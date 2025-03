Lucy Hale a rosszfiú Harry Jowsey-val randizgat

A 35 éves Lucy Hale a hírhedt valóságshow sztárral randizgat. Nemrég megerősítették, hogy Lucy Hale és Harry Jowsey kapcsolatban vannak. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mióta tart a szerelem, sem azt, hogy hogyan ismerkedtek meg. De annyi kiderült, nem új keletű dologról van szó és már egy jó ideje egy párt alkotnak.

Lucy Hale egy rosszfiúval, Harry Jowsey-val randizgat (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Lucy Hale és új pasija között "szuper laza" a kapcsolat

Egy bennfentes nemrégiben megerősítette, hogy a Hazug csajok társasága című sorozat sztárja és az Ellenállhatatlan kísértés című valóságshow egyik ügyeletes rosszfiúja randizgatnak. Azt nem tudta megmondani, hogy Lucy Hale és Harry Jowsey pontosan mióta alkotnak egy párt, de annyit elmondott, hogy nem új dologról van szó, és mint kiderült, szuper lazán veszik a kettejük közötti kapcsolatot.

Lucy Hale csak úgy falja a pasikat

A 35 éves színésznőt már számtalan másik híres férfival hozták hírbe. Pasijai között voltak színészek, zenészek, televíziós szereplők is. Korábban a Varázslók a Waverly helyből sztárjával, David Henrie-vel járt 2007 és 2009 között, amikor is vendégszerepelt a Disney-sorozatban Selena Gomez oldalán. Miután ő és Henrie szakítottak, rövid ideig a The Cab billentyűsével, Alex Marshal-lal hozták kapcsolatba, illetve egy évig együtt volt Chris Zylka-val is, aki Paris Hilton jegyese volt korábban. Legutóbb pedig a nála 20 évvel idősebb Skeet Ulrich színésszel kapták lencsevégre, amint épp csókolóztak. A Riverdale sztár és Lucy Hale közötti románc azonban nem tartott sokáig.

A mostani hódítása – Harry Jowsey valóságshow sztárral – nem lehet tudni, hogy pontosan mióta tart, illetve azt sem, hogy mennyire komoly a dolog. Azt viszont igen, hogy a rosszfiú exeinek listája is éppoly hosszú, mint Lucy Hale listája. Annyi különbséggel, hogy Harry Jowsey exei leginkább influenszerek és valóságshow szereplők.

Harry Jowsey valóságshow sztár hírneve megelőzi őt (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Lucy Hale alkoholproblémáinak úgy néz ki vége van

Lucy Hale ugyan még szerelmi életét nem tudta sínre tenni az évek alatt, viszont az alkoholproblémáinak úgy néz ki végre vége van. Ugyanis most három éve már, hogy Lucy józan és nem ivott. Az akkor még 21 éves színésznő a Hazug csajok társasága című sorozat forgatásai alatt mély depresszióval és szorongással küzdött és úgy érezte az alkohol az egyetlen, ami segíthet neki megnyugodni. Az alkoholproblémái 32 éves koráig egyre csak fokozódtak, mikor rájött, hogy ez nem mehet így tovább, le kell tennie a poharat. Ezt meg is tette, és most már három éve, hogy józan és egy korty alkoholt sem ivott.