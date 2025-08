Zack és Cody igazán felnőttek – Cole és Dylan Sprouse ma ünneplik 33. születésnapjukat

Ma ünneplik születésnapjukat a Sprouse ikrek. Cole és Dylan Sprouse a Disney csatorna tiniműsoraiban kezdték pályafutásukat, és a mai napig a színészettel keresik a kenyerüket. Dylan Sprouse hazai kedvenccé vált, amikor megismerkedett a kivételes szépségű magyar modellel, Palvin Barbarával, akivel 2023 júliusában össze is házasodtak, és napjaink kedvenc sztárpárjává váltak.

Cole és Dylan Sprouse a legjobban kereső gyerekszínészek voltak a Zack és Cody forgatásának idején (Fotó: KGC-136/HB)

Cole és Dylan Sprouse korai sikerei

A Disney csatornás szereplésük előtt már egészen kicsiként, mindössze 7 éves korukban főszerepet játszottak az Adam Sandler nevével fémjelzett Apafej című vígjátékban. Ez volt életük első nagyobb filmszerepe. Az áttörést a Zack és Cody élete című vígjátéksorozat hozta el az ikerpárnak, melyben a bajkeverő Zack-et és Cody-t alakították, akik a Tipton Hotelben élnek édesanyjukkal. A széria rendkívül sikeres volt, később készült belőle egy spin-off verzió, a Zack és Cody a fedélzeten, mely egy luxushajón játszódik. Zack és Cody karakterei a Disney-univerzum részévé váltak, felbukkantak a Miley Cyrus főszereplésével készült Hannah Montana szériában, illetve a Selena Gomez karrierjét beindító Varázslók a Waverly helyből sorozatban is.

Dylan Sprouse

Dylan 15 perccel idősebb ikertestvérénél. Közös projektjeik után a fivérek külön folytatták karrierjüket. Dylan több filmben is főszerepet kapott, legnépszerűbb alakításai között szerepel a Carte Blanche, a Miután összecsaptunk című romantikus dráma és a Gyönyörű sorscsapás, melyben Virginia Gardner mellett játszott. Palvin Barbara modellel 2018-ban ismerkedett meg. Kapcsolatuk alatt többször is járt Magyarországon, megismerkedett Barbi családjával. 2022-ben jegyezték el egymást, és 2023 júliusában mondták ki a boldogító igen Barbi szüleinek ceglédberceli birtokán.

Dylan Sprouse igazi magyaros esküvőn mondta ki az igent Palvin Barbival (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Cole Sprouse

Cole egyelőre még nem találta meg élete párját, inkább a karrierre koncentrál. Leghíresebb alakítása a Riverdale című fantasy-dráma sorozat Jughead Jones-a volt. A szériában is párját alakító Lili Reinhart-al ugyan egy ideig a való életben is egy párt alkottak, de Palvin Barbi sógora egyelőre nem kötelezi el magát. Egy nagy szenvedélye van a filmezésen kívül, ez pedig a fotózás. Instagram oldalán is előszeretettel osztja meg alkotásait, de a Teen Vogue és a W Magazaine megbízásából is készít fotókat. Legutóbb a Lisa Frankenstein című filmben láthatták a nézők a szörny szerepében.