a fájdalmadat”

– üzente követőinek Reinhart