Rémisztő betörés: Selena Gomez anyósát maszkos rablók fosztották ki

Selena Gomez
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 14:25
Benny Blancorablásbetörőbetörés
Hétfőn éjszaka Benny Blanco édesanyja betörés áldozatává vált. Selena Gomez anyósa, Sandra Levin, a fürdőszobában bújt el a maszkos betörők elől.
Fekete Ágnes
Selena Gomez anyósa betöréses rablás áldozata lett. Sandra Levin a ház emeletére menekült, ahol egy fürdőszobába zárkózott be, miközben a betolakodók a házában kutattak. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Selena Gomez és Benny Blanco egyelőre nem nyilatkozott a betöréses rablással kapcsolatban
(Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Selena Gomez anyósa betöréses rablás áldozata lett

2025. november 24-én késő este, 21:15 körül ismeretlen elkövetők törtek be Sandra Levin Studio City-ben található otthonába. A támadók a hátsó üveg tolóajtót betörve jutottak be. Selena Gomez anyósa a zajra felfigyelve az emeletre menekült, ahol egy fürdőszobába barikádozta el magát, és azonnal értesítette a rendőrséget. A betörők eközben a házban mozogtak, átkutatták a tereket, majd miután rájöttek, hogy a tulajdonos is a házban van, rövid időn belül elmenekültek. A riasztó is működésbe lépett, ami szintén elijesztette a betolakodókat. A rendőrök kiérkezésekor azonban már nem találtak senkit a helyszínen, csupán a betört ajtót és az üvegtörmeléket.

Nyomozás indult Benny Blanco édesanyjának ügyében

Azt nem tudni, hogy elvittek-e bármit is Benny Blanco édesanyjának a Studio City környékén található ingatlanából. A rendőrség jelenleg is a biztonsági kamerafelvételeket elemzi, hogy azonosíthassák a tetteseket. A hatóságok közlése szerint a betörők maszkot viseltek, ami megnehezíti a beazonosítást. A nyomozók továbbá azt is vizsgálják, hogy a támadók előre kinézték-e a házat, vagy véletlenszerű célpontot választottak. 

A Los Angeles-i Rendőrségi Hivatal adatai szerint 2024-ben 4 százalékkal nőtt a lakásbetörések száma a városban. Éppen ezért különösen nagy figyelmet fordítanak a jelenlegi ügyre. 

Selena Gomez és Benny Blanco 2025. szeptember 27-én házasodtak össze
Selena Gomez és Benny Blanco 2025. szeptember 27-én házasodtak össze (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Benny Blanco szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

A zenei producer mindig is büszkén vállalta, hogy mennyire szoros a kapcsolata édesanyjával. Benny Blanco egy interjúban még azt is elárulta, hogy édesanyja hogyan adott neki tanácsokat a párkapcsolatok terén, miközben ő a randizás világában próbált eligazodni:

Édesanyám mindig szánt időt arra, hogy elmagyarázza, hogyan működik egy nő elméje, mert miközben én felnőttem, ő rengeteg randizási traumán ment keresztül.

A zenei producer éppen ezért is örült kifejezetten annak, hogy édesanyja jól kijön jelenlegi választottjával, Selena Gomez-zel. 

Selena Gomez Benny Blanco-val való kapcsolata

Ez az incidens azonban különösen érzékeny időszakban történt, nem sokkal Selena Gomez és Benny Blanco házasságkötése után. A pár egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt, és Sandra Levin sem szólalt meg nyilvánosan. És bár személyi sérülés sem történt, a betörés mindegyikükre komoly hatással lehetett.

 

 

